Pourquoi le partenariat Xbox de Microsoft avec Samsung pourrait être un gros problème

La semaine dernière et sans avertissement, Samsung a annoncé un partenariat avec Xbox, prolongeant la liaison amoureuse entre le géant technologique sud-coréen et Microsoft.

À Unpacked 2020, Samsung a détaillé ses derniers combinés, y compris le passionnant téléphone pliable vertical Z Flip, ainsi que des spécifications vraiment hallucinantes pour le Galaxy S20 Ultra haut de gamme. Samsung a également annoncé un partenariat avec Xbox, déclarant que ce n’était “que le début”. Lorsque nous avons demandé à Microsoft de commenter, ils ont répondu: “plus de détails à venir”.

Donc, compte tenu de ce que nous savons des aspirations de Microsoft pour Xbox et du partenariat de Microsoft avec Samsung jusqu’à présent sur des choses comme l’application “Votre téléphone”, il n’est pas difficile de spéculer où cela pourrait aller – ou pourquoi cela pourrait devenir un gros problème pour Xbox .

Un partenariat approfondi

C’est le début du partenariat de jeu de Samsung avec la Xbox de Microsoft. Beaucoup plus à venir! # GalaxyS20 pic.twitter.com/dneRnh274K

Pour ceux de l’espace Xbox qui n’ont peut-être pas suivi, Microsoft a déjà établi un partenariat étroit avec Samsung récemment. Cela a commencé avec la pré-installation d’applications Microsoft comme Office et OneDrive, et s’est depuis étendu aux API au niveau du système qui créent une plus grande synchronicité entre les PC Windows et les téléphones Galaxy.

“Votre téléphone” pour Windows 10 et Android vous permet de recevoir des messages texte et de parcourir les photos récentes avec un téléphone Android couplé, mais la connexion sur les combinés Galaxy les plus récents de Samsung va beaucoup plus loin. Puisqu’il est intégré directement dans le système d’exploitation, vous pouvez non seulement recevoir des textes et des notifications de manière beaucoup plus fiable, mais vous pouvez même interagir directement avec votre téléphone via un réseau domestique en utilisant votre souris et votre clavier via un PC.

C’est le genre de fonctionnalités que nous espérions toujours obtenir avec Windows Phone un jour, grâce à un partenariat très étroit avec Samsung. C’est également le genre de fonctionnalités qui ne se produira probablement jamais pour l’iPhone, en raison de l’étreinte étroite d’Apple sur son écosystème.

C’est ça la productivité, mais qu’en est-il du jeu? Samsung et Microsoft ont déjà proposé quelques petits indices sur le rapprochement des entreprises pour les jeux, avec des autocollants exclusifs pour la version Galaxy Store de Mixer, par exemple. Mais ce n’est que lorsque nous avons vu cette grande bannière XCloud sur la scène Unpacked 2020 de Samsung que vous pouvez commencer à brosser un tableau plus détaillé de ce qui est probablement à venir.

XCloud pour chaque écran (Samsung)

Samsung est un géant absolu en matière de technologie, et vous n’avez pas besoin de moi pour vous le dire. Ils figurent parmi les meilleurs fabricants de smartphones au monde en termes de livraisons et commandent l’un des plus grands marchés au monde pour les téléviseurs intelligents.

Microsoft est effectivement reconnu comme étant à la recherche de “milliards” de joueurs au sein de son écosystème, le leader de la Xbox, Phil Spencer, a récemment déclaré que c’est Amazon et Google qui sont les principaux concurrents de la firme – les sociétés de cloud computing – qui cherchent tous à aller bien au-delà du assez petit partager les consoles de jeux vidéo que vous appréciez actuellement.

Le jeu mobile est devenu une force dominante en partie sur la base de la facilité d’accès. Et XCloud pourrait servir à éliminer les barrières psychologiques et économiques qui font que quelqu’un choisit de rester avec Fortnite mobile plutôt que de prendre une console de jeu vidéo ou un PC de jeu.

Si Samsung et Microsoft devaient dire, conclure un accord pour que XCloud soit préinstallé non seulement sur les combinés et tablettes Galaxy, mais aussi sur les téléviseurs intelligents Samsung QLED, cela pourrait apporter des millions de dollars sur la plate-forme Xbox très rapidement. L’accès au niveau système que Samsung a accordé à Microsoft pour “Votre téléphone” pourrait également s’étendre aux contrôleurs Xbox pour les téléviseurs et autres accessoires, il pourrait s’étendre aux réalisations et applications Xbox ainsi qu’au mélangeur et même à l’enregistrement d’écran. Il n’y a vraiment aucune limite.

Des perspectives intrigantes pour Xbox (et Samsung)

Microsoft a déjà annoncé qu’il voyait l’utilisation sud-coréenne de XCloud être presque le double de celle d’un joueur occidental lors des tests de prévisualisation, indiquant que XCloud pourrait enfin aider la plate-forme de développement Xbox à prendre pied sérieusement sur des marchés où il était largement absent.

Samsung lui-même fait face à une concurrence agressive de la part des concurrents chinois sur mobile, et un partenariat avec Microsoft pour transformer efficacement les téléphones Samsung Galaxy en un combiné ultime pour PC est un pari intelligent pour les deux entreprises. Pour les téléviseurs intelligents également, Samsung est l’une des marques à croissance la plus rapide pour le médium, enregistrant une croissance rapide dans les pays asiatiques où la Xbox a traditionnellement connu des difficultés.

Comment cela aide-t-il la Xbox en tant que console et plate-forme? Eh bien, tout jeu conçu pour XCloud doit être conçu également pour les consoles Xbox domestiques, car il s’agit du même environnement de développeur. Alors que XCloud gagne en popularité sur les appareils de pointe tels que les ordinateurs à faible consommation, les téléviseurs intelligents et les téléphones, cela ne fera que générer davantage de contenu sur les consoles locales. Cela permettra à Microsoft de se vanter d’une base de consommateurs de l’écosystème Xbox beaucoup plus grande que ce qui était auparavant possible verrouillé sur la console et le magasin de jeux Microsoft PC relativement niche.

C’est une victoire pour les développeurs cherchant à proposer leurs jeux à un public plus large, c’est une victoire pour Samsung qui peut se vanter de la connectivité supérieure au niveau du système Windows-Xbox pour ses appareils, et c’est une victoire pour Microsoft, qui peut construire une plate-forme cloud à une échelle beaucoup plus rapide que Google ou Amazon, en raison de leurs relations ancrées dans l’industrie.

