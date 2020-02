Pourrai-je déverrouiller l’iPhone 12 5G?

Jusqu’à présent, il a été assez facile de mettre la main sur un iPhone déverrouillé. Mais avec l’ère de la 5G qui démarre vraiment, la question se pose de savoir si Apple proposera un iPhone 5G déverrouillé. Si vous regardez les lancements de téléphones 5G tout au long de 2019, ils étaient tous verrouillés par l’opérateur, vous pouvez donc penser que c’est impossible.

Mais il existe un certain nombre d’indications, y compris des événements qui n’ont vraiment rien à voir avec Apple, qui suggèrent le contraire. Bien que tout ce que nous pouvons faire pour l’instant est de spéculer, je pense en fait qu’il est probable que tout iPhone 5G lancé cette année sera lancé comme un téléphone déverrouillé par l’opérateur, à moins que vous n’achetiez auprès de certains opérateurs.

Voici comment je pense que tout pourrait tomber en panne, et pourquoi.

Entrer dans l’ère de la 5G

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter n’importe quel nouvel iPhone déverrouillé à l’aide de deux méthodes, et les deux incluent l’achat direct auprès d’Apple. Tout d’abord, vous pouvez payer le coût total de votre iPhone à l’avance et sélectionner l’option sans carte SIM. Vous pouvez également utiliser le programme de mise à niveau iPhone (qui vous permet également de bénéficier de la couverture AppleCare +) ou le plan Apple iPhone Payments, qui vous fournissent tous deux un iPhone déverrouillé utilisable avec le transporteur de votre choix.

La vente de téléphones déverrouillés est excellente pour les clients, car cela signifie qu’ils peuvent théoriquement apporter leur appareil à n’importe quel opérateur compatible. Alors que cela était plus une question, c’est-à-dire “Mon téléphone est déverrouillé, mais je ne peux l’utiliser que sur des opérateurs GSM”, ces dernières années, des fabricants de téléphones comme Apple ont créé des appareils qui fonctionnaient avec tous les principaux opérateurs et groupes.

Mais maintenant, nous entrons fermement dans l’ère 5G de la technologie cellulaire. Les entreprises fabriquent désormais des téléphones avec prise en charge 5G, pas seulement des versions 5G de téléphones existants. Les transporteurs mettent également plus de muscle derrière leurs déploiements 5G. Les rumeurs indiquent qu’au moins l’un des nouveaux iPhones 2020 d’Apple offrira une connectivité 5G.

La question du spectre

L’un des problèmes que Apple et d’autres fabricants de téléphones doivent résoudre est que la 5G pour les réseaux cellulaires englobe essentiellement deux types de spectre différents: les ondes sub-6 et millimétriques (mmWave). Sub-6 est une fréquence plus basse, des vitesses plus basses et une plage plus large. mmWave, quant à lui, offre des vitesses et des capacités beaucoup plus élevées, au prix d’une plage beaucoup plus courte que le sous-6.

Je parierais qu’Apple offre un support sous-6 et mmWave dans le même combiné.

La bonne nouvelle est que la plupart des principaux opérateurs américains développent des composants sous-6 et mmWave de leurs réseaux 5G. Cela ne devrait pas être comme l’âge GSM / CDMA où un réseau utilise l’un ou l’autre. De plus, des appareils récents, tels que les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra de Samsung, ont pu offrir une connectivité à la fois mmWave et sub-6 dans le même combiné.

Je suppose que Apple inclut à la fois le support sous-6 et mmWave dans ses combinés 5G. Mais étant donné que la série d’appareils iPhone 12 est censée comporter deux modèles d’iPhone 12 “ standard ” en plus de deux modèles “ Pro ”, il pourrait inclure la prise en charge d’un type de spectre dans les combinés bas de gamme, et les deux dans les combinés supérieurs -les téléphones.

Une question de timing

En supposant qu’Apple lance au moins un iPhone 5G en 2020, il arriverait sur le marché à un excellent moment. D’une part, les opérateurs déploient de manière plus agressive leurs réseaux 5G. Avec le lancement d’un iPhone 5G probablement encore dans au moins sept mois, c’est encore sept mois de déploiement de la 5G aux États-Unis et dans d’autres parties du monde qui déploient actuellement la 5G.

Il y a aussi le fait qu’un précédent a été établi pour les téléphones déverrouillés. Samsung vend ses nouveaux téléphones 5G, le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, dans des configurations déverrouillées par l’opérateur. Bien que le déverrouillage de l’un de ces téléphones dépend de la façon dont vous l’achetez (obtenez-le directement auprès de Samsung pour garantir un téléphone déverrouillé, par exemple), le fait est qu’il existe une option d’achat déverrouillé.

Apple bénéficiera probablement de Samsung offrant ses premiers produits phares 5G déverrouillés dès le départ.

Et c’est généralement ainsi que je pense que les choses vont se jouer avec l’iPhone 5G. Les opérateurs verrouillent tous les téléphones que vous achetez via eux, iPhone ou non, 5G ou non. Mais comme Apple vend également des téléphones directement, ce sera probablement votre meilleur pari pour en déverrouiller un hors de la porte. Je ne vois pas Apple annuler le programme de mise à niveau de l’iPhone de sitôt, ni les voir se débarrasser de l’un des principaux arguments de vente du programme: obtenir un iPhone déverrouillé.

Même si Apple met la 5G sur un ou deux des quatre iPhones censés sortir plus tard cette année, il est peu probable de laisser un téléphone hors du programme de mise à niveau de l’iPhone. Idem pour l’option sans carte SIM.

L’énigme du transporteur

En ce qui concerne le déverrouillage d’un iPhone acheté via un opérateur, vous devrez consulter les politiques de déverrouillage de votre opérateur. Verizon peut déverrouiller un téléphone après 60 jours de service sur son réseau, AT&T après 14 jours, T-Mobile après 40 jours et Sprint à 50 jours (bien que Sprint et T-Mobile vont bientôt se combiner pour former une seule entreprise).

À moins que les fréquences individuelles ne deviennent un problème, je pense qu’il est peu probable que nous voyions des iPhones qui prennent simplement en charge les sous-6 ou mmWave. Si tel était le cas, l’histoire de déverrouillage de l’iPhone 5G pourrait être plus compliquée. Plus précisément, la question serait vraiment du type “Si votre iPhone peut être déverrouillé, est-il compatible avec un autre opérateur?”

Étant donné que les trois principaux opérateurs, AT&T, Verizon et T-Mobile (qui se combineront bientôt avec Sprint) construisent leurs réseaux avec mmWave et sub-6, j’ai des doutes que ce sera un problème.

Réflexions finales

Bien qu’entrer dans la nouvelle génération de technologie cellulaire puisse soulever beaucoup de questions, nous pouvons également regarder le passé récent pour trouver des modèles. Bien que la 5G puisse présenter ses propres défis particuliers auxquels Apple doit faire face, je ne pense pas que l’histoire du déverrouillage changera sur les nouveaux iPhones.

Mais qu’est ce que tu penses? Pensez-vous que les iPhones 5G seront verrouillés ou pourrez-vous en débloquer un immédiatement? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.