Polestar présente le concept Precept berline EV sous Android Automotive

Polestar, la filiale axée sur la performance de Volvo, a présenté son dernier concept-car au Salon de Genève de cette année. La Polestar Precept est une berline tout électrique conçue pour mettre en valeur la “prochaine génération de l’IHM” (interface homme-machine) de l’entreprise propulsée par Android Automotive et l’utilisation intensive de matériaux durables dans sa conception.

Le nom de Precept est particulièrement approprié si l’on considère la dénotation du mot comme un exemple destiné à établir une norme à l’avenir et les plans de l’entreprise pour aller de l’avant avec la durabilité et l’innovation comme valeurs fondamentales. Bien que ce véhicule particulier ne puisse jamais atteindre la production, Polestar souhaite incarner ces valeurs dans ses futurs produits. Selon le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, «la voiture est une réponse aux défis évidents auxquels notre société et notre industrie sont confrontées. . “

Pour démontrer son engagement envers la durabilité, Polestar a souligné certains des matériaux recyclés et durables utilisés dans le concept Precept qui pourraient être utilisés pour réduire les déchets plastiques dans les futurs véhicules de production de Polestar. Les exemples incluent les composites à base de lin utilisés pour les panneaux intérieurs et les dossiers de siège, les surfaces des sièges tissées avec des fibres fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclé, les traversins de siège et les appuie-tête en liège et les tapis fabriqués à partir de filets de pêche recyclés. Ces considérations devraient être bien reçues par les consommateurs soucieux de l’environnement qui sont toujours intéressés par une expérience de voiture de luxe.

Polestar compte sur ses partenariats avec des experts de l’industrie comme Google pour intégrer les dernières technologies et fonctionnalités dans ses véhicules. Volvo a notamment été parmi les premiers à s’associer à Google sur son projet Android Automotive, et le XC40 Recharge a été le premier véhicule lancé à l’aide d’un système d’exploitation intégré au-dessus de cette plate-forme.

Le fabricant semble maintenant prêt à tout faire pour la suite logicielle avec sa sous-marque Polestar, étant donné que le point focal du système d’infodivertissement de Precept est un écran tactile central Android de 15 pouces alimenté par automobile, en plus d’un pilote de 12,5 pouces. affichage qui héberge un ensemble de capteurs. Les détecteurs oculaires et de proximité garderont les informations pertinentes lisibles et ajusteront le contenu des écrans selon les besoins.