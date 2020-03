Pourquoi un affichage à taux de rafraîchissement élevé utilise-t-il plus de batterie?

Les affichages à taux de rafraîchissement élevé sont l’une des meilleures choses qui puissent arriver à un smartphone. Mais comme tout ce qui est génial, il y a un compromis et dans ce cas, c’est la durée de vie de la batterie.

Il ne fait aucun doute qu’un rafraîchissement d’écran plus élevé – qu’il s’agisse de 90 Hz comme le OnePlus 7 Pro et le Pixel 4 ou le 120 Hz du Galaxy S20 – rend votre téléphone plus réactif et plus agréable pour les yeux. Il est également indéniable que ces taux de rafraîchissement plus élevés utilisent également plus de puissance de la batterie, mais combien reste encore à débattre.

Voici comment les fabricants Android peuvent équilibrer les écrans 120 Hz et la durée de vie de la batterie

Les avantages et les inconvénients d’un affichage à rafraîchissement élevé sont dus à la même chose – l’affichage rafraîchissant plus rapidement signifie que d’autres parties de votre téléphone doivent fonctionner plus rapidement. Et bien qu’il soit facile de penser à activer et désactiver les pixels plus de fois par seconde en est la raison, ce n’est pas vraiment le problème.

Il ne s’agit pas seulement d’afficher les pixels deux fois plus vite.

Le circuit qui pilote un écran de smartphone utilise ce qu’on appelle la signalisation différentielle à basse tension (LVDS). Il existe plusieurs façons de transformer le signal réel provenant du GPU d’un téléphone en un signal LVDS, mais au final, cela signifie que la même quantité d’énergie passe par l’affichage, que les pixels individuels soient allumés ou éteints. C’est complexe, mais l’essentiel est que la phase des signaux est comparée pour décider quoi allumer et pour combien de temps.

C’est pourquoi l’écran utilise toujours beaucoup d’énergie à chaque fois qu’il est allumé, même si vous n’utilisez pas vraiment votre téléphone et qu’il est juste assis là, brûlant sur l’écran. Mais les composants de l’affichage ne sont qu’une petite partie de l’image globale.

Ce que la plupart d’entre nous ne pensent jamais, c’est que le processeur et le GPU d’un téléphone utiliseront également plus de puissance avec un affichage à rafraîchissement élevé. C’est pourquoi un téléphone semble plus réactif, provoque moins de fatigue oculaire et utilise plus d’énergie.

Au téléphone, le CPU est en charge de presque tout. Une partie de tout cela permet de suivre ce qui est dessiné à l’écran et où il est dessiné. Il permet également de savoir où vous touchez l’écran et pendant combien de temps. Lorsque vous touchez l’écran sur un téléphone standard à 60 Hz, il faut environ 16 millisecondes pour que le processeur reconnaisse qu’il a été touché, puis répond. Sur un téléphone à 120 Hz, cela prend environ 8 secondes car l’écran se rafraîchit deux fois plus vite.

Une actualisation plus rapide signifie que le processeur doit travailler plus fort pour garder une trace de ce qui est à l’écran.

Cela signifie que le ou les threads du processeur qui gèrent la saisie tactile fonctionnent également deux fois plus vite et votre processeur devra fonctionner plus rapidement pour suivre. Même un seul thread sur un seul cœur d’un processeur consommera plus d’énergie s’il fonctionne deux fois plus vite ou deux fois plus souvent. Et c’est juste la partie manipulant les touches; le logiciel qui garde une trace de ce qui est à l’écran, comment il se déplace, combien de temps il est au même endroit, etc. doit également fonctionner plus rapidement ou plus souvent. Il s’additionne suffisamment pour réduire la durée de vie de la batterie.

Vient ensuite le GPU, qui est probablement le plus gros fautif en ce qui concerne les problèmes d’autonomie de la batterie sur les écrans à haute actualisation. Le GPU fonctionne également deux fois plus vite sur un écran à 120 Hz que sur un écran à 60 Hz et un GPU fonctionne à chaud et tue votre batterie rapidement même à des taux de rafraîchissement “normaux”. Si vous avez déjà joué à un jeu 3D sur votre téléphone, vous le savez de première main.

Comment changer le taux de rafraîchissement du Galaxy S20: 120 Hz ou 60 Hz

Tout cela s’applique quel que soit le niveau de luminosité auquel l’écran est réglé ou la résolution à laquelle vous utilisez le téléphone. Les deux ont un effet bien pire sur la batterie qu’un taux de rafraîchissement plus élevé et c’est pourquoi des entreprises comme Samsung limitent le rafraîchissement de l’écran à 60 Hz par défaut lorsque vous utilisez le téléphone à une résolution ultra-élevée ou pourquoi le rafraîchissement Pixel 4 le taux est lié à la luminosité par défaut. L’exécution de tout à plein régime épuiserait la batterie beaucoup trop rapidement. Nous savons aussi que c’est vrai parce que beaucoup d’entre nous le font de toute façon et ne s’en soucient pas. Merci, charge rapide.

En fin de compte, ces choses qui consomment chacune un petit peu de puissance supplémentaire à des taux de rafraîchissement plus élevés s’additionnent. Et ensemble, ils peuvent avoir un impact spectaculaire sur la durée de vie de votre batterie lorsque vous utilisez l’écran à un taux de rafraîchissement plus élevé. À vous de l’essayer et de voir si cela en vaut la peine. Je pense que oui, mais beaucoup de gens ne sont pas d’accord.

