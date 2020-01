Pourquoi vous devriez apprendre la programmation Python en 2020

Avec 2020 déjà à nos portes, vous vous demandez probablement ce que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de la prochaine décennie. Bien sûr, se résoudre à lire plus de livres ou à aller plus souvent au gymnase sont des objectifs admirables, mais si vous cherchez à sortir des sentiers battus cette année, nous avons une suggestion qui pourrait vous préparer au succès au cours de la prochaine décennie: découvrez comment coder avec Python.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Python est un langage de programmation incroyablement polyvalent et convivial utilisé pour tout, du développement Web et de l’analyse de données à l’IA et à l’apprentissage automatique. Sa nature flexible et conviviale pour les débutants en fait une première langue populaire pour coder les nouveaux arrivants, et son importance dans le monde de l’IA et de l’apprentissage automatique en fait l’une des langues les plus lucratives à apprendre. En bref, l’apprentissage de Python peut rapporter d’énormes dividendes, et commencer est aussi simple que de saisir le pack complet de Bootcamp de certification Python.

Avec 12 cours et 85 heures de formation professionnelle, cette collection décompose les écrous et les boulons de la programmation Python afin que même les codeurs les plus verts puissent avoir une solide compréhension. Une fois familiarisé avec la syntaxe et les concepts essentiels de Python, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec le langage en créant des jeux, des applications du monde réel et bien plus encore. Et comme la formation est en ligne, vous pouvez vous y rendre chaque fois que vous avez du temps libre et la suivre à votre rythme.

À l’heure actuelle, le pack complet de Bootcamp de certification Python est en vente pour seulement 34,99 $, soit plus de 90% de son prix habituel. Inscrivez-vous aujourd’hui et vous pouvez faire le premier pas vers une carrière lucrative en codage en 2020.

