Pourquoi le nouveau plan 3,5 GHz de la FCC est bon pour le LTE et idéal pour la 5G

La FCC vient de terminer une série de pourparlers de six ans avec la CBRS Alliance (Citizens Broadband Radio Service) et a autorisé l’utilisation commerciale de ce que l’on appelle la bande CBRS 3,5 GHz.

Le service 3,5 GHz se situe entre des bandes super basses comme les 600 MHz et les ondes millimétriques de T-Mobile comme les 28 GHz de Verizon.

Précédemment détenues exclusivement par le ministère de la Défense pour les opérations radar de la Marine, les bandes de 3,5 GHz à 3,7 GHz ont été divisées de manière à permettre à la Marine d’avoir accès quand elle en a besoin, et pour que nous puissions l’utiliser le reste de le temps. Sept canaux à accès complet seront vendus aux enchères et huit canaux seront disponibles pour le grand public, avec commutation instantanée si la Marine a besoin d’un accès pour les opérations côtières.

Cela signifie que le téléphone que vous avez en ce moment aura probablement une connexion LTE plus rapide une fois que toutes les formalités administratives seront terminées et que les entreprises qui fabriquent des téléphones peuvent désormais construire un véritable “World Phone” 5G qui fonctionne partout.

Qu’est-ce que l’Alliance CBRS?

La Citizens Broadband Radio Service Alliance a été fondée par Cisco, Ericsson, Federated Wireless, Google, Intel, Nokia et Rukus Networks. Sa liste de membres comprend presque tous les opérateurs et fournisseurs de services à large bande américains ainsi que des sociétés comme Motorola, Samsung, Sony, Microsoft et Qualcomm. Presque toutes les entreprises ayant un intérêt direct dans les communications sans fil font partie de l’Alliance CBRS.

Depuis des années, il travaille sur ce que l’on appelle OnGo. OnGo est un service de radio des secteurs public et privé qui peut être utilisé par des fournisseurs de large bande ainsi que par une infrastructure sans fil pour l’industrie, les hôpitaux et d’autres déploiements à grande échelle qui ont besoin d’un réseau de communication fiable et rapide.

Certains endroits, comme l’aéroport Love Field de Dallas, ont déjà mis en place l’infrastructure pour déployer OnGo dès que possible. Finalement, vous trouverez le service OnGo déployé dans la plupart des principaux systèmes de transport en commun, aéroports, hôpitaux et usines.

L’Alliance CBRS y travaille en raison de la façon dont le spectre 3,5 GHz est actuellement utilisé. Il est réservé par le ministère de la Défense au radar de la Marine, comme mentionné ci-dessus, mais la Marine l’utilise à peine car il n’en a pas besoin. Ainsi, le spectre sans fil très précieux se trouve là inutilisé presque tout le temps.

Les nouvelles règles adoptées par la FCC autoriseront sept licences qui ont un accès à temps plein et huit canaux à usage public que tout le monde peut déployer, mais si la Marine en a besoin pour les opérations côtières, elle utilise pleinement le spectre et tout le monde doit retomber dans des bandes de fréquences plus basses jusqu’à ce que la marine les libère.

Pourquoi ce spectre est-il si important?

Le spectre radio 3,5 GHz est ce que l’on appelle la radio dans la bande moyenne. Il est bon pour pénétrer les bâtiments et couvre de longues distances, ce qui le rend parfait pour les communications à large bande – à la fois LTE et 5G.

L’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient utilisent déjà 3,5 GHz pour le service 5G. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, les déploiements 5G ont été effectués en utilisant le spectre à bande basse ou le spectre à ondes millimétriques. Il y a des avantages à utiliser les deux, mais il y a encore plus d’avantages à supporter 3,5 GHz par les opérateurs aux États-Unis et au Canada, qui suivront vraisemblablement la décision de la FCC.

Qu’est-ce que la 5G? La norme sans fil nouvelle génération expliquée

Pour nous, 3,5 GHz signifie un service LTE plus rapide et meilleur sur certains des téléphones que nous avons actuellement. Le Galaxy S10 (ne pas le S10 5G), le Pixel 4, le OnePlus 7 Pro, le LG G8 ThinQ, l’iPhone 11 et même le 5G Moto Mod ont des radios OnGo 3,5 GHz intégrées et peuvent se connecter à tout moment lorsque le service est disponible.

Cette année, le Galaxy S20 prendra probablement en charge à la fois le LTE et le 5G dans la bande 3,5 GHz, ce qui le rend vraiment pratique pour les consommateurs et les fabricants.

Qu’est-ce que je dois faire?

Pas une chose. Si vous avez un téléphone qui prend en charge la bande 3,5 GHz comme mentionné ci-dessus, vous êtes déjà prêt à partir. Si votre appareil voit un jour le service disponible, il peut simplement l’utiliser. Rien n’est désactivé et vous n’aurez à modifier aucun paramètre.

Il n’y a rien que vous puissiez faire sauf attendre.

Si votre téléphone ne prend pas en charge la bande 3,5 GHz, rien de ce que vous pouvez faire ne pourrait l’activer. Mais vous pouvez également voir un service LTE plus rapide et plus fiable dans les zones où OnGo est en ligne car d’autres téléphones utiliseront l’espace et la bande passante libérant le réseau pour les connexions LTE “régulières”.

Il y a fort à parier que tous les téléphones sortis en 2020 prendront en charge le spectre 3,5 GHz pour le LTE, et beaucoup offriront également une prise en charge 5G en l’utilisant également.

OK mais quand?

Des choses comme ça bougent lentement. Avec l’exclusion, il est temps de commencer le processus d’enchères du spectre pour les canaux réservés, et pour les canaux à usage général, il y aura une infrastructure à mettre en place.

Des choses comme ça prennent du temps, mais cela devrait valoir la peine d’attendre.

Bien sûr, des entreprises comme Verizon ou Comcast volonté finissent par gagner les enchères de chaînes réservées, ce qui signifie qu’il y aura également besoin d’une mise à jour de l’infrastructure.

Ce sera probablement vers la fin de l’année avant de voir le déploiement des services 3,5 GHz et OnGo dans plus de quelques endroits localisés. C’est un gros navire à piloter, donc cela prend beaucoup de temps.

Mais il semble que cela vaudra la peine d’attendre.

