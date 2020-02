Pourquoi l’Apple Watch a attrapé la sieste suisse

Il existe un moyen simple de laisser Apple vous voler toute une industrie. Trompez-vous dans la complaisance. Voici comment cela est arrivé à l’industrie horlogère suisse.

Apple est une entreprise qui progresse sans relâche dans la technologie. Cela agace énormément quelques clients, mais cela doit l’être. Apple accorde également une attention considérable aux interets de ses clients, en particulier les jeunes qui émergent dans son écosystème. Pour ce faire, Apple est bien préparé à tirer parti des tendances techniques et sociales les plus en vogue.

Un exemple typique est l’Apple Watch. Récemment, notre Charlotte Henry a signalé quelques nouvelles intéressantes. «Apple Watch vend désormais toutes les marques de montres suisses combinées.»

Elle a cité Steven Waltzer, analyste principal chez Strategy Analytics

Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. L’Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus les montres-bracelets numériques.

La plupart des entreprises peuvent suivre les tendances de leurs clients et réagir. Mais les Suisses ont mis du temps à le faire. Pourquoi?

Variables d’hier

Une réponse convaincante vient d’une brillante analyse d’Enrique Dans à Forbes.

“Comment Apple a tué l’industrie horlogère suisse.” Dans un paragraphe succinct, l’auteur Dans cristallise la raison profonde pour laquelle les Suisses ont pris du retard.

En 2015, année du lancement de l’Apple Watch, le président de la division des montres LVMH et PDG de Tag Heuer, Jean-Claude Biver, a déclaré que l’industrie suisse n’avait pas peur du nouveau produit d’Apple, car il ne pouvait pas être réparé en mille ans ou quatre-vingts ans, ni hérité par les enfants, il ne deviendrait jamais un symbole de statut. Comme c’est toujours le cas lorsqu’une perturbation se produit dans une industrie, les concurrents traditionnels ne sont pas en mesure de voir la menace et continuent d’essayer de l’analyser en fonction des variables qui étaient importantes hier.

Cela, à mon tour, m’a rappelé une célèbre citation du physicien Dr Richard Feynman, qui parlait autrefois d’un principe crucial de la science.

Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper – et vous êtes la personne la plus facile à tromper.

Ce sont les données

L’auteur Dans continue à ponctuer la chose la plus convaincante de l’Apple Watch, quelque chose dont je peux personnellement attester.

Dès que vous commencez à utiliser l’Apple Watch, vous vous rendez compte qu’une chose est claire: le reste de votre collection de montres vivra désormais dans un tiroir. Et chaque fois que vous êtes tenté de les retirer et de les utiliser à la place de l’appareil Apple, vous passez toute la journée à regarder votre poignet pour des informations qui n’existent pas. [Jesouligne}[Emphasismine}

Bingo.

Percevoir la menace

L’incapacité de visualiser la menace est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises échouent dans leur concurrence avec Apple. Cela est arrivé à l’équipe Microsoft Windows qui a été prise au dépourvu par l’iPad en 2010. L’ancien chef de Windows Steven Sinofsky explique: «Le 10e anniversaire de l’iPad: une perspective de l’équipe Windows».

Il y a peu de signes que les concurrents d’Apple deviennent plus intelligents sur la manière de rivaliser avec Apple dans l’électronique grand public. Pour ce faire, il faut étudier, faire preuve de vision, être attentif aux tendances et dépenser volontiers des ressources et des personnes pour repousser les limites de la technologie moderne. Même lorsqu’ils sont temporairement remplis de liquidités, de nombreux PDG ne le feront pas. Ils ne perçoivent pas les menaces et, en vertu de la liberté offerte par leur pouvoir, se trompent dans l’autosatisfaction.

Steven Waltzer a conclu:

La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d’avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres.

Le temps nous le dira maintenant.