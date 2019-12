Pourquoi acheter des AirPods Pro alors que les véritables écouteurs antibruit sans fil de Sony sont tellement meilleurs pour 50 $ de moins? – .

Amazon offre toujours une remise sur les AirPods Pro d'Apple, mais ils sont épuisés et on ne sait pas quand ils seront de retour en stock. Si vous les achetez ailleurs pour pouvoir les obtenir rapidement, vous devrez cependant payer 250 $. Voici une autre option à considérer: les écouteurs sans fil Sony WF1000XM3 à réduction de bruit qui sont tellement meilleurs que les AirPods Pro dans tous les sens sont réduits une dernière fois avant Noël. Pour 50 $ de moins que AirPods Pro, vous obtenez de véritables écouteurs sans fil avec une bien meilleure qualité sonore, des basses plus profondes, un meilleur design, un ajustement plus confortable et une bien meilleure technologie de suppression du bruit. Nous ne sommes pas sûrs qu’une décision ait jamais été aussi simple.

Voici plus d'informations sur la page du produit:

Élimination du bruit à la pointe de l'industrie avec le processeur d'annulation de bruit HD QN1e

Le traitement du signal audio 24 bits offre une qualité sonore considérablement améliorée

Autonomie de la batterie jusqu'à 24 heures avec étui de transport (avec 10 minutes de charge rapide pour 90 minutes de temps de jeu)

Conception véritablement sans fil avec transmission Bluetooth L / R simultanée ininterrompue

L'écoute intelligente grâce au contrôle adaptatif du son passe automatiquement en mode son ambiant en fonction de votre activité

Le mode d'attention rapide et la détection de port rendent les conversations sans effort. Réponse en fréquence (communication Bluetooth): 20 Hz – 20 000 Hz

N la boîte: étui de chargement, écouteurs triple confort (S, M, L × 2) longs écouteurs en caoutchouc de silicone hybride (inoxydable, S, M, L × 2), carte, mode d'emploi, guide de référence, câble USB de type C (environ .20cm)

Suivre @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.