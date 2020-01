Pourtant, un autre rendu magnifique du Galaxy Fold 2 a fait surface – .

Le mois prochain, juste avant ce qui aurait dû être l’anniversaire d’un an du lancement du Samsung Galaxy Fold (qui a malheureusement dû être retardé à la dernière minute en raison de la conception précipitée de Samsung qui a conduit à la rupture de certains combinés) heures d’atterrissage entre les mains des critiques), la société dévoilera son successeur à ce téléphone pliable de première génération. Et si les premiers rendus sont à prévoir, ce lancement sera différent de jour en jour par rapport au feu de benne de l’an dernier, quand à peu près tout ce qui pourrait mal se passer avec la sortie du premier Galaxy Fold … a, en fait, se tromper. Le prix était trop élevé, la conception et la construction étaient loin d’être suffisamment durables, l’écran du téléphone semblait devenir inutilisable après presque aucune utilisation dans certains des premiers modèles – et la liste est longue.

Lundi, nous vous avons montré le concept de YouTuber Waqar Khan qui prend diverses fuites et des éléments de conception qui se sont présentés dans le moulin à rumeurs pour essayer de présenter une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque Samsung dévoile officiellement le Fold 2 lors d’une conférence de presse sur 11 février (lorsque Samsung lancera également sa nouvelle série Galaxy S20). Aujourd’hui, nous avons un nouvel ensemble d’images et un rendu vidéo du Fold de deuxième génération préparé par le concepteur 3D néerlandais qui passe par le surnom Concept Creator en partenariat avec le blog de nouvelles technologiques néerlandais LetsGoDigital, et disons simplement si le produit fini semble quelque chose comme ce qui est présenté ici, il semblerait que Samsung ait pu tirer les leçons des ratés du Galaxy Fold, puis certains.

Dès le départ, l’une des choses qui ressort de la vidéo ci-dessus et des images ci-dessous est qu’un Fold 2 dans ce sens serait un appareil vraiment magnifique. Grâce à une combinaison de fuites que nous et d’autres points de vente signalons depuis plusieurs semaines maintenant, on pense que le Samsung pliable introduira le mois prochain un design à clapet à la Motorola RAZR qui a été introduit le mois dernier. Dans la presse, nous l’appelons officieusement le Fold 2, mais il n’est pas certain que Samsung l’utilisera officiellement comme marque.

Source de l’image: LetsGoDigital

Le design beaucoup plus attrayant que vous pouvez voir ici repose sur les changements que Samsung a décidé de faire cette fois-ci, notamment une charnière que vous pouvez à peine voir que Samsung a déposée comme «charnière dissimulée». Dans le Galaxy Fold original, il y a une verticale notable ligne, vous pouvez voir où le téléphone se plie en deux. Ce nouveau type de charnière sur le Fold 2, quant à lui, est caché dans le boîtier de l’appareil et sera donc à peine visible du tout.

Samsung utilisera également un nouveau type de verre pour l’écran Fold 2 qui est moins sujet aux rayures et soi-disant aussi mince que les cheveux humains. Le nom officiel de Samsung pour le matériau est peut-être uncreativement nommé “Ultra Thin Glass”, et bien qu’il soit apparemment plus cher pour le fabricant, il offrira des avantages qui incluent une plus grande résistance aux rayures – en plus d’avoir moins de 100 micromètres d’épaisseur, donc espérons il est possible de rétrécir un peu tout le volume.

Source de l’image: LetsGoDigital

Pendant ce temps, comme LetsGoDigital l’a noté dans un rapport lundi, le Fold 2 sera également livré sans encoche tout en incluant une caméra perforée. Il y a aussi une rumeur selon laquelle ce combiné arborerait un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, ce qui le rendrait un peu plus grand que le RAZR avec son écran de 6,2 pouces.

De plus, il y aura un petit écran de notification à l’avant du téléphone qui affichera des éléments mineurs comme la date et l’heure, ainsi qu’un indicateur de batterie. Comme nous l’avons noté, certains des matériaux que Samsung utilise dans cette nouvelle version du pliable sont un peu plus chers à fabriquer avec le téléphone, il sera donc certainement intéressant de voir ce que cela fait pour le prix – d’autant plus que le plus petit, Le facteur de forme à clapet pourrait impliquer un coût correspondant moins cher que celui du premier pli (1 980 $). Tout le monde regardera attentivement pour voir ce que Samsung propose, alors regardez la vidéo et les images et voyez ce que vous en pensez.

