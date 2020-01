Pokémon Sword and Shield obtient une passe d’extension avec deux nouvelles aventures

La société Pokemon et Nintendo ont annoncé que Pokemon Sword and Shield obtiendrait un pass d’extension qui ajouterait deux nouvelles aventures distinctes.

La Nintendo Direct sur le thème de Pokemon a débuté en fanfare alors que Game Freak a annoncé deux nouvelles extensions DLC à venir sur Pokemon Sword and Shield. L’Isle of Armor et la Crown Tundra seront publiées au cours des prochains mois, ajoutant potentiellement de nombreuses heures de contenu aux jeux Switch bien accueillis. Chaque jeu aura son propre Pass Expansion qui donnera aux propriétaires les deux prochaines extensions DLC.

En plus de nouvelles zones à explorer, des personnages, des pokémon, des tenues et plus encore, les extensions ajouteront également de nouvelles légendaires et davantage d’options de jeu en coopération. Les deux zones apparaîtront dans le jeu sous forme de «cartes transparentes», tout comme la zone sauvage du jeu – bien que Game Freak promet que les deux seront encore plus grands que cet espace déjà énorme. Plus de 200 pokémon seront ajoutés à ces nouvelles zones.

Bien que la liste complète des Pokémon de retour n’ait pas encore été révélée, le directeur du jeu Shigeru Ohmori a révélé l’inspiration géographique derrière les deux nouveaux ajouts au jeu. Chacune des nouvelles zones de jeu sera un monde ouvert, comme la zone sauvage de l’épée et du bouclier de base. De nombreuses créatures des générations précédentes arrivent dans le DLC, alors soyez prêt à étendre votre Pokedex bientôt.

L’île d’Armure et la couronne de toundra, prévues pour juin 2020 et automne 2020, respectivement. Il y aura deux versions différentes des packs d’extension pour refléter Sword and Shield. Une grande annonce pour tous les monstres Pokemon!