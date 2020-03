Pourquoi vous ne devriez pas utiliser de lingettes Clorox ou Lysol pour désinfecter votre téléphone et votre ordinateur portable

Nous utilisons et comptons sur nos smartphones tous les jours, et avec une utilisation régulière, il est naturel qu’ils se salissent. Savoir que c’est une bonne idée de nettoyer / désinfecter votre téléphone est un bon début, mais ce n’est que la moitié de la bataille.

Il y a une bonne et une mauvaise façon de nettoyer votre téléphone, et si vous le faites de la mauvaise façon, vous risquez de l’endommager gravement. Personne ne veut ça, et heureusement, il est assez facile d’éviter de le faire.

Nous sommes ravis que vous souhaitiez que votre téléphone soit propre et épuré, mais avant de commencer, voici ce que vous devez savoir sur les dangers des produits chimiques agressifs et de votre smartphone.

Les produits chimiques durs sont terribles pour l’affichage de votre téléphone

Pour beaucoup d’entre nous, la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense au nettoyage est les lingettes Clorox / Lysol. Ils sont parfaits pour désinfecter votre maison, mais vous devez les garder aussi loin que possible de votre téléphone. Pourquoi?

Votre téléphone a quelque chose sur son écran appelé «revêtement oléophobe», dont le but est d’empêcher les empreintes digitales de maculer complètement la vitre. Il est naturel qu’il s’use lentement avec le temps, mais l’utilisation de quelque chose comme une lingette Clorox le rongera en un rien de temps.

Si votre téléphone a quelques années et que le revêtement a probablement déjà diminué (ou si vous ne vous en souciez pas), vous pouvez sortir une lingette Clorox et l’utiliser si c’est la seule chose que vous avez.

En dehors de ces lingettes populaires, il y a aussi des choses comme l’eau de Javel, le vinaigre et l’alcool de nettoyage. Bien que ce soient de bons désinfectants et qu’ils puissent être utilisés à l’arrière et sur les côtés de votre téléphone, vous devez faire très attention à ce qu’aucun liquide ne s’infiltre dans les ports de votre téléphone et ne cause des dommages internes. Ce sont des solutions de nettoyage très efficaces, mais si elles entrent en contact avec votre téléphone dans le mauvais sens, ce n’est pas un moment amusant.

L’alcool isopropylique à 70% est votre meilleur ami

Heureusement, il existe un moyen plus simple et plus sûr de garder votre téléphone propre sans avoir à vous soucier de l’endommager. La réponse? 70% d’alcool isopropylique.

Il s’agit d’une solution abordable et facilement disponible que vous pouvez utiliser librement pour garder votre téléphone propre sans détruire complètement le revêtement oléophobe. Mélangez l’alcool dans un rapport un à un avec de l’eau distillée, mettez-le dans un flacon pulvérisateur et vaporisez un chiffon en microfibre avec votre création. Essuyez votre téléphone avec cela, et vous aurez un combiné sans germes sans en avoir compromis aucun aspect!

Si vous préférez garder les choses un peu plus simples, il existe des lingettes nettoyantes spécialement conçues pour les écrans de téléphone. L’alcool isopropylique à 70% est un meilleur choix global, mais si vous vous concentrez principalement sur l’élimination des taches d’écran le plus rapidement possible, c’est une autre option que vous devriez envisager.

Soyez intelligent sur la façon dont vous restez propre

Vous n’avez pas besoin de nettoyer votre téléphone tous les jours, mais prendre l’habitude de l’essuyer assez régulièrement est une excellente idée – surtout pendant la saison de la grippe où il y a beaucoup de germes.

Utilisez le bon équipement, protégez votre téléphone des produits qui ne lui sont pas destinés et profitez d’un nettoyage sans tracas et sans maux de tête en un rien de temps.

