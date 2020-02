Pourquoi dépenser 1000 $ sur un Galaxy S20 alors que ce téléphone Android déverrouillé avec une autonomie de 3 jours n’est que de 219 $? – .

Il ne fait aucun doute que la nouvelle gamme de Galaxy S20 de Samsung est impressionnante. Les trois nouveaux modèles S20 présentent des spécifications époustouflantes et des designs magnifiques, et l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra est à couper le souffle. Cela dit, je ne recommanderais jamais à nos lecteurs d’en acheter un, car les prix de Samsung sont complètement fous. Le modèle Galaxy S20 le moins cher coûte 1000 $ aux États-Unis, et le Galaxy S20 Ultra au maximum est de 1550 $. En aucune façon.

Vous trouverez de nombreux autres produits phares Android pour beaucoup moins d’argent, mais les téléphones Android sont si rapides et puissants maintenant que vous n’avez même plus besoin de débourser de l’argent pour un produit phare pour obtenir un excellent téléphone. En fait, il existe de nombreux téléphones Android moins chers avec des fonctionnalités exceptionnelles que vous ne trouverez sur aucun téléphone phare, point final. Tu ne me crois pas? Eh bien, jetez un coup d’œil au Moto G7 Power, qui est en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 219 $ débloqué et sans contrat. Il est rapide et élégant avec un joli grand écran et un appareil photo solide, mais le vrai coup de pouce est la durée de vie de la batterie – ce téléphone durera jusqu’à TROIS JOURS avec une seule charge!

Voici les principaux détails de la page du produit:

Affichage Max Vision. Immergez-vous avec des vues ultra larges sur l’écran 6,2 ″ Hd + avec un rapport d’aspect de 19: 9.

Performance réactive. Travaillez et jouez sans délai grâce à un processeur octa-core et jusqu’à 3 Go de mémoire.

Appareil photo à mise au point rapide. Ne manquez jamais un instant avec un appareil photo PDAF 12 MP et la caméra selfie 8 MP.

Lecteur d’empreintes digitales. N’oubliez pas de vous rappeler votre mot de passe. Il vous suffit de toucher le lecteur d’empreintes digitales pour vous réveiller et déverrouiller votre téléphone instantanément.

Expériences moto. Notre logiciel exclusif facilite l’utilisation de votre téléphone, comme le réveiller d’un simple geste.

Batterie de 60 heures. Puissance jusqu’à 3 jours avec une batterie de 5000 mAh.

