Pourquoi n’avez-vous pas Alexa dans votre voiture alors que tout ce dont vous avez besoin est ce gadget de 21 $? – .

Quelle que soit la fantaisie de votre voiture, il manque une fonctionnalité fantastique qui la rendrait tellement meilleure: Alexa. C’est vrai, l’assistant personnel virtuel intelligent que vous aimez tant chez vous est également accessible dans votre voiture si vous avez les bons outils. Non, nous ne vous suggérons pas d’apporter votre Echo ou Echo Dot à chaque fois que vous sortez – ce serait fou. Au lieu de cela, tout ce dont vous avez besoin est le Roav Viva d’Anker.

Ce petit gadget génial est un chargeur de voiture à double port que vous pouvez utiliser pour recharger tout votre équipement comme n’importe quel autre chargeur de voiture. Mais il vous donne également un accès mains libres complet à Alexa, tout comme les haut-parleurs Echo que vous aimez tant. Posez des questions à Alexa, dites-lui de diffuser Spotify ou faites à peu près tout ce que vous feriez avec Alexa à la maison. Cet appareil est vraiment un incontournable, et il est en vente dès maintenant à un niveau record de seulement 20,99 $ grâce à une belle remise et un coupon supplémentaire de 30%.

Voici les puces de la page produit:

Alexa Inside: le service vocal d’Amazon vous offre un contrôle vocal complet dans votre voiture. Dites simplement le mot pour obtenir un itinéraire, écoutez des livres audio d’Audible, magasinez en ligne, écoutez de la musique, etc. via Bluetooth, Carplay ou Android Auto. (Remarque: la transmission FM, AUX et Spotify ne sont pas prises en charge.)

Charge à grande vitesse: deux ports de charge équipés de la technologie exclusive PowerIQ d’Anker offrent des vitesses de charge incroyables au conducteur et au passager. Qualcomm Quick Charge non pris en charge.

Prend en charge la communication Alexa: appels, messagerie, accueil et annonces, le tout en mains libres.

Ce que vous obtenez: Roav VIVA, manuel d’utilisation, guide de démarrage rapide, carte heureuse, garantie de 12 mois et notre service client amical. (Remarque: Roav VIVA est compatible avec les smartphones iOS et Android.)

Remarque: veuillez vérifier les dimensions de l’espace entourant l’allume-cigare de votre voiture pour voir si VIVA conviendra avant l’achat. Si votre VIVA ne peut pas être branché ou a des problèmes de connexion Bluetooth, retournez-le pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l’achat. Veuillez vérifier la liste des modèles de voitures inadaptés auxquels VIVA est incompatible avec dans le Guide de l’utilisateur figurant dans la section Spécifications techniques ci-dessous. Si vous avez d’autres problèmes, contactez-nous via Live Chat dans l’application.

