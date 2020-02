Pourquoi automatiser avec des robots collaboratifs

Automatisation

est devenu la principale source d’économies et de produits de meilleure qualité

le processus de fabrication. De cela, il est clair que les robots collaboratifs sont

les principaux concurrents pour les meilleurs outils d’automatisation.

Collaboratif

les robots ont des fonctionnalités qui permettent aux organisations de bénéficier de tous les avantages de

automatisation.

traits

des robots collaboratifs qui les rendent les meilleurs pour l’automatisation comprennent:

Taille

Collaboratif

les robots sont assez petits. Ils occupent un petit espace dans toute usine qui

les déploie pour y travailler. Cela dit, il faut interpréter à tort que

en raison de leur taille, ils ne réalisent que de petites tâches.

UNE

le robot de petite taille est idéal pour les grandes et les petites entreprises. Avec ce robot,

l’organisation n’a pas besoin d’engager davantage de baux et de loyers.

De plus, le robot peut être facilement déplacé d’un endroit à un autre dans le

usine.

Automatisez les tâches de haute précision

Avec les robots collaboratifs, il est beaucoup plus facile d’implémenter l’automatisation de la fabrication sur des tâches qui nécessitent des niveaux élevés de précision et d’exactitude.

Collaboratif

les robots ont seulement besoin d’instructions sur les dimensions de leurs mouvements dans le

cycle de production. Une fois cela fait, ils travailleront avec les dimensions données

jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.

Cela permet de produire des produits de haute qualité et de réduire la quantité de déchets provenant du processus de production.

Facile à utiliser

Un autre

La principale caractéristique des robots collaboratifs est sa facilité d’utilisation. Elles sont

assez facile à utiliser et peut être utilisé par toute personne ayant la possibilité d’utiliser un

téléphone intelligent.

Plus loin,

cette fonctionnalité permet aux petites entités de fabrication d’automatiser. Ceci est dû au fait

ils n’ont pas à engager de frais supplémentaires pour engager un robot spécialisé

programmeur. Les fabricants et distributeurs de Cobot s’assurent qu’ils fournissent

une formation sur l’utilisation du cobot après son assemblage et son déploiement.

Adaptations futures

Collaboratif

les robots peuvent également grandir avec l’organisation. Où une petite entreprise achète un cobot

pour ses opérations, à mesure qu’il grandit, ils n’auront pas besoin d’acheter un autre cobot.

Les cobots peuvent s’adapter à la taille de l’entreprise et à la taille des processus.

Aussi,

les robots collaboratifs peuvent s’adapter aux changements de style de vos produits. Tout

vous devez faire est de lui fournir de nouvelles commandes sur la façon de produire de nouveaux

des produits. Les robots collaboratifs évoluent facilement et peuvent gérer à la fois les

environnements de production élevés.

Effectuer plusieurs tâches

Les robots collaboratifs sont également uniques en ce sens qu’ils peuvent être affectés à de nombreuses tâches au sein de l’usine. Grâce à leur facilité de programmation, il est facile et rapide d’allouer des tâches à des robots collaboratifs.

Pour que votre cobot effectue de nombreuses tâches, il vous suffit de disposer de raccords extérieurs. Ces ajustements sont appelés effecteurs d’extrémité de bras. Ils sont attachés au bras du robot et sont conçus pour effectuer différentes tâches.

Là

sont des effets pour les tâches pick and place, l’entretien de la machine et même l’exécution

touche finale aux produits.

Abordabilité

Avant

le développement de robots collaboratifs, l’automatisation de fabrication avec des robots

était l’apanage de grandes entreprises financièrement solides. Maintenant, toute entreprise qui

a besoin d’un robot peut en acquérir un à un prix abordable et facilement.

Si

une entreprise n’est pas en mesure de dépenser de l’argent pour acquérir un cobot, elle peut embaucher

ou en louer un et le payer à l’heure. Même dans un arrangement comme celui-ci,

embauche réalisera encore des économies financières importantes et améliorera sa

produits et situation financière. Au final, cet arrangement conduira le

organisation à posséder son robot.

Faible entretien

Les robots collaboratifs n’ont pas besoin de temps d’arrêt ni de nombreuses heures d’entretien de routine. Ils sont fabriqués pour fonctionner en continu pendant de nombreuses heures de travail.

Conclusion

Les robots sont la méthode d’automatisation de fabrication la plus populaire. Les robots collaboratifs sont abordables et peuvent être utilisés dans les grandes et les petites entreprises de fabrication. Ils permettent aux entreprises de révolutionner et de surpasser les autres sur le marché. Ils sont suffisamment petits et compacts pour garantir que les entreprises n’engagent pas de fonds supplémentaires dans leurs loyers immobiliers et leurs paiements de loyer.