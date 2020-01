Pourquoi vous devriez (et ne devriez pas) acheter un téléphone chez BLU

Meilleure réponse: BLU fabrique des téléphones Android abordables depuis des années, mais il y a eu des failles de sécurité et quelques bugs désastreux tout au long de son histoire. Les téléphones BLU peuvent offrir une expérience Android décente aux utilisateurs avec un budget très limité, mais cela n’a pas encore complètement regagné notre confiance.

Grand choix de budget: BLU VIVO XL5 (120 $ sur Amazon)

BLU est un phonemaker de budget avec quelques marques noires sur ses antécédents

Si vous avez déjà cherché des téléphones Android à petit budget, vous avez probablement vu au moins quelques téléphones BLU quelque part dans cette sélection. Les téléphones BLU proposent souvent de nouvelles fonctionnalités à la mode et des spécifications passables dans les téléphones déverrouillés très abordables – et presque toujours gratuits sur les subventions des opérateurs.

Alors que certains téléphones BLU offrent de meilleures performances que d’autres – et donc une meilleure valeur – l’achat d’un téléphone économique est une question de confiance autant que de prix, et BLU a donné aux utilisateurs des doutes au fil des ans:

En 2016, certaines applications préchargées sur les téléphones BLU avaient une porte dérobée qui envoyait les données utilisateur collectées aux serveurs chinois. La BLU basée aux États-Unis a affirmé ne pas avoir connaissance de la porte dérobée et a déclaré qu’elle avait rapidement agi pour garantir la destruction des données collectées.

En août 2017, Amazon a suspendu la vente de téléphones BLU pendant une semaine, apparemment pour davantage de problèmes de collecte de données et de confidentialité. BLU a publié une déclaration à la fin de la suspension, déclarant “qu’il n’y a absolument aucun logiciel espion ou malware ou logiciel secret sur les appareils BLU”.

En novembre 2017, une mise à jour du système défectueuse a bloqué certains utilisateurs de leurs téléphones BLU Life One X2. Il a fallu près d’une semaine à BLU pour trouver un correctif et commencer à informer les utilisateurs sur la façon de revenir sur leur téléphone.

En mai 2018, BLU a conclu un accord avec la Federal Trade Commission (FTC) après l’incident de 2016. Blu devait créer un nouveau programme de sécurité, ainsi que d’éventuelles évaluations tous les deux ans.

Compte tenu des discrétions passées et d’une myriade de problèmes, le PDG de BLU, Samuel Ohev-Zion, a publié une déclaration en 2018 indiquant que l’orientation de l’entreprise allait changer. Au lieu de publier autant de téléphones par an que possible, BLU prendrait un peu de recul et se concentrerait davantage sur la fourniture de «dispositifs bien pensés». Cela a commencé avec le nouveau BLU VIVO XI +, qui a lancé la 11e génération d’appareils BLU.

Mis à part les problèmes de confidentialité, l’idée de verrouiller mon téléphone pendant une semaine me terrifie, et bien que j’espère que ces dures leçons ont aidé BLU à continuer de fonctionner depuis lors, je ne suis toujours pas sûr de faire confiance à 100% à un téléphone BLU pour soyez toujours là pour moi quand j’en ai besoin. Cependant, étant donné que cela fait un certain temps que des problèmes majeurs ne sont pas survenus, il est peut-être temps de laisser le passé derrière et de profiter de ces produits.

Pour votre argent: les gagnants ultra-budgétaires de BLU

BLU n’a pas eu de SNAFU majeur depuis 2018, et ce qu’il a de nos jours, ce sont des téléphones économiques les plus vendus qui offrent de nouvelles fonctionnalités à la mode à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, le BLU VIVO X5 bat les appareils comme le Moto G7 Power et le Samsung Galaxy A10S en tant que téléphone cellulaire déverrouillé d’Amazon. En fait, la liste des meilleurs vendeurs débloqués d’Amazon contient pas mal de modèles BLU des deux dernières années.

Avec un écran cranté de 6,3 pouces et une batterie de 4000 mAh pouvant alimenter cet écran et les processeurs derrière lui toute la journée, le VIVO XL5 est un téléphone qui ressemble et fonctionne au-dessus de son prix. De plus, il y a un avantage supplémentaire si vous aimez la sensation du faux cuir; le XL5 me rappelle le Galaxy Note 3 jours. Si vous voulez essayer un téléphone BLU, voici le modèle à obtenir.

Choix de budget

BLU VIVO XL5

Grand écran, batterie plus grande et prix abordable

Le BLU Vivo XL5 arbore un écran HD de 6,3 pouces, ainsi que la conception unique en faux cuir à l’arrière. Ce smartphone offre une expérience impressionnante avec la combinaison de 3 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible et une énorme batterie de 4000 mAh.