Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Trucs et astuces

Comme son nom l’indique, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX consiste à effectuer des missions de sauvetage pour sauver d’autres Pokémon. Cela signifie qu’il y a beaucoup de combats, de montée de niveau et de recrutement à faire au fur et à mesure que vous progressez dans le scénario. Si vous voulez aller loin dans ce jeu sans aucune complication majeure, il y a quelques choses que vous devez savoir. Voici quelques trucs et astuces pour Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Cette vie de Pokémon

Équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon DX

Exploration de donjon Pokémon

Vous et vos coéquipiers plongez dans des donjons afin de sauver des Pokémon sans défense. Vous recruterez de nouveaux membres dans votre équipe, améliorerez votre Pokémon et gagnerez des points dans le processus.

Choisissez un bon démarreur

Le jeu commence par vous faire remplir un quiz sur la personnalité, qui vous attribue un Pokémon. Cependant, vous n’avez pas à vous en tenir à cette suggestion. Il y a 16 entrées parmi lesquelles choisir, puis après avoir pris votre décision, vous pouvez choisir qui sera votre premier coéquipier parmi les 15 Pokémon restants.

Les premiers donjons que vous rencontrez sont forts contre les types d’herbe. En tant que tel, si vous êtes un premier joueur de Donjon Mystère, nous vous recommandons fortement de choisir un type d’Eau et de Feu comme votre premier Pokémon car les deux types se débrouillent bien au début du jeu. Heureusement, il existe de nombreux types d’eau et de feu parmi lesquels choisir.

Ne soyez pas attaqué par la surprise

Chaque fois que vous courez dans un donjon, la carte sera révélée sur le côté gauche de l’écran pendant que vous explorez. Notez que les points bleus sur la carte sont des objets et des objectifs, tandis que les points rouges sur la carte sont des ennemis venant en sens inverse. Gardez un œil sur ces points rouges pour ne pas être attaqué lorsque vous êtes dans un état vulnérable.

Vous manquez de temps

Il y a un compte à rebours pour combien de temps vous pouvez prendre dans chaque donjon. En tant que tel, vous ne voulez pas trop vous occuper de vos missions. Si vous manquez de temps, vous vous évanouirez et perdrez tous les objets ou armes que vous avez sur vous. Vous pouvez faire fonctionner votre équipe très rapidement en appuyant sur le bouton B. Cependant, cela épuisera rapidement votre jauge de faim.

Ne mourez pas de faim, prenez de la nourriture avec vous

Ces mignons petits Pokémon doivent garder leur énergie après avoir couru dans des donjons toute la journée. Chaque fois que vous êtes en mission, vous verrez un cercle orange à côté des HP de votre Pokémon dans le coin supérieur droit. Il s’agit de la statistique du ventre et chaque pas que le chef fait épuise ce chiffre. Cela devient particulièrement évident lorsque vous courez dans un donjon au lieu de marcher.

Si le ventre du chef est vide, le Pokémon perd des PV à chaque pas qu’il fait. Cela signifie qu’avant de partir en mission, vous devez toujours stocker suffisamment de nourriture pour que votre Pokémon mange sur le terrain. Vous pouvez acheter de la nourriture au Kecleon vert sur Pokémon Square.

Renforcez vos attaques

En parlant au Gulpin sur Pokémon Square, vous pouvez payer pour relier vos attaques ensemble. Cela signifie essentiellement que chaque fois qu’un certain Pokémon attaque, il utilisera deux mouvements en même temps, augmentant ainsi sa puissance d’attaque. Maintenant, cela coûte de l’argent, vous devrez donc économiser pour rendre tous vos Pokémon aussi forts que possible. De plus, chaque fois que vous utilisez une attaque Link, vous utiliserez plus de votre indicateur de faim que d’habitude.

Amenez-le à la banque

Si vous vous évanouissez dans un donjon, tout l’argent que vous avez sur vous disparaîtra. En tant que tel, il est important de laisser de l’argent à la Falicity Bank avant de partir en mission. Vous trouverez la banque du Pokémon Square convenablement tenue par un Persan.

Une des choses pour lesquelles vous voudrez économiser votre argent est Reviver Seeds, qui fait exactement ce à quoi elles ressemblent: elles font revivre les membres de l’équipe décédés. Cependant, ils sont très coûteux.

Profitez du stockage

Comme avec votre argent, tous les objets que vous avez sur vous sont perdus si vous vous évanouissez dans un donjon. Cela peut être vraiment mauvais, surtout si vous avez sous la main des produits rares ou chers. Avant de partir en mission, faites l’inventaire de votre inventaire et essayez d’apporter avec vous l’essentiel. Vous pouvez stocker vos autres affaires avec le Kangaskhan sur la place Pokémon.

Aller au salle de gym

Pendant que vous jouez, vous découvrirez rapidement que certains ennemis sont difficiles à battre. De plus, vous recruterez de nouveaux Pokémon dans votre équipe qui pourraient ne pas être aussi élevés que vous le souhaitez. Bien que vous puissiez parcourir différents donjons pour mettre tout le monde à niveau, il existe un moyen plus simple de moudre.

Vous trouverez un Makuhita à l’extrémité sud de la place Pokémon. Parlez-lui pour vous entraîner dans le dojo. Cela aidera vos coéquipiers à monter de niveau et à devenir plus forts afin que vous puissiez affronter ces ennemis difficiles ensemble. Si vous participez aux Tricks of the Trade, vous verrez essentiellement des tutoriels, mais vous gagnerez des objets de guérison utiles.

Battez le premier boss pour débloquer le recrutement

Vous avez bien lu. Vous ne pouvez pas commencer à recruter d’autres Pokémon dans votre équipe avant d’avoir éliminé le premier boss. Cela signifie que vous et votre copain devrez être forts, comme super forts. Pour ce faire, assurez-vous de vous diriger vers le dojo de Makuhita et d’apporter de nombreux éléments de restauration avec vous lors de vos missions.

À la rescousse

Ce sont tous les trucs et astuces que nous avons pour l’instant. Puisque le jeu est encore nouveau, nous pourrions découvrir des choses supplémentaires qui vous aideront dans vos quêtes de sauvetage. Si cela se produit, nous serons sûrs de mettre à jour cette page. Bonne chance et amusez-vous!

