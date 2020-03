Pourquoi la taille du capteur de la caméra est si importante

La qualité de l’appareil photo est la dernière course aux armements de smartphones et l’un des plus grands contributeurs à de superbes images est le capteur de l’appareil photo. Bien que les grands nombres de mégapixels soient une tendance de plus en plus populaire, c’est la taille du capteur d’image de l’appareil photo qui est en réalité beaucoup plus importante. Huawei, par exemple, se vante constamment d’inclure des capteurs d’image plus grands dans ses combinés phares par rapport à ses concurrents. Les fabricants de composants comme Sony et Samsung mettent également de plus en plus l’accent sur la taille de leurs capteurs. Mais pourquoi la taille du capteur de l’appareil photo est-elle si cruciale pour prendre les meilleures photos?

Pour comprendre pourquoi, nous devons revenir directement au principe fondamental de la prise de photos – la capture de lumière. Un capteur plus grand capture plus de lumière qu’un petit, et plus de lumière produit des images plus belles. Au moins, c’est l’essentiel, mais il y a un peu plus que cela.

Capturer autant de lumière que possible

À un niveau de base, la taille du capteur détermine la quantité de lumière dont dispose la caméra pour créer une image. Bien que la résolution joue un rôle dans les détails, c’est la quantité de lumière capturée qui détermine la balance d’exposition, la plage dynamique et même la netteté de l’appareil photo. C’est pourquoi les appareils photo reflex numériques 16MP et 20MP sont toujours plus beaux que les smartphones 108MP d’aujourd’hui.

Les grands capteurs donnent une plage dynamique plus élevée et des images plus propres.

La plupart des capteurs de smartphone ne mesurent généralement que 1 / 2,55 pouces ou environ 1 cm de diamètre, bien que certains soient plus grands à 1 / 1,7 pouces et plus. En comparaison, les capteurs des appareils photo reflex numériques cadencent au-dessus d’un pouce de diamètre, ce qui les rend facilement 4 ou 5 fois plus grands. Le capteur du smartphone est tout simplement minuscule en comparaison.

Plus le capteur est grand, plus il capte de lumière pour une vitesse d’obturation, une sensibilité d’exposition (ISO) et une ouverture définies. Bien que vous puissiez compenser les petits inconvénients des capteurs en utilisant une exposition plus longue pour plus de lumière, cela rend les photos plus sensibles au flou dû au tremblement de la main et au mouvement de la scène. Le flou réduit la netteté de l’image quelle que soit la résolution du capteur. De même, les objectifs à ouverture plus large sont plus difficiles à construire sans introduire d’artefacts de distorsion de l’objectif, sans parler de la modification du champ de vision. Comme vous l’avez probablement deviné, plus de lumière rend les grands capteurs bien meilleurs en photographie par faible luminosité que les plus petits.

Google Pixel 4 RAW faible luminosité – obturateur 1/20, ISO 800 Nikon D3300 faible luminosité RAW – obturateur 1/20, ISO 800

Les photosites de l’appareil photo, les bits responsables de la conversion d’une image en signaux électriques, adorent la lumière. Ceux-ci peuvent être organisés de différentes manières en fonction du capteur, mais dans les capteurs courants de smartphone, ils représentent un pixel par site photo. Plus les photosites reçoivent de lumière, meilleure est la gamme dynamique (pas perceptibles entre la lumière et l’obscurité) qu’ils peuvent produire. Considérez-le comme une «certitude» qu’un pixel donné était plus clair ou plus sombre que son voisin. Il est beaucoup plus facile de juger cela avec beaucoup de lumière frappant le capteur et un bruit minimal.

Les photosites varient en taille en fonction de la résolution de l’appareil photo et de la taille du capteur. Garder la taille du capteur constante signifie que la taille du photosite diminue à mesure que la résolution augmente. Alternativement, pour une résolution définie, plus les photosites sont grands, plus le capteur est grand.

Les meilleurs appareils photo pour les débutants

Entrer dans le monde de la photographie est passionnant, mais cela peut aussi coûter très cher. La première étape consiste à trouver une caméra. Choisir le bon est important, alors aujourd’hui nous vous aiderons…

Ceci est important à noter car les photosites sont entassés dans de petits capteurs. Leur grande proximité signifie que de temps en temps la lumière d’un pixel s’infiltre dans un pixel adjacent. Il s’agit d’un bruit de capteur et apparaît souvent assez clairement dans les images en basse lumière et sur les couleurs unies comme un ciel bleu. Des capteurs et des photosites plus petits augmentent le bruit et réduisent la plage dynamique.

Quelle différence cela fait-il avec mes photos?

Avec le passage à des résolutions de plus en plus grandes (maintenant au-dessus de 100MP), des capteurs de caméra plus grands n’ont jamais été aussi importants. Il est essentiel de maintenir des tailles de pixels raisonnables pour maximiser le potentiel de résolution des caméras 48, 64 et 108 MP. Bien que nous n’ayons pas encore vu un appareil photo pour smartphone qui extrait le niveau de détail complet que vous attendez de ces chiffres. Même ainsi, ces capteurs captent plus de détails que jamais dans un bon éclairage.

Une autre tendance récente dans l’espace mobile est la technologie de binning de pixels, permettant à ces capteurs haute résolution de combiner des pixels pour une meilleure capture de la lumière. Ces capteurs plus grands, et par extension des pixels plus grands, améliorent considérablement la qualité de la photographie en basse lumière. Il en résulte moins de bruit et de bien meilleures couleurs, même dans des environnements faiblement éclairés.

Comment les caméras de smartphone deviennent-elles si bonnes en basse lumière?

Depuis le P20 Pro, les téléphones phares de Huawei se classent régulièrement parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, smartphones pour la photographie en basse lumière. Le dernier Mate 30 Pro a remporté des éloges pour l’amélioration de cette formule, mais a…

De plus grands capteurs ont également un impact sur l’apparence et la qualité de vos photos au-delà de la simple résolution. Comme nous l’avons mentionné précédemment, des vitesses d’obturation plus rapides et une sensibilité ISO plus faible garantissent une image nette et nette. Vous n’avez pas non plus besoin d’une ouverture aussi large pour capturer beaucoup de lumière, ce qui réduit les risques d’artefacts de distorsion de l’objectif, tels que le halo violet.

De plus grands capteurs sont une force motrice derrière de meilleurs clichés en basse lumière.

De plus grands capteurs aident également à produire cet effet de flou bokeh sophistiqué que nous associons aux reflex numériques, où le sujet semble isolé et le reste de l’image est flou. Les grands capteurs peuvent utiliser des ouvertures plus rapides (plus élevées) et des objectifs à angle plus large pour obtenir le même effet que des capteurs plus petits, ou utiliser des ouvertures similaires et des objectifs plus étroits pour un effet bokeh plus puissant. Alors que les petits capteurs mobiles ne peuvent pas rivaliser avec l’effet disponible du reflex numérique, les capteurs plus grands aident à combler l’écart.

Une seule pièce du puzzle

Les capteurs d’image plus grands sont une partie importante du puzzle de la photographie mobile, mais ils ne sont pas la seule pièce. Un appareil photo de grande qualité nécessite également un objectif brillant, une chaîne de traitement d’image puissante et un logiciel qui vous permet de tirer le meilleur parti du matériel aussi facilement que possible. Il est essentiel de regarder l’ensemble du package, pas seulement une partie ou de grands nombres sur une feuille de spécifications.

La qualité des caméras des smartphones est également de plus en plus stimulée par les progrès de la photographie informatique et de l’apprentissage automatique. À tel point que le logiciel intelligent bat souvent les mégapixels bruts pour la qualité d’image. Même ainsi, il n’existe qu’un excellent logiciel avec un matériel médiocre. Les caméras intelligentes ont besoin d’une base solide pour construire, et la taille du capteur d’image est l’ingrédient essentiel dans la course aux meilleures caméras de smartphone.

Plus d’articles sur les appareils photo des smartphones