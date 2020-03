Pourquoi les produits intelligents qui nécessitent une application pour smartphone ne sont pas toujours un achat intelligent

Je vais sortir sur un membre et dire que tous ceux qui lisent ceci ont un smartphone à portée de main en ce moment même. En fait, la plupart des gens qui lisent ceci le font sur leur smartphone. Nos téléphones sont devenus une extension de nos bras et nous dépendons d’eux pour beaucoup de choses.

Malheureusement, je vois d’autres produits qui dépendent également de votre téléphone. Par cela, je ne veux pas dire quelque chose comme une lampe Philips Hue que vous installez avec votre téléphone, mais que vous pouvez contrôler d’autres façons comme Alexa ou Google Assistant, mais des choses qui ne fonctionnent que si vous utilisez une application pour les faire fonctionner.

Les choses intelligentes sont cool. Ne pas pouvoir les utiliser sans un téléphone fonctionnel à la main n’est pas aussi cool.

Mon exemple, et ce qui m’a fait réaliser à quel point c’est une horrible idée, c’est une simple lampe que j’ai achetée. Il est conçu pour accrocher au-dessus des plantes d’intérieur ou d’un aquarium ou partout où vous voulez ce joli look de lumière du jour, et utilise une application pour affiner la sortie des couleurs de la lumière et pour régler les heures de marche / arrêt. Le problème est que la seule façon d’allumer ou d’éteindre la lumière est d’utiliser l’application ou de débrancher littéralement l’alimentation.

Cela est devenu un problème lorsque j’ai laissé mon Pixel 4 dans le porte-gobelet de la voiture et que ma femme est allée rendre visite à un ami. Je voulais que cette putain de lumière soit éteinte et je ne pouvais pas atteindre derrière l’étagère pour la débrancher, et j’étais coincé avec elle dans mes yeux pendant que j’essayais de jouer au Rainbow Six PvP. Cela ne me dérange pas de perdre, mais je déteste être ce type avec une excuse boiteuse comme la lumière dans mes yeux ou mon chien a mangé mon clavier.

Mon cas est assez comique; même j’ai dû rire. Mais d’autres ne sont pas aussi humoristiques. Imaginez être bloqué sur votre nouvelle Tesla brillante parce qu’un serveur en ligne était hors de contrôle et que vous ne pouviez pas entrer pendant que l’application était en panne. Ou vous ne pouvez pas déverrouiller la porte d’entrée de votre maison ou de votre chambre d’hôtel en raison d’un problème d’application.

Ouais. Je commence à penser que tout ce qui est “intelligent” a besoin d’une solution de rechange stupide.

Les commutateurs et les touches risquent de devenir la prochaine prise casque 3,5 mm. Si ce n’est pas cassé, pourquoi essayer de le réparer?

Il devrait y avoir un interrupteur sur ma lumière fantaisie. Il devrait y avoir une clé pour le Tesla Model 3. La porte de votre maison ou chambre d’hôtel devrait toujours avoir un clavier, et cetera, et cetera. Malheureusement, il semble que les choses pourraient se diriger dans l’autre direction, Apple, Samsung, Google et presque toutes les autres sociétés qui fabriquent des produits intelligents ou des automobiles ont uni leurs forces pour supprimer complètement les clés de voiture. Bonne chance si vous verrouillez accidentellement votre téléphone dans votre voiture, non?

L’avenir n’est pas mauvais, ni aucun de ces produits. Et utiliser nos téléphones pour faire des choses comme ouvrir des portes ou changer la luminosité des étranges lampes solaires chinoises est plutôt cool. Mais nous ne pouvons pas être sûrs que nous aurons toujours un téléphone entre nos mains, alors n’abandonnons pas complètement la voie “stupide” jusqu’à ce que nous ayons tous des implants biomécaniques ou quelque chose comme un Nest Mini sans crier la distance à tout moment.

