Pourquoi une tablette Amazon Fire est la meilleure chose que vous puissiez acheter à vos enfants lorsqu’ils ne sont pas à l’école

Votre entreprise a donc décidé que vous travailleriez à domicile pendant un certain temps en même temps que votre district scolaire fermait ses portes. Bien! Garder des groupes de personnes qui ont été exposées à d’autres groupes où quelqu’un pourrait tousser Coronavirus partout est une décision intelligente.

Mais cela pourrait ne pas sembler être une si bonne décision si vous avez un petit tyke ou deux avec un réservoir plein d’énergie et nulle part pour le vider. Vous vous êtes assuré qu’ils avaient un bon petit déjeuner et les ont sortis dehors pour un peu de soleil et d’air frais, mais il est encore tôt, et ils sont encore forts dans la pièce pendant que vous devez faire du travail et vous êtes prêt à l’appeler quitte et enfouit ton visage dans tes mains. J’y suis allé avec trois enfants qui sont tous âgés de moins de quatre ans. Ça peut être fou.

Voici cependant un secret. C’est celle à laquelle j’aurais aimé avoir accès quand mes enfants étaient encore des enfants: la tablette Amazon Fire HD. Peut-être que vous irez avec l’édition Kid, peut-être la version fantaisie de 10 pouces, ou même la simple version “bon marché” de 80 $. Chacune d’entre elles est l’une de ces choses que vous pouvez garder et quand vous êtes à court d’idées, retirez-les et regardez les yeux des enfants s’illuminer parce qu’ils aiment les choses sacrément.

Amazon Fire HD 8 contre Fire HD 10: lequel acheter?

La sauce secrète d’une tablette Amazon Fire HD est un mélange d’Amazon Prime Videos et du navigateur Web Silk. Amazon Prime Videos n’obtient pas assez de crédit dans un monde où tout le monde parle de Netflix et de Disney +, mais si vous recherchez du contenu adapté aux enfants, c’est toujours le champion. Vous trouverez des centaines d’heures de programmation pour les enfants de tout âge sur Prime Video, et lorsque vous laissez votre enfant tenir une tablette dans ses mains et agir comme si c’était son idée à regarder, cela le rend encore meilleur pour lui. Inutile de leur rappeler que c’était votre idée pour eux de s’asseoir et de regarder un film ou une émission. Ajoutez FreeTime Unlimited d’Amazon – un service qui offre un divertissement sans fin à vos enfants pour seulement quelques dollars par mois – et vous disposez d’un outil puissant pour apprivoiser ces enfants au cœur sauvage et les empêcher de devenir fous.

Amazon fabrique de très bonnes tablettes bon marché que vos enfants adoreront.

Les enfants plus âgés trouveront également beaucoup de choses à regarder sur Prime Video (comme vous), mais les tablettes Fire HD sont également livrées avec un accès à l’App Store d’Amazon (certes, c’est un peu à nu) et un très bon navigateur Web appelé Amazon Soie. Cela signifie cependant que le temps que vous accordez sur Facebook ou Twitter est de premier ordre sur une tablette Fire HD, et le meilleur contenu sur Internet est disponible chaque fois que vous le pensez.

Lorsqu’il est temps de faire quelque chose de plus éducatif ou de stimuler intellectuellement, la bibliothèque Kindle est intégrée au Fire HD, et cela inclut la bibliothèque de prêt Kindle d’Amazon. Pour couronner le tout, il existe d’autres liseuses dans l’App Store d’Amazon, vous pouvez donc même emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque publique locale. Ce n’est pas parce que les petits chéris sont coincés à la maison qu’ils peuvent arrêter d’apprendre quelque chose, non?

Le meilleur de tous est le prix. Si vous voulez acheter le haut de gamme de la version 10 pouces 64 Go avec un écran incroyable, vous aurez environ 200 $ investis. À l’autre bout du spectre, 80 $ vous offre une version 8 pouces parfaite pour la consommation multimédia des propres films d’Amazon, ainsi que des applications de Netflix et de tous les réseaux câblés. Le matériel a l’air bien et se sent bien, Amazon fait un bon travail pour garder les choses à jour par lui-même, et même si elles ne fonctionnent pas vraiment Android, une tablette Fire HD est probablement la tablette que j’achèterais si j’étais un gars de la tablette ou encore des enfants à la maison.

Personne ne dit que vous devriez laisser n’importe quel appareil électronique devenir la baby-sitter de votre enfant, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu plus adapté à l’âge ou éducatif qu’une Xbox ou une PlayStation et que vous ne voulez pas écouter les enfants se battre tous pour une Chromebook ou télévision, vous pouvez faire bien pire qu’une tablette Amazon Fire HD. Vos enfants vont adorer et peut-être même dire merci!

Tablette au meilleur rapport qualité-prix

Amazon Fire HD 8

A ce prix, vous devez en acheter un

Le Fire HD 8 coûte la moitié du prix du HD 10 et offre une expérience presque identique. La petite taille en fait un excellent lecteur électronique et les deux haut-parleurs stéréo sont assez bons pour lire des livres audio, de la musique et des films.

Meilleure tablette Amazon

Amazon Fire HD 10

Écran plus grand et plus de puissance

Si vous prévoyez de regarder beaucoup de films sur votre tablette, le Fire HD 10 est clairement le gagnant. Son écran est plus grand et plus dense que le HD 8, il est livré avec plus de stockage intégré et les haut-parleurs sont plus forts et plus clairs.