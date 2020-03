Pourquoi j’ai laissé Pixels derrière et j’ai trouvé une nouvelle maison avec Samsung

Pendant plusieurs années, j’étais un fan inconditionnel de Google, tournant le nez vers autre chose que des appareils Nexus ou Pixel. L’année dernière, j’ai échangé mon Pixel 3XL contre un Galaxy S10 +, et je ne pourrais pas être plus heureux. J’ai changé parce que, après des années de problèmes constants, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Maintenant que j’ai fait le saut et que j’ai eu le temps d’y réfléchir, j’aimerais discuter de ce qui me retient avec Samsung dans un avenir prévisible, ainsi que ce que je manque de la pure expérience que les pixels ont à offrir.

Se tourner vers Google puis se détourner

Revenons au début de 2015 et expliquons pourquoi j’ai initialement acheté un téléphone Google. Mon Galaxy S4 ne fonctionnait pas si bien – la mise à jour de Lollipop était non seulement extrêmement tardive, mais elle rendait le téléphone presque inutilisable. Elle est devenue lente, embourbée par des ballonnements et une véritable douleur dans le cou. Voulant quelque chose de nouveau, avec des mises à jour logicielles rapides et sans ballonnement, j’ai acheté le Nexus 6. Je l’ai adoré dès le moment où je l’ai sorti de sa boîte, et Google était l’OEM pour moi.

Après le Nexus 6, je suis passé au dernier produit phare de Google chaque année, mais au moment où le Pixel 3XL était entre mes mains, la magie avait commencé à mourir. Je payais près de 900 £ pour un téléphone qui marchait bien, mais qui avait toujours fait les mêmes compromis que les téléphones Nexus dans le passé. De plus, j’ai eu des problèmes avec chaque pixel, des haut-parleurs défaillants aux écrans qui sortaient du cadre. Le 15 mars de l’année dernière, j’ai donc rendu mon Pixel 3XL et acheté un Galaxy S10 +, et il est devenu le premier téléphone depuis des années que je n’ai jamais eu besoin de remplacer sous garantie.

Ce que je manque de l’expérience Pixel

Il y a quelques fonctionnalités Pixel pour lesquelles je persiste après avoir fait le saut: la caméra selfie du S10 + n’a rien de spécial, ni la mise au point en direct ni le mode nuit. Le mode portrait et la vision nocturne sont bien supérieurs. Je ne peux pas non plus rectifier cela avec un port Gcam, car mon appareil utilise un processeur Exynos, pas un Snapdragon.

Un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière est indéniablement le meilleur moyen de déverrouiller un téléphone, et bien que le capteur à l’écran utilisé par Samsung soit correct, il ne battra jamais une configuration traditionnelle. Là encore, Google a également abandonné cela pour quelque chose d’encore plus gadget, il est donc probablement temps de renoncer à récupérer cette configuration.

Pourquoi je reste avec Samsung

En bref, le Galaxy S10 + est le meilleur téléphone que j’ai jamais possédé, et je n’y retournerais pas. Je pourrais laisser les choses là-bas, mais mes éditeurs me disent que cette pièce doit être plus longue, donc je vais en dire un peu plus.

Malgré la puce Exynos plus lente de mon combiné, les performances ont été tout simplement incroyables. La RAM supplémentaire signifie que je peux en fait garder plus de 15 applications ouvertes en mémoire – un rêve lointain sur le Pixel 3 – et avoir encore beaucoup à épargner. Avoir 128 Go sur le modèle de base et un emplacement SD signifie que je n’ai pas à gérer mon stockage aussi soigneusement qu’auparavant. À tout moment, j’ai au moins 30 Go de musique YouTube téléchargée sur ma carte SD, ainsi que deux ou trois films et séries Netflix hors ligne. Je ne pensais pas avoir manqué d’avoir une carte SD jusqu’à ce que je récupère la fente. La polyvalence supplémentaire est en effet très libératrice.

A part que le perforateur n’est pas centré, l’affichage est magnifique. Ce n’est peut-être pas un panneau sophistiqué à rafraîchissement élevé, mais ce n’est pas nécessaire. Il cloue les piliers fondamentaux d’un bon écran de smartphone. Samsung est le champion de l’affichage depuis des années maintenant, cela ne devrait donc pas être surprenant. Mais lire sur ses panneaux n’est rien comparé à en utiliser un. Pour la première fois depuis des années, je n’ai pas à plisser les yeux sur mon téléphone pendant notre seule journée d’été. C’est plus qu’assez brillant pour moi d’être antisocial dans tous les environnements.

Comme David l’a dit dans sa critique S10 +, One UI est le chef-d’œuvre de Samsung. Les skins Samsung précédents nous ont donné l’impression que la société jetait des idées sur le mur pour voir ce qui resterait, mais en laissant quand même tous les déchets inutiles là-dedans. Samsung a réduit la graisse, ne laissant que les fonctionnalités logicielles minces et juteuses que les gens veulent et utilisent. Il y en a beaucoup, mais je ne couvrirai que mes favoris.

Le mode à une main devait figurer en tête de liste. Même les petits téléphones sont énormes ces jours-ci, et les utiliser d’une seule main n’est pas une mince affaire. Samsung comprend cela et propose plusieurs solutions. Pour commencer, de nombreux éléments de l’interface utilisateur “survolent” au bas de l’écran afin que vous puissiez y accéder facilement, et si cela ne suffit pas, l’activation du mode à une main met tout à portée de votre pouce.

La fenêtre contextuelle prend n’importe quelle application qui prend en charge les fenêtres multiples et la transforme en une fenêtre flottante qui peut être développée, épinglée et réduite au besoin. C’est similaire aux «bulles» que Google ajoute dans Android 11, mais il existe une sélection beaucoup plus complète d’applications compatibles pour la mise en œuvre de Samsung. Contrairement à Bubbles, où le développeur doit ajouter un support, tout ce qui est compatible avec plusieurs fenêtres fonctionne correctement.

Good Lock est tout simplement incroyable, offrant le même niveau de personnalisation qu’une ROM personnalisée sans avoir à modifier votre appareil. Ma fonction préférée est la modification des icônes de la barre d’état, car je n’aime pas l’encombrement. Je n’ai pas besoin de voir l’icône de connexion Bluetooth tout le temps car ma montre est toujours connectée, donc je l’éteins pour un look plus net. J’utilise également le parc à thème pour m’assurer que tout ressemble exactement à ce que je veux. Good Lock a toujours été bon, mais la mise à jour 2020 que j’ai couverte l’a encore améliorée.

Je ne me sentais pas non plus exclu de la version bêta d’Android 10, car One UI comprenait déjà tant de fonctionnalités utiles. Lorsque Android 10 est arrivé pour mon S10 beaucoup plus rapidement que prévu, je ne pouvais pas croire que Samsung ait réussi à affiner et à améliorer les choses.

L’expérience globale de l’appareil photo est une autre raison pour laquelle je resterai avec Samsung un peu plus longtemps. Bien sûr, l’expérience de l’appareil photo Pixel me manque, mais mon S10 est plus polyvalent dans la plupart des conditions. L’objectif grand-angle est mon appareil photo préféré depuis des années, car je peux prendre des photos avec des perspectives que je ne pouvais pas auparavant.

Les trois caméras peuvent enregistrer [email protected]ps, et vous pouvez basculer entre tous lors de la prise de vue. Je suis récemment allé à une exposition du Musée et j’ai enregistré une procédure pas à pas pour que ma mère handicapée puisse en profiter. Utiliser l’objectif large pour saisir l’immensité de la pièce, l’objectif ordinaire pour se promener dans le musée, puis zoomer sur des objets avec le téléobjectif tout en une vidéo continue lui a fait sentir qu’elle était là.

L’application appareil photo est superbe. Il est lisse et contient de loin plus de fonctionnalités que la caméra Google. Le mode Pro est particulièrement utile, à condition que vous sachiez ce que vous faites. C’est fou que Google n’ait toujours pas ajouté cela à Pixels alors que des tiers le font depuis des années.

Enfin, il y a l’autonomie de la batterie. Mon S10 + dure plus longtemps que tout autre téléphone que j’ai possédé, et lorsque je dois le charger, il est flexible. Contrairement à mon Pixel 3XL, il peut se recharger rapidement sur n’importe quel chargeur sans fil compatible, et pas seulement sur un accessoire d’origine. Pour la charge filaire, il prend en charge la livraison USB Power Power comme Pixel et Qualcomm Quick Charge en plus de cela.

Je pourrais continuer et écrire un roman entier sur les options offertes par Samsung, mais j’ai fait valoir mon point de vue et couvert mes favoris. Samsung a beaucoup changé au fil des ans, clouant l’expérience logicielle, l’affichage et la qualité du matériel. Si cela peut nous impressionner avec les nouvelles caméras du S20, ce sera le fabricant à battre.

Vais-je revenir au Pixel? Peut-être que si quelque chose change radicalement, mais pour l’instant, la solide expérience que Samsung a à offrir me garde au sein de l’équipe Galaxy. Hier, mon Galaxy S20 Ultra est arrivé, et ça me fait déjà très mal. Il prend tout ce que j’aime dans mon S10 et le monte à 11. Ou 20, selon Samsung.