Pourquoi ma mise en mémoire tampon Netflix?

Cela nous est arrivé à tous au moins une fois – vous vous installez pour regarder quelque chose sur Netflix et après un peu, la vidéo s’arrête et prend une seconde (ou une minute parfois!) Pour recommencer. C’est frustrant, mais c’est quelque chose que nous pouvons nous attendre à voir de temps en temps.

Le problème, c’est quand on commence à le voir beaucoup. Cela rend le visionnement d’un film ou d’un spectacle beaucoup moins amusant et personne n’est heureux; ni vous, ni Netflix, ni la société qui vous fournit le service Internet. Pourquoi cela se produit-il et, plus important encore, que pouvez-vous faire à ce sujet?

À des moments où tout le monde est à la maison comme dans une situation météorologique d’urgence ou les mesures d’auto-isolement actuelles de COVID-19, vous constaterez que trop de personnes partagent votre connexion Internet tout le temps, ce qui peut rendre certaines étapes de dépannage difficiles. Heureusement, il existe des moyens de résoudre ce problème.

La bande passante est la clé

Il faut beaucoup de bande passante pour diffuser des vidéos, en particulier une fois que vous avez commencé à diffuser en réel HD (comme en 1080p ou supérieur) ou HDR ou les deux. Ce que vous devez comprendre, c’est que le logiciel qui télécharge ce que vous voyez fonctionne avant le logiciel qui vous le montre, et le téléchargement doit être plus rapide que la lecture.

La vidéo est téléchargée et stockée dans ce qu’on appelle un tampon, et c’est de là que le lecteur vidéo réel tire la vidéo. Si ce tampon est vide, la lecture s’interrompt jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment remplie pour recommencer la lecture. Si le téléchargement ne peut pas continuer, la mise en mémoire tampon continue de redémarrer et vous êtes frustré.

Parfois, les vitesses de téléchargement lentes sont dues au réseau (à la fois votre connexion Wi-Fi ou votre connexion Internet peuvent être le problème), parfois c’est un problème matériel, et parfois c’est trop de monde en même temps.

Redémarrez tout

Vous avez déjà entendu la blague – lorsque quelque chose d’électronique ne fonctionne pas, la première chose à faire est de tout redémarrer ou de tout réinitialiser. Ce pourrait être une plaisanterie, mais souvent cela fonctionne!

Votre téléphone, votre routeur Wi-Fi ou votre décodeur TV peuvent simplement avoir besoin de prendre un petit repos pour pouvoir se réveiller et recommencer à zéro. Les tampons internes se remplissent, les caches se remplissent ou se remplissent et les fils peuvent simplement se croiser.

Si vous voyez des tampons et que vous n’avez jamais eu de problèmes auparavant, redémarrez votre modem et votre routeur en les débranchant, en comptant jusqu’à cinq, puis en les rebranchant. De plus, redémarrez votre téléviseur, décodeur, tablette ou tout autre appareil que vous essayez. pour regarder Netflix. Cela peut parfois résoudre le problème, et même si ce n’est pas le cas, vous pouvez éliminer les hoquets logiciels de la liste des raisons pour lesquelles Netflix pourrait agir.

Vérifiez vos vitesses de connexion

Netflix recommande des vitesses d’au moins 25 Mbps pour télécharger des vidéos 4K ou HDR afin que votre connexion soit à la hauteur pour une expérience formidable. Cela signifie à la fois votre connexion Internet et votre réseau domestique Wi-Fi.

Si vous avez un navigateur Web sur l’appareil que vous essayez de regarder, rendez-vous sur fast.com pour un test rapide et facile de la vitesse à laquelle les données peuvent passer d’Internet à votre appareil. Si vous ne disposez pas d’un navigateur Web, placez votre téléphone à côté de celui sur lequel vous essayez de regarder Netflix, assurez-vous qu’il utilise le même Wi-Fi, puis testez.

si vous voyez une connexion lente, vous venez de découvrir pourquoi Netflix met en mémoire tampon. Maintenant, voyons ce que vous pouvez faire pour l’accélérer.

Arrêtez tout ce dont vous n’avez pas besoin et qui pourrait utiliser le réseau.

Assurez-vous de ne rien télécharger dans l’application Netflix.

Si quelqu’un d’autre utilise déjà Netflix chez vous, rejoignez-le et regardez ensemble car deux flux à la fois sont toujours un bon moyen de créer un tampon Netflix.

Si rien de tout cela ne fonctionne, il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour soulager la tension.

Vérifiez vos paramètres Netflix

Vous pouvez ajuster la quantité de bande passante utilisée par Netflix dans vos paramètres de lecture. Vous les trouverez dans votre Compte paramètres sous Paramètres de lecture dans votre profil Netflix. Pour y arriver, il est différent selon l’appareil que vous utilisez, mais un examen rapide des paramètres devrait faciliter leur recherche.

Une fois les paramètres de lecture ouverts, vous pouvez dire à Netflix de réduire un peu la qualité vidéo pour économiser la bande passante. Vous verrez une légère différence si vous passez de Élevé à Moyen, et une plus grande différence si vous descendez à Faible, mais cela peut faire beaucoup pour arrêter la mise en mémoire tampon.

Si vous regardez sur un appareil mobile, les paramètres sont Automatique, Wi-Fi uniquement, Enregistrer les données et Données maximales. Pensez à «Enregistrer les données comme moyen / faible et à« Maximum de données »comme élevé.

Je laisse généralement mes paramètres sur Auto et je n’ai aucun problème de ma part. Mais vous trouverez peut-être mieux de régler manuellement les choses sur Moyen ou Faible. Essaie.

Vérifiez votre réseau Wi-Fi

La plupart des routeurs Wi-Fi modernes disposent d’une sorte d’utilitaire que vous pouvez installer sur votre téléphone pour vérifier les vitesses internes de votre réseau. Cela peut avoir beaucoup d’importance! Même si vous disposez d’un accès Internet rapide, un Wi-Fi minable peut faire bouger les choses et faire de quelque chose comme regarder Netflix une mauvaise expérience.

Essayez de vérifier et de vous assurer que votre Wi-Fi peut suivre les exigences de bande passante recommandées par Netflix pour vos paramètres choisis ci-dessus. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer de déplacer le routeur ou d’arrêter tout le reste, mais cela ne résout pas le problème racine: le routeur Wi-Fi actuel ne fait pas du bon travail pour couvrir votre maison avec une connexion Wi-Fi rapide .

Parfois, vous devez mordre la balle et acheter quelque chose de nouveau, et ce serait le moment idéal pour le faire. Je recommanderais un système Wi-Fi maillé comme eero pour la plupart des gens et la plupart des foyers. Il fait un excellent travail de mise en forme du trafic interne et est facile à utiliser. La plupart des gens ne sont pas des ingénieurs réseau et ne jouent pas avec le réseautage comme passe-temps. Eero le règle et l’oublie.

Rapide et facile

eero (pack de 3)

Couvrez toute votre maison

Le système eero mesh peut se débarrasser des points morts et couvrir toute votre maison. Les petits routeurs sont faciles à dissimuler dans n’importe quelle pièce de la maison.

Vérifiez l’horloge

Oui. Vous avez bien lu: l’heure de la journée peut faire une énorme différence. Plus il y a de personnes sur Internet dans votre région, moins vous avez de bande passante. Si vous essayez de diffuser une vidéo pendant les heures Internet aux heures de grande écoute (après le dîner mais avant 22 heures), il est probable que vous partagez votre connexion avec beaucoup d’autres personnes faisant la même chose.

Heureusement, vous n’avez pas à modifier vos heures de visionnage, il vous suffit de penser à l’avance.

Vous pouvez télécharger des films à regarder plus tard sur les téléphones, les tablettes et même un PC si vous avez un compte et pouvez installer l’application iOS, Android, Amazon Fire ou Windows 10 Netflix. Téléchargez une ou deux vidéos pendant la journée et visionnez-les pendant les heures de grande écoute pour une expérience sans tampon.

Parfois, il n’y a rien que vous puissiez faire et Netflix va mettre en mémoire tampon en raison d’une lourde charge ou d’un problème sur Internet. Mais la plupart du temps, vous pouvez aider un peu. En espérant que votre prochaine séance de visionnage se déroule bien!

