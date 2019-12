Pourquoi acheter un Raspberry Pi 4 et ce que vous pouvez en faire

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Il y a un organisme à but non lucratif vraiment cool au Royaume-Uni appelé la Fondation Raspberry Pi. C'est un groupe de gens vraiment intelligents qui ont décidé que les enfants avaient besoin d'un moyen d'apprendre à faire plus avec un ordinateur que de simplement faire défiler Facebook s'ils le voulaient, et ont trouvé un moyen de le rendre abordable pour presque tout le monde. Mais le Raspberry Pi, maintenant à la version 4, n'est pas un jouet pour enfants. Il s'agit d'un ordinateur complet avec prise en charge de choses comme la vidéo 4K dans un petit boîtier qui est également super abordable. Cela a également favorisé une énorme communauté de développeurs ainsi qu'une longue liste d'accessoires après-vente qui vous permettront de faire presque n'importe quoi avec un Raspberry Pi 4 sans dépenser beaucoup d'argent. Et vous apprendrez probablement aussi quelque chose en chemin. C'est un Ordinateur de bureau

La plupart des gens avec un ordinateur de bureau ne l'utilisent pas pour des charges vraiment lourdes. Nous surfons sur le Web, achetons peut-être quelque chose en ligne de temps en temps, utilisons les médias sociaux ou diffusons des films et des émissions. Le Raspberry Pi 4 est incroyable à faire toutes ces choses. Le Raspberry Pi 4 peut partager certaines des mêmes parties avec votre smartphone, mais en ce qui concerne le logiciel, les choses ne pourraient pas être plus différentes. Si vous utilisez un téléphone Android, vous savez peut-être qu'au fond, il fonctionne sur Linux, mais Linux est comme une visite au glacier et il y a tellement de saveurs différentes. Les versions que vous pouvez installer sur un Raspberry Pi sont les mêmes versions que vous pouvez installer sur une tour de bureau, un ordinateur portable ou même un ordinateur central ou un serveur. Cela signifie que l'accès à des navigateurs Web de bureau, à des logiciels d'édition et de traitement de photos et de vidéos, et même à des outils de production audio professionnels sont disponibles pour l'installation. Vous pouvez même aller plus loin et utiliser un Raspberry Pi comme serveur dédié pour les pages Web, un hôte FTP ou un serveur de fichiers réseau domestique. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est la même souris, le même clavier et le même moniteur dont vous auriez besoin pour un bureau plus traditionnel et un endroit pour tout brancher. C'est un Cinéma maison

Un Raspberry Pi 4 est très petit, peut utiliser le stockage USB comme des disques durs et utilise très peu d'électricité. Cela en fait un excellent PC Home Cinéma. En utilisant un logiciel spécial comme OSMC, vous pouvez exécuter des applications multimédias de style Xbox via Kodi, et même tout contrôler via une télécommande ou un contrôleur au lieu d'une souris et d'un clavier. Vous pouvez même installer Plex si vous souhaitez diffuser vos propres médias et les diffuser à partir d'autres appareils. Tous les logiciels dont vous avez besoin sont gratuits, et la configuration de tout a été rendue assez simple grâce à l'énorme communauté de développeurs derrière le Raspberry Pi et le logiciel lui-même. C'est un Console de jeu

Un Raspberry Pi 4 est des centaines et des centaines de fois plus puissant que les anciennes consoles comme la NES, donc le logiciel d'émulation et l'accès aux jeux originaux signifient que vous pouvez vous amuser quand il s'agit de jouer à des jeux rétro sur quelque chose comme votre téléviseur 4K. Comme les autres éléments de notre liste jusqu'à présent, tous les logiciels pour commencer sont gratuits et assez simples à installer. Et comme le Raspberry Pi 4 est facile à installer derrière ou sous le téléviseur et qu'il se fiche que les choses chauffent un peu, vous êtes toujours prêt à jouer. Mieux encore, les ports USB standard signifient qu'il y a des centaines de manettes de jeu et de joysticks différents à choisir, de sorte que vous pouvez personnaliser l'expérience d'une manière qui aurait été impossible avec l'original. C'est un Outil de confidentialité en ligne

Les publicités ne sont pas une mauvaise chose. Tout le monde mérite d'être payé pour le travail qu'il a accompli, et les publicités sont un véhicule qui permet que cela se produise. Mais les publicités en ligne sont également un conduit pour des choses horribles comme les logiciels malveillants et le suivi. Ne détestez pas le site Web qui vous montre une annonce, détestez plutôt les horribles personnes qui essaient d'injecter des cookies de suivi, puis vendent des listes avec votre nom aux entreprises qui achètent ce genre de chose. Mais en ce qui concerne la confidentialité, rien de tout cela n'a d'importance et je dirai à tous ceux qui écoutent d'utiliser une sorte de bloqueur de publicités chaque fois qu'ils le peuvent. Le Raspberry Pi en fait un excellent que vous branchez à votre réseau et protégez chaque appareil dessus des logiciels publicitaires et des logiciels malveillants. Et – vous l'avez deviné – il est absolument gratuit et simple à configurer via l'une des différentes applications "trou noir" qui permettent au Raspberry Pi de bloquer les mauvaises tout en laissant les bonnes s'écouler. je souhait nous n'avions pas besoin de faire cela, mais je suis content que nous le puissions. C'est le Internet des objets

Peut-être que le plus cool avec le Raspberry Pi 4 est la facilité avec laquelle il est possible de contrôler d'autres appareils à l'aide de ses broches d'entrée et de sortie standard. Vous trouverez des accessoires tels que des caméras infrarouges ou des stations météorologiques déjà configurés pour fonctionner avec le Raspberry Pi, mais comme la commutation des broches d'entrée / sortie est si simple, les possibilités sont infinies. J'utilise un Raspberry Pi pour contrôler l'eau de mon aquarium et les paramètres d'éclairage, contrôler les lumières de Noël et j'ai même pu vérifier si la boîte aux lettres avait été ouverte avant l'arrivée des caméras de sécurité sans fil – ce que le Raspberry Pi peut également contrôle. Le prototypage est également simple car vous utilisez le même Raspberry Pi que vous avez connecté pour écrire le code pour le contrôler. Tous les langages de codage populaires sont pris en charge et la documentation en ligne pour faire à peu près tout est là pour vous. Pour beaucoup d'entre nous, notre smartphone répond à tous nos besoins en matière de technologie. mais si vous trouvez que vous avez envie de essayer quelque chose de plus ou quelque chose de nouveau, vous devriez l'essayer sur un Raspberry Pi 4. Parce que c'est une grosse mise à niveau matérielle par rapport au modèle précédent, la version 4 vaut la peine d'être achetée chaque fois que vous modernisez un existant projet aussi. Nous sommes chanceux qu'un petit ordinateur aussi puissant et amusant soit disponible à un prix aussi bas.

