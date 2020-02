Pour 8 $ par mois, Google Photos imprimera et enverra automatiquement vos meilleures photos

Si vous êtes un utilisateur de Google Photos, vous savez probablement que l’application aime mettre en évidence certains de vos meilleurs clichés en utilisant l’IA, soit en leur ajoutant des effets spéciaux, soit en les regroupant. En septembre, le service populaire de Google a reçu la possibilité de gérer automatiquement des souvenirs pour vous et a ajouté une option pour imprimer des photos dans une nouvelle offre Canvas. La société teste actuellement un nouveau service qui peut automatiquement imprimer et envoyer par courrier les meilleures photos que vous avez prises chaque mois.

Pour 8 $ par mois, Google sélectionnera automatiquement dix de vos meilleures photos du mois précédent, les imprimera sur du papier cartonné blanc mat 4 × 6 avec une bordure de 1/8 de pouce et vous les enverra par la poste. Au lieu de recevoir des images aléatoires, vous pourrez définir une préférence en sélectionnant si vous souhaitez principalement voir des personnes et des animaux domestiques, des paysages ou un mélange de tout.

Si vous êtes impatient de recevoir votre enveloppe mensuelle avec dix photos surprises, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Le programme est actuellement exécuté à titre d’essai aux États-Unis et est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Pour voir si vous êtes éligible pour l’essayer, rendez-vous sur le site Web de Google Photos et vérifiez s’il y a une bannière en haut de la page mentionnant le programme. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours imprimer vos photos sur CVS ou Walgreens, mais vous devrez les sélectionner manuellement.