Pourquoi j’ai abandonné Safari pour Google Chrome

Au cours des derniers mois, j’ai utilisé Safari. Il offre une meilleure confidentialité que Chrome, le navigateur que j’ai souvent utilisé précédemment, et se synchronise également bien sur tous mes appareils Apple. Cependant, au cours des derniers jours, je l’ai abandonné.

Safari vs Chrome

Autrement dit, j’ai rencontré trop de frustrations avec Safari, en particulier sur mon Mac mini. Je recevais régulièrement des messages d’avertissement en haut du navigateur m’informant qu’une page Web utilisait une «mémoire importante» et affectait les performances de mon Mac. Ces pages Web deviendraient invariablement si lentes qu’elles seraient inutiles. Pas vraiment utile lorsque vous essayez de faire des recherches sur les articles que j’écris. Cela ne se produit pas dans Chrome et ces mêmes pages fonctionnent correctement.

De plus, Google Hangouts, que j’utilise quotidiennement, peut souvent mal tourner dans Safari. Il n’a pas non plus de plugin pour envoyer des pages Web à mon Kindle, ce que j’aime faire si je veux lire un article plus tard. Même des choses banales comme le déplacement d’onglets semblent mieux fonctionner dans Chrome.

Un sérieux besoin d’amélioration d’Apple

Je sais que d’autres navigateurs offrent de meilleures fonctionnalités de confidentialité que Safari. Je pourrais utiliser Firefox ou Duck Duck Go. Je vais peut-être graviter vers eux dans un avenir proche. L’autre problème avec Chrome est que vous ne pouvez pas le définir comme navigateur par défaut sur un iPhone. Il existe cependant quelques solutions de contournement que je partagerai dans un article séparé. Pour le moment, Chrome fonctionne vraiment pour moi.

Il est étrange que le propre navigateur d’Apple ne fonctionne pas mieux. J’utilise un ordinateur assez récent avec une fibre rapide vers le haut débit à domicile, donc je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir des problèmes majeurs causés par ma configuration. Je ne peux vraiment que blâmer le navigateur. Safari a besoin d’un remaniement et d’une amélioration sérieuse, donc plus d’utilisateurs ne font pas la même chose que moi.