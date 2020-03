Pourquoi c’est toujours l’une des meilleures cartes de crédit professionnelles sur le marché – .

Les prochains mois vont être particulièrement durs pour les propriétaires d’entreprise, dont beaucoup sont plus ou moins impuissants en ce moment car ils n’ont peut-être pas de clientèle à proprement parler – nous sommes tous chez nous nous mettant en quarantaine en raison de la propagation continue de le coronavirus COVID-19.

Le bonus de bienvenue actuel offert aux nouvelles inscriptions à la carte Business Platinum® d’American Express est de 75 000 points de récompense d’adhésion, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles cette carte reste l’une des meilleures pour les propriétaires d’entreprise actuellement sur le marché.

L’une des meilleures cartes de crédit professionnelles sur le marché est la Business Platinum Card® d’American Express, en grande partie grâce à ses avantages premium inégalés. Cette carte convient parfaitement aux propriétaires d’entreprise, en particulier à ceux qui voyagent fréquemment et facturent des milliers de dollars de dépenses mensuelles à leurs cartes. Encore mieux, la carte se trouve sur votre ligne de crédit commerciale au lieu de votre rapport de crédit personnel et vous donne un pouvoir d’achat substantiel.

Si vous envisagez d’ajouter une nouvelle carte de visite à votre portefeuille, cela vaut la peine d’envisager l’Amex Business Platinum dès maintenant, ce qui vous permettrait de profiter d’un bonus de bienvenue qui comprend 75000 points de récompense d’adhésion.

Pour obtenir l’intégralité du bonus, votre entreprise devra mettre une grande quantité de dépenses sur la carte en peu de temps. Cela nécessite de dépenser 15000 $ dans les trois mois suivant l’ouverture du compte – ce qui peut sembler beaucoup, mais il s’agit d’une carte de visite, rappelez-vous, et il est tout à fait possible pour une petite entreprise d’avoir cela ou bien plus en dépenses au cours de trois mois.

Il y a aussi un édulcorant: cette exigence de dépenses a été réduite de 5 000 $ par rapport à l’exigence de dépenses précédente, de sorte que le bonus est désormais plus accessible qu’auparavant.

La grande chose au sujet de ce bonus de bienvenue élevé est que les versions personnelles et professionnelles de l’Amex Platinum sont considérées comme des produits différents. Donc, si vous avez déjà obtenu le bonus de bienvenue sur la Platinum Card® d’American Express, la règle Amex d’un bonus par carte par vie ne vous empêchera pas également d’obtenir ce bonus de 75 000 points.

Les avantages

Outre le bonus, entre-temps, il existe de nombreux avantages supplémentaires qui font que cette carte mérite d’être considérée. Le Business Platinum offre également l’accès à bon nombre des mêmes avantages populaires que la version personnelle, avec les deux cartes comprenant des avantages tels que:

En ce qui concerne la version professionnelle de la carte Platinum, en particulier, elle présente des avantages que la carte personnelle ne possède pas, comme:

1,5x points sur les achats de 5 000 $ ou plus (jusqu’à 1 000 000 de points supplémentaires par an)

Une remise de 35% lorsque vous payez avec des points pour un billet en première classe ou en classe affaires sur n’importe quelle compagnie aérienne, ou un billet en classe économique sur une compagnie aérienne de votre choix (jusqu’à 500 000 points par an)

Jusqu’à 200 $ en crédits de relevés annuels pour les achats de technologie Dell, répartis en un crédit de 100 $ de janvier à juin et un autre crédit de 100 $ de juillet à décembre

Le dernier mot

Tous ces avantages ne sont pas bon marché. La carte a des frais annuels de 595 $, mais si vous maximisez le crédit annuel de 200 $ pour les frais de transport aérien et le crédit Dell de 200 $, vous paierez effectivement un coût net de seulement 195 $ par an pour la carte. Prenez en compte le crédit Global Entry / TSA Precheck ainsi que les avantages d’accès au salon et cette carte en vaut vraiment la peine.

Dans pratiquement tous les aéroports du monde, c’est la carte qui vous fera entrer dans un salon. Vous aurez accès à Internet dans les airs avec cette carte et le statut d’élite sur le terrain dans les hôtels Hilton et Marriott. Il n’y a pas vraiment d’autre carte sur le marché comme celle-ci, c’est pourquoi nous pensons qu’il est logique de l’appliquer et de la sécuriser pour vous maintenant afin que vous soyez prêt à partir une fois que les restrictions de voyage dans le monde commenceront à se détendre.

