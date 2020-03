Pouvez-vous contracter deux fois le coronavirus? Une recherche prometteuse dit non – .

Des chercheurs en Chine ont peut-être prouvé que la réinfection au COVID-19 n’est pas possible chez les sujets qui se sont remis de la maladie.

Les scientifiques ont analysé des singes infectés par la même souche de coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier, puis ont tenté de les réinfecter après leur rétablissement.

La conclusion est que l’immunité contre le virus du SRAS-CoV-2 peut être acquise et une fois que cela se produit, la réinfection n’est plus possible. Cependant, l’étude doit être vérifiée davantage et elle ne révèle pas la durée de l’immunité.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La Chine a donné au monde près de deux mois pour se préparer à la menace la plus grave de notre génération, un nouveau coronavirus qui peut être mortel chez les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Et pourtant, le monde occidental, y compris l’Europe et l’Amérique du Nord, n’a toujours pas réussi à bien se préparer. Deux mois ne suffisent pas pour créer un remède miracle ou un vaccin, mais c’est le temps qui aurait pu être utilisé pour renforcer les défenses – l’achat et la fabrication de fournitures médicales essentielles, y compris des désinfectants, des équipements de protection, des kits de test COVID-19 et des ventilateurs . Tout espoir n’est pas perdu et le temps reste la ressource la plus cruciale dont nous disposons pour lutter contre le nouveau coronavirus. En adhérant à des mesures strictes de distanciation sociale et en pratiquant une hygiène meilleure que d’habitude, chacun de nous achète le système médical le temps nécessaire pour traiter les patients sans se soucier de l’effondrement imminent des hôpitaux locaux. Et ce temps nous achète une autre chose dont nous avons désespérément besoin: plus de recherche. Mieux nous comprendrons le virus du SRAS-CoV-2, mieux nous le combattrons et, espérons-le, l’éradiquerons.

Jusqu’à présent, les chercheurs ont déterminé comment le système immunitaire réagit au virus, expliquant pourquoi certaines personnes pourraient se rétablir par elles-mêmes. D’autres ont prouvé que le coronavirus est extraordinairement résistant et peut survivre sur diverses surfaces jusqu’à trois jours. Les scientifiques ont également constaté que les patients présentant des symptômes bénins sont toujours très contagieux dès la première toux ou éternuement. Surtout, les médecins ont pu prouver que COVID-19 n’est pas une maladie d’origine humaine, qui est l’une des théories du complot populaires qui circulent. Beaucoup d’autres étudient de nouvelles thérapies qui ont commencé à donner des résultats prometteurs, ainsi que des vaccins. Et il y a une nouvelle étude qui indique qu’une fois infecté, nous ne pourrons peut-être pas réacquérir le virus car nous développons une immunité. Cependant, l’étude a besoin de beaucoup plus de temps pour être confirmée.

Publiée sur bioRxiv il y a quelques jours, cette étude vient de Chine, où des chercheurs de plusieurs domaines ont étudié la capacité du virus SARS-CoV-2 à réinfecter un hôte.

Dès le départ, nous vous dirons que la Bio Archive explique que l’étude est une préimpression et qu’elle n’a pas été certifiée par un examen par les pairs. C’est une des raisons pour lesquelles plus de temps est nécessaire, car ces résultats doivent être corroborés par d’autres scientifiques du monde entier avant de pouvoir être utilisés pour développer un vaccin COVID-19.

Les chercheurs ont inoculé quatre singes macaques rhésus adultes avec le SRAS-CoV-2 et les ont observés pendant qu’ils développaient des symptômes de COVID-19 ainsi que pendant leur rétablissement. Ils ont continué à les tester pour mesurer la quantité de virus dans leur corps. Ils ont euthanasié l’un des singes sept jours après l’infection pour mesurer la réplication virale à l’intérieur de divers organes, notamment le nez, les poumons, les intestins, la moelle épinière, le cœur et la vessie, et pour évaluer les effets du virus sur le corps.

Les charges virales ont culminé trois jours après l’infection et le SARS-CoV-2 était indétectable après 14 jours. Les chercheurs ont également constaté que les anticorps produits par le système immunitaire pour combattre la maladie étaient significativement élevés 14, 21 et 28 jours après les infections, par rapport au pic de 3 jours.

Après 28 jours, deux singes ont été réinfectés avec SARS-CoV-2, tandis que l’un a été utilisé comme contrôle. Aucun des singes n’a développé de symptômes après une nouvelle exposition au virus, bien que les scientifiques aient observé une «élévation transitoire» de la température corporelle chez les sujets réinfectés. Les charges virales dans les écouvillons nasopharyngés et anaux se sont révélées négatives après la réexposition. L’un des singes infectés a été euthanasié cinq jours après la réinfection, mais les chercheurs n’ont trouvé aucune trace de réplication virale ou de lésions pulmonaires, comme ce fut le cas pour le sujet qui a été disséqué sept jours après l’infection primaire.

Les scientifiques ont conclu que la réinfection ne pourrait pas se produire si les singes développaient l’anticorps neutralisant à un stade précoce après l’infection primaire:

D’après notre étude longitudinale actuelle sur les singes, la réinfection ne pourrait pas se produire si les singes produisaient l’anticorps neutralisant à un stade précoce après l’infection primaire. En conséquence, les patients convalescents ne seront pas contagieux lorsqu’ils accumuleront l’anticorps spécifique suffisant pour développer une immunité contre le SRAS-CoV-2

Même s’ils étaient réexposés au virus, les singes ne seraient pas réinfectés:

D’un autre côté, aucune réplication virale dans tous les tissus primaires n’était détectable chez les singes réexposés, ce qui implique que le coronavirus pourrait ne pas être caché pendant longtemps

Les résultats sont essentiels pour la création d’un futur vaccin. Ils peuvent aider les médecins à comprendre pourquoi certains des patients COVID-19 qui sont sortis des hôpitaux ont subi un nouveau test positif et améliorer le diagnostic et la thérapie:

Dans cette étude, nos résultats ont indiqué que l’infection primaire par le SRAS-CoV-2 pourrait protéger contre les expositions ultérieures, qui ont la référence du pronostic de la maladie et des implications vitales pour la conception du vaccin. Il est important de noter que la remise en cause infructueuse des modèles de PSN a suggéré que la re-positivité des patients sortis ne pouvait pas être due à la réinfection

Comme vous l’avez peut-être remarqué, les chercheurs ont dû attendre 33 jours à partir du moment où les quatre sujets ont été infectés pour tirer des conclusions – et encore une fois, ces conclusions doivent être revues par d’autres. De plus, bien que ce soit une bonne nouvelle que le corps puisse acquérir une immunité contre le virus COVID-19 pour empêcher la réinfection, on ne sait pas combien de temps durera cette immunité, une réponse cruciale dont nous avons besoin pour vaincre ce virus mortel.

Donc, si vous avez besoin de plus de motivation pour rester à l’intérieur même si vous devenez fou, le nombre croissant d’études sur les coronavirus devrait faire l’affaire. Alors que vous devenez un pro de la distanciation sociale, d’autres travaillent dans le monde pour battre cette chose pour de bon.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.