Polaroid Now Review: l’appareil photo instantané dont vous vous souvenez, mais aussi plus

Lancé dans des couleurs fraîches mais familières, le Polaroid Now n’est pas seulement un bel appareil photo instantané. Il représente également le retour de l’une des marques les plus emblématiques du XXe siècle. On ne sait pas encore si cela suffit pour faire sensation à long terme dans les années 2020, en particulier avec les jeunes. Cependant, il y a des raisons de croire que c’est possible.

Polaroid revient

Si vous vivez assez longtemps, vous remarquerez que les vieilles choses redeviennent souvent nouvelles. C’est le cas de la marque Polaroid.

Des années 1960 à la fin des années 1980, Polaroid était l’une des sociétés les plus dominantes au monde. Puis des appareils photo numériques sont arrivés, ralentissant la famine de l’entreprise, qui a fait faillite en 2001.

Avance rapide jusqu’en 2008, lorsque Impossible Project, basé aux Pays-Bas, s’est avancé et a acquis la plupart des actifs Polaroid, y compris sa propriété intellectuelle. La tâche principale d’Impossible pendant de nombreuses années était de produire le film Polaroid unique dont la caméra Polaroid vieillissante avait besoin et également de réparer ces caméras pour les clients si nécessaire.

En 2017, Impossible est devenu Polaroid Originals lorsqu’il a produit le premier nouvel appareil photo Polaroid depuis de nombreuses années. Le Polaroid One Step + bien reçu a suivi en 2019. Contrairement au modèle précédent, celui-ci intégré à une application Polaroid, vous permettant d’effectuer des tâches intéressantes comme une double exposition, une peinture d’éclairage et un déclencheur de bruit.

Plus tôt cette semaine, un autre appareil photo Polaroid a été lancé. L’arrivée du Polaroid Now coïncide avec le rebranding (encore) de l’entreprise. Cependant, il n’y a rien d’impossible ou d’original dans le nouveau nom. Cela s’appelle simplement Polaroid.

Nouveau ou ancien?

Polaroid Now

Prix: 100 $

Conclusion: Oubliez votre smartphone avec le tout nouveau Polaroid Now, qui revient aux bases tout en offrant de nouvelles fonctionnalités.

Le bon

Facile à utiliser

Longue durée de vie de la batterie

Super prix

Le mauvais

Fait moins de choses que Polaroid OneStep +

Pas d’intégration numérique

Film toujours cher

Temps de capture

Qu’est-ce que le Polaroid Now?

Avec le Polaroid Now, l’entreprise a pris presque tout ce qui nécessitait une application sur le OneStep + et l’a ajoutée à l’appareil physique. Il a également ajouté une gamme de caméras instantanées à mise au point automatique, ce qui contribue grandement à améliorer les instantanés Polaroid. Ajoutez une batterie améliorée qui, selon Polaroid, a le pouvoir de filmer 15 packs de film instantané entre les charges, le Polaroid Now offre une combinaison passionnante d’ancien et de nouveau.

L’ancien

Le Polaroid Now, qui débarque en noir et blanc classique, comprend également les cinq couleurs arc-en-ciel emblématiques de l’entreprise. Pour une durée limitée, l’appareil photo est également disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu. Vous remarquerez même le déclencheur rouge familier à l’avant de l’appareil.

Le nouveau

Dans un léger ajustement, le Polaroid Now présente des lignes courbes et fluides qui s’éloignent des cas angulaires des modèles précédents. Le changement rend l’appareil photo plus confortable à tenir et à utiliser. En comparaison avec mon Polaroid OneStep +, j’ai trouvé cette affirmation correcte, bien que très légèrement.

Au-delà de cela, vous remarquerez un retardateur et un bouton de double exposition à l’avant, et une toute nouvelle LED de compteur de film à l’arrière. Un interrupteur marche / arrêt du flash et un indicateur de niveau de batterie sont également présents.

Conception différente mais familière

Polaroid Now: ce que j’aime

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Les différences de conception du Polaroid Now vont au-delà des courbes. Du point de vue du look, c’est un design plus frais, à commencer par le flash désormais circulaire par rapport au flash rectangulaire vertical trouvé sur le Polaroid OneStep +. Et bravo à Polaroid pour avoir abandonné le compteur de films LED mal conçu utilisé dans les appareils photo précédents; la nouvelle LED numérotée est beaucoup plus facile à lire. Le compteur envoie également des alertes lorsque la batterie de l’appareil photo doit être rechargée et indique quelle exposition en double exposition est en cours.

Polaroid a également repensé le bouton de la porte du film, qui se trouve désormais sur le côté, pas à l’avant, de l’appareil. Bien joué!

Pendant mes tests, je n’ai pas eu la chance de voir si la batterie de mon Polaroid Now a duré 15 packs de films comme promis. Cependant, je peux signaler que le temps nécessaire pour obtenir une charge complète était inférieur aux deux heures notées par Polaroid, bien que ce nombre varie sans aucun doute au fil du temps.

Appareil photo autofocus

La principale raison d’acheter le Polaroid Now est sans aucun doute son nouveau système de caméra à mise au point automatique, qui bascule automatiquement entre les formats de distance et de portrait. Sur le OneStep +, vous devez basculer entre les deux à l’aide d’un commutateur manuel. Le Polaroid Now est également connu pour avoir un flash bien amélioré qui prend en compte les conditions d’éclairage. Cette fonction fonctionne exceptionnellement bien dans des situations de faible éclairage.

Gardez à l’esprit, cependant, nous parlons toujours de Polaroid ici. Par définition, les images Polaroid sont uniques et imparfaites et le système de caméra autofocus ne change rien à cela, et c’est tant mieux!

Fonctionnalités intégrées

Source: iMore

Pour créer une double exposition sur le Polaroid OneStep +, il fallait un mélange étrange de commandes exécutées à la fois sur l’application Polaroid pour iPhone et sur l’appareil photo. Plus maintenant. Sur le Polaroid Now, il vous suffit d’appuyer deux fois sur le bouton du retardateur pour activer la fonction. Vous remarquerez un “1” clignotant sur la LED du compte à rebours. Après avoir pris la première image, l’affichage passe à un “2” clignotant. Après avoir pris la deuxième photo, la photo est éjectée comme d’habitude.

La fonction de retardateur est également conviviale. Après avoir tapé sur le bouton du retardateur, la LED s’allume en orange. Après avoir cadré votre photo, appuyez sur le déclencheur. La LED clignote pour indiquer le compte à rebours du retardateur. Neuf secondes plus tard, l’appareil photo prend automatiquement une photo.

Facile, non?

Ordinaire

Polaroid Now: ce que je n’aime pas

La décision de Polaroid de revenir au nom d’origine de Polaroid est importante et n’a été renforcée que par le lancement du Polaroid Now, simple à utiliser. Dépourvu d’interaction avec les smartphones, le Polaroid Now renvoie aux appareils photo Polaroid précédents, et c’est une bonne chose. Et pourtant, je souhaite toujours que le Polaroid Now soit compatible Bluetooth (et donc l’application Polaroid) car c’est 2020, pas 1970.

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Je suis probablement dans la minorité, car de nombreux outils d’application étaient peut-être considérés comme des gadgets. Et d’ailleurs, si vous voulez ces outils, le Polaroid OneStep + reste sur le marché. Ma prédiction: en 2021, Polaroid dévoilera le Polaroid Now +, qui combine le style du nouveau modèle avec les capacités sans fil du plus récent.

Un négatif longtemps associé à Polaroid est bien vivant ici. Le film instantané i-Type qui prend en charge le Polaroid Now, comme les autres films instantanés Polaroid, coûte cher. Le film couleur i-Type, par exemple, coûte environ 2 $ par impression. Lorsque vous dépensez cet argent, découvrez le tout nouveau film Color Wave et Black Frame.

Tu décides …

Polaroid Now

4.5

sur 5

Le Polaroid Now fait moins de choses que son prédécesseur. Malgré cela, cependant, c’est un meilleur appareil photo dans l’ensemble grâce à son appareil photo autofocus, une meilleure autonomie de la batterie et un design si bon. Si vous vous souvenez de Polaroid dans votre jeunesse ou si vous souhaitez adopter le processus de la caméra instantanée Polaroid pour la première fois, c’est la caméra à obtenir.

La renaissance est terminée

Polaroid Now

Frais et familier

Voici un appareil photo instantané de la marque emblématique dont vous vous souvenez. Trouvez-en un dans votre couleur préférée et profitez-en pour les années à venir.

