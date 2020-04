Pourquoi le Chase Sapphire Preferred a toujours une place de choix dans mon portefeuille

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

La carte Chase Sapphire Preferred® a été ma toute première carte de crédit avec récompenses. Cela m’a aidé à gagner suffisamment de points pour effectuer mon premier voyage financé en points en Croatie, et c’est ce qui m’a permis de commencer le jeu de points et de miles. Mais même si j’ai ajouté plus de cartes de crédit à mon portefeuille depuis que j’ai obtenu mon Chase Sapphire Preferred, il occupe toujours une place de choix dans mon portefeuille. Et je le recommande toujours aux amis et aux membres de la famille qui cherchent également à gagner des récompenses de carte de crédit.

Avec autant d’excellentes cartes de crédit, pourquoi est-ce que j’évalue toujours cette carte de niveau intermédiaire? Aujourd’hui, je vais parcourir mon raisonnement.

Grandes catégories de bonus

Le Chase Sapphire Preferred n’a que deux catégories de bonus principales: 2x sur les repas et les voyages. À l’heure actuelle, vous gagnerez également 5 fois sur Lyft grâce au partenariat de la société de covoiturage avec Chase. Mais historiquement, 2x sur les voyages et les repas ont été les catégories de signature proposées.

Mais même si cela ne ressemble pas à ce que je gagne sur une tonne d’achats, c’est surprenant le nombre de choses qui codent comme voyage ou repas sur mon relevé. Chase définit les deux catégories de manière très large, de nombreuses dépenses que vous ne pouvez pas supposer gagneraient réellement des récompenses bonus. Les bars et brasseries qui ne servent pas de nourriture, les parkings et les garages, les péages et les distributeurs automatiques ne sont que quelques-unes des choses les plus surprenantes que Chase considère généralement comme des repas et des voyages. Certains TPGers ont même signalé que les frais de club nautique gagnaient 2x avec le Chase Sapphire Preferred dans le passé.

Les autres principales cartes de crédit sont beaucoup plus strictes dans ce qu’elles compteront comme voyage. Chase compte Airbnb (que je préfère généralement sur les hôtels en fonction de l’endroit où je voyage), les campings, les compagnies de croisière, les agences de voyage, les sites de voyage à prix réduits et plus comme voyage. À titre de comparaison, ma carte American Express® Gold ne rapporte que des primes bonus sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou via Amex travel.

Ainsi, même s’il n’y a que deux principales catégories de revenus, ces catégories englobent un certain nombre d’achats différents.

Programme Chase Ultimate Rewards

Dans mon esprit, il existe quatre principaux programmes de récompenses de cartes de crédit: Chase Ultimate Rewards, American Express Membership Rewards, Capital One Rewards et Citi ThankYou Points. Parmi ces quatre, Chase et Amex sont généralement considérés comme les plus précieux en raison de leurs devises transférables. J’ai à la fois une carte Chase UR (ma Chase Sapphire Preferred) et une carte Amex MR (ma carte American Express® Gold), mais je préfère généralement le programme Chase Ultimate Rewards lorsque je regarde gagner et brûler, même si le programme Membership Rewards a plus de partenaires de transfert.

Pourquoi? À ce stade de ma vie, je réserve des vols en classe économique plus souvent qu’en classe premium. La plupart du temps, je préfère économiser sur les points et faire des économies plutôt que de faire des folies sur les sièges en classe affaires. Bien sûr, j’imagine que cela changera à mesure que je deviendrai plus confiant avec mes points et mes échanges de points, ajouterai plus de cartes à mon portefeuille et aurai plus de revenu disponible avec l’âge. Mais pour l’instant, cela ne me dérange pas d’économie et cela signifie que je peux faire plus de voyages avec moins de miles. Chase Ultimate Rewards offre un bonus d’échange de 25% lorsque vous réservez un voyage éligible via son portail de voyage. Pour les vols économiques (à l’exception de certaines offres exceptionnelles exceptionnelles), je trouve généralement que je gagne plus de valeur en réservant via le portail qu’en transférant ensuite à Amex Membership Rewards.

Donc, tant que Chase continuera à offrir ce bonus d’échange, je continuerai d’avoir une carte Chase Ultimate Rewards dans mon portefeuille. En ce moment, il est plus logique que cette carte soit la Chase Sapphire Preferred (bien que je vais probablement passer à la Chase Sapphire Reserve à l’avenir).

C’est facile à coupler

Une autre raison pour laquelle la Chase Sapphire Preferred continue d’être l’une de mes meilleures cartes de crédit est la facilité avec laquelle elle est associée à d’autres cartes de crédit pour créer une stratégie de carte de crédit plus complète.

Au sein de l’écosystème Chase, vous pouvez associer la Chase Sapphire Preferred aux cartes de remboursement sans frais annuels de Chase (à la fois aux particuliers et aux entreprises). Les récompenses gagnées avec ces autres cartes de crédit sont ensuite converties en points Chase Ultimate Rewards, ce qui signifie que vous pourrez ensuite les utiliser pour 1,25 cent chacune via le portail de voyage Chase ou les transférer à des partenaires.

Mais même en dehors des cartes de crédit Chase, j’ai trouvé qu’il était facile de les associer à mes autres cartes. Il s’intègre parfaitement avec ma carte American Express Gold, par exemple. L’Amex Gold offre certains avantages que le Chase Sapphire Preferred n’offre pas, tels que le crédit de frais de transport aérien jusqu’à 100 $, le crédit de restauration de 120 $ et les récompenses bonus dans les supermarchés américains. Mais le Chase Sapphire Preferred comble les lacunes laissées par les catégories de voyages limitées de l’Amex Gold. Et bien qu’il y ait un certain chevauchement entre les partenaires de transfert, il y a aussi plusieurs partenaires que Chase propose que Amex ne fait pas et vice versa.

Conclusion

J’obtiens beaucoup de valeur de cette carte tout en ne payant que 95 $ par an pour les frais annuels. Ainsi, toutes les récompenses que je gagne et tous les avantages dont je bénéficie (y compris les protections de voyage et une année gratuite de DashPass) sont facilement compensés chaque année.

Lorsque j’ai obtenu mon Chase Sapphire Preferred pour la première fois, j’ai mis à peu près tous les achats sur la carte. Comme j’ai ajouté d’autres cartes précieuses à ma stratégie de récompenses, cela a changé. J’utilise mon Amex Gold pour mes achats dans les supermarchés et les restaurants parce que je gagne 4x sur ces dépenses. Mais le Chase Sapphire Preferred est ce que j’utilise pour une bonne partie de mes dépenses non-bonus et les achats de voyages et de restaurants qui ne rapporteront pas de récompenses sur l’Amex Gold ou mes autres cartes de crédit. Même avec mon utilisation réduite de la carte au cours de la dernière année, il a toujours été facile de justifier sa conservation. Les récompenses que j’obtiens l’emportent encore largement sur les frais.

Finalement, je passerai au niveau de la réserve de saphir de Chase afin de pouvoir profiter des autres avantages. J’avais initialement prévu de mettre à niveau plus tôt cette année, mais j’ai mis ce plan en pause parce que je ne voulais pas payer des frais annuels très élevés si je ne pouvais pas utiliser la plupart des avantages avant la fin de 2020 Mais même lorsque je ferai enfin le changement, je continuerai à recommander le Chase Sapphire Preferred aux points et aux miles débutants et voyageurs occasionnels qui recherchent une excellente carte de crédit tout-en-un.

