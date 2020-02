Pourquoi Apple pourrait sortir une nouvelle Apple TV 4K

Cette semaine, je veux commenter une nouvelle qui a déjà été couverte.

Pourquoi semble-t-il qu’Apple va expédier une nouvelle Apple TV 4K? Ce n’est certainement pas un appareil capable de 8K. Il n’y a pas encore assez de contenu 8K disponible pour le streaming, et il n’y en aura pas de sitôt. Oui, je sais, de près, le contenu 4K aura fière allure sur un écran 8K. C’est le même argument pour acheter un téléviseur 4K maintenant. À savoir, le contenu HD, de près, a l’air génial lorsqu’il est (auto) mis à l’échelle jusqu’à 4K.

Nous ne savons pas si le système vidéo de cette nouvelle Apple TV 4K rumeur peut fournir 8K via HDMI 2.1. La puce A13 peut probablement en principe, mais il pourrait y avoir d’autres problèmes.

Plus précisément, le fait réel d’obtenir, peut-être, une mise à jour du produit Apple TV 4K pré-8K. Apple a été critiqué dans le passé pour avoir pris trop de temps entre les mises à jour du matériel Apple TV. Mais la théorie selon laquelle Apple est au bord d’une nouvelle version suggère à la fois une vision et une énergie du produit et une prise de conscience qu’il doit être une plate-forme de première classe pour ses services.

Mais plus d’Apple Arcade que d’Apple TV +. Le modèle actuel prend parfaitement en charge toutes les technologies de streaming 4K actuelles et importantes: HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Alors pourquoi la discussion sur Apple Arcade? Je crois que cela a à voir avec la fréquence d’images. La norme de diffusion actuelle spécifie une fréquence d’images de 60 Hz. C’est-à-dire OTA, câble et satellite. 60, point. Maintenant, votre téléviseur peut interpoler des images pour obtenir un rafraîchissement d’écran efficace de 120 Hz, pour des scènes d’action plus fluides, mais cela est interne au téléviseur.

Le streaming vidéo n’a pas une telle restriction. Ainsi, les jeux peuvent être diffusés à 120 ou même 144 Hz pour une action rapide et fluide. L’Apple TV 4K actuelle est limitée à une fréquence d’images de 60 Hz. Donc, peut-être qu’une fréquence d’images plus élevée est la vision d’avenir d’Apple. Le téléviseur utilisé, bien sûr, doit lui-même être capable d’absorber la fréquence d’images plus élevée.

Tout compte fait, il est agréable d’entendre une supposition sur une nouvelle Apple TV 4K après un peu plus de deux ans.

Débris de nouvelles de la semaine

• Notre Charotte Henry a souligné qu’il y avait encore un autre service de streaming en route. “Il y a un AUTRE service de streaming sur le chemin.” Mais attendez! Il y en a un autre au-delà! «Un nouveau service de streaming avec des films et des émissions populaires fait son apparition sur Netflix – et il est entièrement gratuit.» Peuvent-ils réussir?

• Il existe certains produits Apple qui ne devraient pas être achetés à un moment donné de l’année sur la base d’une analyse de l’historique des nouveautés d’Apple. Voici l’édition de février 2020 de ZDNet. “N’achetez pas ces produits Apple: édition de février 2020”.

• L’idée (Apple) selon laquelle des millions de clients paieraient 10 USD / mois pour un flux d’actualités de qualité était peut-être trop exagérée. Ou peut-être que l’orgueil pensait qu’un tel service ne connaîtrait pas de limites et continuerait de croître. En tout cas, la situation avec Apple News + conduit désormais à l’idée du bundling. Je suis d’accord. Apple News + est trop important pour tuer purement et simplement parce qu’il ne répond pas aux attentes artificielles.

• Enfin, pour le plaisir, car nous parlons beaucoup de streaming TV ici, voici une analyse intéressante de Star Trek: Picard. “Star Trek: Picard est un combat pour l’âme de la franchise.” Synopsis: Star Trek mûrit, que cela nous plaise ou non.

