Pourquoi chaque pack de cartes de crédit ne peut-il pas offrir autant d’avantages que le nouveau de United Airlines? – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Nous ne sommes encore qu’à peine en 2020, mais United Airlines a annoncé le lancement d’une toute nouvelle carte de crédit co-marquée avec Chase qui comprend une offre de bienvenue incroyable de 100 000 miles bonus, ainsi que de nouvelles offres de bienvenue à durée limitée dans un trio de Cartes de crédit co-marquées United pour célébrer ce lancement. Vous avez peut-être déjà défini votre stratégie de carte de crédit pour le moment, mais ces offres valent vraiment la peine d’être prises en considération, avec une valeur solide ici, et nous entrerons dans tous les détails que vous devez savoir ci-dessous.

Sommaire: La carte de visite United’s Explorer est fermée aux nouveaux candidats. La gamme de cartes comarquées propose désormais une toute nouvelle option, la carte de visite unie, qui s’appuie sur les avantages de la carte de visite Explorer en plus d’apporter des fonctionnalités supplémentaires au mélange. Et, comme nous l’avons noté ci-dessus, les nouveaux titulaires de carte peuvent cumuler 100 000 miles de bonus après avoir dépensé 10 000 $ au cours des trois premiers mois de possession de la carte (une offre qui prend fin le 2 avril).

Soulignant que le seuil de dépenses est également un bon moment pour inclure un rappel qu’il s’agit d’une carte pour les propriétaires de petites entreprises, alors même si 10000 $ semblent beaucoup pour un consommateur, il ne devrait pas être difficile pour un propriétaire d’entreprise d’atteindre cet objectif. L’essentiel de cette nouvelle carte est que même pour les voyageurs d’affaires occasionnels United, ce sera une excellente option pour vous aider à atteindre le statut d’élite plus rapidement tout en gagnant des miles United et en bénéficiant de quelques avantages de type élite. En parlant de ça…

Avantages: Les titulaires de carte gagneront 2x miles sur les achats United, ainsi que sur les achats dans les stations-service, les magasins de fournitures de bureau, les restaurants et les transports en commun et les transports locaux. Comme avec la carte de visite Explorer, les titulaires de carte recevront une remise de 25% sur les achats en vol United (y compris le Wi-Fi, la nourriture et les boissons), un premier bagage enregistré gratuit, l’embarquement prioritaire, deux laissez-passer United Club à l’ouverture du compte et sur chaque anniversaire du titulaire de la carte, ainsi que des protections de voyage et d’achat.

Les titulaires de carte auront également la possibilité de gagner un crédit de voyage annuel de 100 $ qui peut être utilisé pour couvrir le coût des billets d’avion, entre autres achats United, après avoir effectué sept achats de vols United de 100 $ ou plus sur la carte. Si vous possédez à la fois la carte de visite United et l’une des cartes United co-marquées personnelles de Chase, vous obtiendrez également 5 000 miles de bonus à chaque anniversaire du titulaire. Cependant, la United Business Card comporte des frais annuels de 99 $, alors sachez-le.

Plus d’offres à durée limitée: Pendant ce temps, comme nous l’avons dit ci-dessus, le lancement de la United Business Card s’accompagne également de primes à durée limitée élevées pour les autres cartes de crédit United, y compris la United Explorer Card, la United Club Card et la United Club Business Card qui offrent toutes des signes spéciaux. des opportunités de bonus à partir de maintenant jusqu’au 2 avril (cliquez sur chaque nom de carte en gras ci-dessous pour accéder à une page d’inscription pour l’une de ces cartes qui vous intéresse).

Carte United Explorer

Offre d’une durée limitée: Gagnez 60 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 95 $ (annulé au cours de la première année)

Détails: Certainement une carte solide à considérer pour les voyageurs occasionnels United qui veulent gagner le statut d’élite. Vous gagnerez 2x miles sur vos achats, hôtels et restaurants United. La carte offre également un bagage enregistré gratuit, un embarquement prioritaire, 25% d’économies sur les achats en vol et deux passes United Club uniques par an. De plus, il peut vous aider à accélérer votre chemin vers le statut d’élite United.

Carte United Club

Offre d’une durée limitée: Gagnez 75 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 450 $

Détails: Il s’agit de la carte pour tous ceux qui en souhaitent une qui accorde l’accès au United Club. Vous gagnerez 2x miles sur tous les achats United, ainsi que 1,5x miles par dollar sur toutes les autres dépenses. La carte offre également des avantages de luxe dont bénéficieront les voyageurs United fréquents, comme un abonnement United Club (si vous en avez déjà un, vous pouvez être remboursé pour la portion inutilisée une fois approuvée pour cette carte), plus un premier et un deuxième bagage enregistré gratuits (jusqu’à 280 $ par billet aller-retour), 25% d’économies sur les achats en vol et les services de voyage Premier Access® qui comprennent l’enregistrement prioritaire, le contrôle de sécurité le cas échéant, l’embarquement et la manutention des bagages. Les membres MileagePlus Premier voyageant avec un billet prime sont également éligibles aux surclassements Premier gratuits sur les vols United lorsqu’ils sont disponibles.

Carte de visite United Club

Offre d’une durée limitée: Gagnez 100 000 miles bonus après avoir dépensé 10 000 $ au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 450 $

Détails: À peu près les mêmes avantages que la version non professionnelle de cette carte. Un abonnement United Club (les membres United Club existants peuvent être remboursés pour la partie inutilisée de leur abonnement actuel une fois approuvé pour cette carte), un premier et un deuxième bagage enregistrés gratuits (jusqu’à 280 $ par billet aller-retour), 25% d’économies sur le vol les achats et les services de voyage Premier Access® qui incluent l’enregistrement prioritaire, le contrôle de sécurité le cas échéant, l’embarquement et la gestion des bagages). Si vous êtes un membre MileagePlus Premier voyageant avec un billet prime, vous pouvez également bénéficier de surclassements Premier gratuits sur les vols United lorsqu’ils sont disponibles.

Source de l’image: Zach Honig / The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.