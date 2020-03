Pourquoi chaque smartphone a besoin d’un bon protecteur d’écran

Les smartphones sont chers. Même un appareil de milieu de gamme peut vous coûter plusieurs centaines de dollars, sans parler de tous les coûts associés à la propriété. Il va sans dire que vous voulez protéger votre investissement comme vous le pouvez.

Cela comprend l’achat d’un protecteur d’écran. C’est, à la base, un moyen de protéger votre investissement. Parce que si vous possédez votre téléphone ou si vous le louez simplement auprès d’un opérateur, un écran cassé vous laisse sur le crochet pour le coût de la réparation.

Prenons par exemple le Pixel 3 XL de Google. Le remplacement de l’écran de cet appareil peut coûter jusqu’à 300 $, selon le niveau de dommages. Pour le contexte, le téléphone lui-même coûte environ 900 $.

Cher, non? Attention, le coût ci-dessus est pour un atelier de réparation agréé. Vous pouvez le faire pour moins cher, mais cela risque non seulement d’annuler la garantie, mais aussi de vous laisser un écran de qualité inférieure ou endommagé de façon permanente.

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez vous soucier des coûts de réparation. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone avec un écran fissuré ou cassé, à condition qu’il soit par ailleurs fonctionnel, non? Oui, dans une certaine mesure. Mais il y a des risques.

En omettant d’utiliser un protecteur d’écran, vous risquez de transformer votre appareil en une bombe à retardement incommodante et des réparations coûteuses.

Au fur et à mesure qu’un écran devient plus endommagé, vous pouvez vous couper sur ses bords tranchants ou vous retrouver avec des éclats de verre entre vos doigts. De plus, même une fissure mineure peut ruiner l’écran LCD et la carte mère de votre téléphone, permettant à la poussière et à l’humidité de s’infiltrer dans les composants internes de l’appareil. Cela peut effectivement doubler, voire tripler vos factures de réparation, et vous laisser un appareil raté pour démarrer.

Économiser de l’argent n’est pas non plus la seule raison de mettre un protecteur. Cela peut aider à garder votre écran exempt de rayures et autres marques d’éraflure, ce qui peut potentiellement être un énorme argument de vente si vous souhaitez éventuellement mettre à niveau et vendre en privé votre ancien téléphone. Certains transporteurs et fabricants ont également des clauses de garantie qui annulent la couverture si vous n’utilisez pas un protecteur d’écran.

Et même si vous décidez d’aller faire réparer votre téléphone, n’oubliez pas que vous remettez un appareil contenant la totalité de votre vie à un étranger derrière le comptoir. Certains ateliers de réparation de téléphones peuvent même ne pas prendre la peine de vérifier les antécédents de leurs employés, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de savoir qu’ils ne fouinent pas vos informations personnelles. Et cela suppose, bien sûr, que vous ne vous retrouvez pas avec une pièce de rechange contenant du matériel de piratage de périphérique.

Fondamentalement, il est dans votre intérêt d’utiliser un protecteur d’écran. Et si vous craignez de sacrifier la commodité ou la fonctionnalité pour en installer un? Ne le sois pas.

Alors que certains produits moins chers ont tendance à jouer avec la caméra et le capteur d’empreintes digitales d’un téléphone, le verre dôme de Whitestone ne souffre d’aucune de ces lacunes. Fabriqué en verre résistant aux rayures, durable et résistant aux taches, il offre une des meilleures sensibilités tactiles du marché. Mieux encore, grâce à l’installation express brevetée de Whitestone, le protecteur adhère directement à votre écran et à votre boîtier via une lumière UV, quelle que soit la forme ou la taille. Cela réduit également les erreurs d’installation courantes avec d’autres protecteurs d’écran, telles que les bulles, le soulèvement des coins et la poussière.

Même au cas où votre protecteur d’écran subirait quelques dommages mineurs, Whitestone vous protège. Son adhésif transparent optique liquide breveté rend toutes les réparations, sauf les plus extrêmes, un jeu d’enfant, comblant les fissures et les rayures mineures et rendant votre écran tactile comme neuf. C’est tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre investissement et garder l’écran de votre téléphone comme neuf, quelle que soit la durée d’utilisation.