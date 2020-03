Pouvez-vous diffuser sur Twitch ou Mixer avec une Nintendo Switch Lite?

Meilleure réponse: Malheureusement, la Nintendo Switch Lite n’inclut pas le matériel interne nécessaire pour permettre le streaming connecté. En tant que tel, vous devrez installer une caméra sur votre Switch Lite si vous souhaitez diffuser le gameplay sur Mixer ou Twitch.

Nintendo’s Switch Lite est un système de jeu plus petit spécialement conçu pour une utilisation portable. Il n’inclut pas toutes les fonctionnalités ou le matériel que vous trouverez dans le commutateur d’origine. Par exemple, il n’y a pas de contrôleurs amovibles, d’option de grondement, de commandes de mouvement ou de matériel interne permettant une sortie visuelle. Le dernier de ces éléments, il est plus difficile de partager le gameplay sur des canaux de streaming que ce ne serait en utilisant d’autres consoles ou même le Switch d’origine.

Vous voyez, afin de diffuser à partir d’un commutateur ordinaire ou de toute autre console, un appareil appelé carte de capture doit être connecté à la fois au commutateur et à un PC. Les cartes de capture aident les consoles à contourner les restrictions imposées à certaines fonctionnalités ou à certains outils.

En plus de cela, ils vous permettent d’obtenir un enregistrement plus fluide que ce que permet le bouton de capture d’écran de la Nintendo Switch. Mais, comme la sortie visuelle n’est pas possible sur le Switch Lite, vous ne pourrez pas utiliser de carte de capture avec. C’est pourquoi vous devez trouver une solution de caméra externe si vous envisagez sérieusement de diffuser votre gameplay Switch Lite.

Streaming avec des appareils photo

Si vous voulez vraiment diffuser le gameplay à partir de votre Switch Lite, vous aurez besoin d’une caméra de bonne qualité, d’instruments d’éclairage et d’une sorte de caméra qui regarde votre système de jeu pendant qu’il repose sur une surface plane. Ou, si vous avez simplement l’intention d’enregistrer à l’aide de votre téléphone, quelque chose comme ça fera l’affaire. De plus, si vous souhaitez inclure vos propres enregistrements vocaux, vous voudrez également un microphone de qualité.

Obtenir un équipement de qualité coûte très vite, mais si vous souhaitez vraiment partager votre gameplay Switch Lite, c’est ce que vous devez faire.

