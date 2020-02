Pourquoi les téléphones sont-ils toujours livrés avec une charge filaire lente?

Certains téléphones se chargent rapidement, d’autres se chargent lentement. Cela peut être une réalité irritante du monde des smartphones modernes, en particulier lorsque les combinés sont de plus en plus emballés dans des capacités de batterie de plus en plus grandes. La charge rapide et la durée de vie de la batterie toute la journée semblent certainement réalisables, mais relativement peu de smartphones offrent ces capacités et la charge filaire lente est toujours un problème avec de nombreux appareils modernes.

Le Realme 5, par exemple, est également bloqué avec seulement 10W de charge. Même le nouveau LG V60 utilise une charge de 18 W en mode de charge rapide. C’est assez pathétique par rapport aux solutions de charge de 40, 50 et même 65 W de concurrents chinois comme Huawei, Oppo et Xiaomi.

Pourquoi les combinés populaires en Occident, tels que ceux de Samsung et LG, sont-ils coincés avec des vitesses de charge plus lentes que leurs homologues chinois? Avant de plonger, voici un bref aperçu de la puissance de charge offerte par les combinés récents.

Puissance nominale (watts) Asus Zenfone 618WLG V6018WSony Xperia 1 II21WSamsung Galaxy S2025WSamsung Galaxy S20 Ultra25W (45 W pris en charge) Xiaomi Mi 10 Pro30WHuawei Mate 30 Pro40WOppo Reno Ace65W

Coût et complexité

Par défaut, les périphériques USB-C ne prennent en charge que 7,5 W de puissance de charge. Tous, sauf les téléphones les moins chers, prennent en charge une charge plus rapide, 15 W étant le minimum typique que vous trouverez actuellement dans un téléphone.

L’une des raisons pour lesquelles certains téléphones ne se rechargent pas rapidement est le coût et la complexité de mise en œuvre des circuits de charge rapide. La charge rapide n’est pas bon marché. Les combinés nécessitent des puces spécifiques pour gérer la communication de prise de contact, des transistors pour commuter le courant vers les batteries et, bien sûr, des batteries de qualité qui peuvent gérer une charge rapide. Plus vous souhaitez recharger rapidement, plus ces composants doivent être de meilleure qualité. Sans oublier que ces composants nécessitent également un savoir-faire technique et un temps de développement supplémentaires, ce que les OEM à moindre coût peuvent ne pas être disposés à investir.

Les meilleurs chargeurs de voiture sur lesquels vous pouvez mettre la main

Si vous passez beaucoup de temps sur la route, vous devriez envisager l’un des nombreux chargeurs de voiture disponibles. Ces choses sont abordables et utiles quand votre smartphone…

Ce n’est pas seulement le coût et la complexité côté smartphone qui compte. Les chargeurs à haute puissance nécessitent également des composants de haute qualité qui peuvent dissiper de grandes quantités de chaleur. C’est pourquoi Samsung facture un supplément pour son chargeur 45W Galaxy S20 Ultra. Les chargeurs puissants sont historiquement grands et encombrants. Bien que des avancées comme la technologie GaN contribuent à rendre ces chargeurs plus courants et plus compacts.

Cependant, cette défense ne résiste pas à un examen minutieux dans les smartphones haut de gamme et intermédiaires. Les composants de charge raisonnablement rapide s’intègrent facilement dans les budgets de nomenclature pour les combinés supérieurs à 600 $. Y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles certains téléphones sont plus rapides que d’autres?

Ubiquité vs propriétaire

Les téléphones à chargement le plus rapide du marché utilisent tous une technologie propriétaire. C’est très bien, mais seulement si vous avez le chargeur d’origine du téléphone à portée de main et peut-être aussi le bon câble. Nous avons remarqué que le Google Pixel 4 ne se chargerait pas du tout lors de l’utilisation de câbles USB-C non conformes. Même si vous n’êtes pas propriétaire de Pixel, vous pouvez avoir besoin de câbles capables de gérer 3A et même 5A pour certaines normes de charge propriétaires.

Un pourcentage croissant d’accessoires tiers prennent en charge les spécifications de charge rapide ou d’alimentation USB de Qualcomm. Si vous voulez qu’un téléphone se recharge rapidement avec autant de banques d’alimentation, de chargeurs de voiture et d’autres prises que possible, vous feriez mieux d’adopter l’une de ces deux normes. Dans cet esprit, de nombreux OEM ne prennent pas la peine d’investir dans une solution propriétaire coûteuse.

Voir également: Smartphones Android avec la meilleure autonomie de la batterie

Les principaux équipementiers comme LG, Motorola et autres ont adopté la charge rapide de Qualcomm il y a quelques années avant que l’USB-C et l’USB PD ne soient une chose. Certains de ces OEM conservent ce partenariat étroit avec Qualcomm, peut-être pour des raisons de commodité, de coût, d’accords contractuels ou peut-être simplement de familiarité. La dernière version de Quick Charge 4.0+ offre une charge de 18 W avec les produits Quick Charge et jusqu’à 27 W lorsqu’elle est connectée à un chargeur USB PD. Ses vitesses de charge sont un peu datées, mais certains OEM restent fidèles aux anciennes méthodes.

La nouvelle spécification USB Power Delivery prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 45 W, et encore plus pour les ordinateurs portables. Les fabricants de téléphones et d’accessoires adoptent de plus en plus cette norme, ce qui signifie qu’elle sera bientôt, espérons-le, la valeur par défaut. Bien qu’il ne soit pas le plus rapide, l’USB PD est plus que suffisamment puissant et bénéficie d’un soutien croissant dans l’industrie technologique au sens large.

S’assurer que les piles durent longtemps

La dernière raison pour laquelle certaines entreprises peuvent ne pas vouloir pousser des vitesses de charge rapides au-delà de 30 W est due à l’impact de la charge rapide sur la capacité et la longévité de la batterie. Si un fabricant veut s’assurer qu’un téléphone fonctionne bien pendant deux ou trois ans, des vitesses de charge légèrement plus lentes aident.

Les estimations des tests de charge rapide de 100 W de Xiaomi suggèrent que le passage d’une alimentation USB de 30 W à sa solution de 100 W réduit la capacité de la batterie d’environ 20%. Ainsi, une batterie nominale de 5000 mAh n’a qu’une capacité de 4000 mAh, ce qui n’est clairement pas un bon compromis pour la plupart des appareils. Ceci est connu sous le nom de dégradation induite par la charge. Cela se produit progressivement au fil du temps et toutes les batteries subissent une dégradation éventuelle, mais une charge de 100 W voit la capacité chuter davantage et plus rapidement que 30 W.

Les meilleurs chargeurs de batterie portables (octobre 2019)

Même si la technologie des smartphones a considérablement progressé depuis les premiers jours, la durée de vie de la batterie ne l’a pas été. Obtenir une journée complète d’utilisation de votre smartphone est toujours considéré comme une bonne chose. Une solution consiste à…

De plus, charger avec plus de puissance produit plus de chaleur. Comme nous le savons des discussions précédentes, la chaleur est l’ennemi numéro un pour la santé de la batterie. Bien que le chargement plus rapide signifie moins de temps pour que la chaleur s’accumule, il est donc difficile de dire exactement à quel point c’est un problème.

L’essentiel est que la charge à haute puissance met plus de pression sur les batteries du téléphone. Les innovations de matériaux de batterie et les capacités plus importantes combattent ce compromis, mais elles ont un coût accru.

Pourquoi tout cela est important

Il existe plusieurs raisons, certaines bonnes et d’autres mauvaises, pour lesquelles les combinés offrent une charge plus rapide que d’autres. Outre les coûts, la plus grande différence vient de ceux qui augmentent les normes courantes de QC et USB PD avec une technologie propriétaire encore plus rapide.

Cependant, certains fabricants sont toujours à la traîne par rapport aux dernières technologies. Les téléphones offrant une charge inférieure à 20 W, en particulier sur le marché haut de gamme, sont inexcusables en 2020. Il est probablement préférable de les éviter, sauf si vos habitudes d’utilisation sont sans objet, c’est-à-dire que vous n’avez jamais besoin d’une charge rapide.

Bien que la charge en watts très élevée semble tentante, cela ne vaut vraiment pas la peine de baser un achat. De plus, une puissance très élevée, comme 65 W et plus, ne vaut sans doute pas le coup sur la santé de la batterie. À la place, vérifiez la prise en charge USB Power Delivery lors de votre prochain achat. Il s’agit de la norme mondiale de plus en plus populaire prise en charge par une large gamme d’appareils et d’accessoires. Les 25 à 45 W disponibles dans cette norme sont assez rapides. Heureusement, la plupart des smartphones milieu de gamme et premium prennent désormais en charge USB PD.

Plus d’articles sur les batteries