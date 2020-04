Pourquoi le nouvel iPhone SE sera un succès inattendu

Le nouvel iPhone SE est relativement peu coûteux selon les normes Apple. Mais ce sera un gros producteur d’argent pour Apple. Comment?

Modèles de réussite iPhone SE

Depuis longtemps, l’iPhone d’Apple est un gros producteur d’argent. Alors que le prix du modèle haut de gamme a augmenté, la mesure appelée Prix de vente moyen (ASP) dans l’ensemble de la gamme a augmenté, ce qui a plu à Apple et aux analystes financiers.

Et donc, pour la première commande, un iPhone très populaire et peu coûteux semble bouleverser le panier Apple, pour ainsi dire.

Ce n’est pas le cas dans ce cas.

1. Il y a, à tout moment, de nombreux clients Apple à la recherche d’un nouvel iPhone. Mais maintenant, au milieu du ralentissement économique actuel, l’iPhone Xr, 11 et 12 à venir semble être une proposition trop chère pour ceux qui ont un besoin urgent d’un iPhone moderne, de qualité et sécurisé.

Plutôt que de s’asseoir sur un modèle vieillissant ou défaillant, beaucoup (qui ont encore de l’argent) trouveront le prix de 399 $ US assez attrayant. Une vente aura lieu alors qu’avant, il y avait peu de perspectives pour Apple. Gene Munster s’attend à ce qu’Apple en vende 30 millions au cours de la prochaine année.

2. L’iPhone SE aidera grandement Apple sur les marchés étrangers émergents où des smartphones Android ou nationaux très bon marché volent des parts de marché à Apple. Certes, 399 $ US ne renverseront pas complètement la tendance, mais cela aidera Apple à rivaliser plus efficacement. Ce seront de nouveaux revenus.

3. Un iPhone de haute qualité avec un écran Retina HD de 4,7 pouces de taille décente est une belle passerelle vers tous les services d’Apple. Cela entraînera peut-être des revenus supplémentaires qui auraient été perdus si le client était resté sur un iPhone plus ancien et était resté dans un état d’esprit conservateur.

4. Soit dit en passant, l’offre spéciale d’Apple «Achetez un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac, il inclut un an d’Apple TV + gratuitement» est toujours en place. Cela offre un certain niveau d’attrait pour passer à un nouvel iPhone, mais peu coûteux. Finalement, un certain pourcentage d’acheteurs SE se rallieront à 4,99 $ / mois.

5. Aux États-Unis, les clients Android qui n’étaient absolument pas intéressés par les iPhones les plus chers reconsidéreront. Beaucoup verront désormais l’opportunité de changer, ce qui représente également de nouveaux revenus.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, il y a un certain enthousiasme pour un iPhone moderne avec une puce A13 Bionic, même s’il n’a pas Face ID. (C’est là que se situent les économies les plus importantes.) Ce nouvel iPhone SE fera parler et rêver de nombreuses personnes d’un appareil moderne, relativement peu coûteux, qui a ce dont elles ont besoin.

Ce sera un gagnant et un faiseur d’argent.