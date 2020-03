Pouvez-vous nommer ces vrais écouteurs sans fil? – quiz pop

Ce quiz contient 10 images de certains des meilleurs écouteurs sans fil les plus populaires disponibles aujourd’hui. Votre travail consiste à regarder chaque image et à nommer les véritables écouteurs sans fil qu’elle montre. Il y a trois réponses disponibles pour chaque question, dont une seule est correcte.

Pour obtenir un bon score, vous devez non seulement être familier avec la conception de ces écouteurs, mais aussi avec l’apparence de leurs étuis. N’oubliez pas non plus que nous avons supprimé les noms de marque (photoshoppés) de quelques produits afin de ne pas révéler la réponse.

Êtes-vous prêts à relever le défi? Appuyez sur le bouton Démarrer ci-dessous et montrez-nous ce que vous avez obtenu – et n’oubliez pas de partager votre score sur les réseaux sociaux à la fin.

Remarque: Si vous ne voyez pas de bouton Démarrer, cliquez ici.

Il s’agit du 79e quiz de notre série hebdomadaire régulière. Vous pouvez en prendre quelques-uns parmi les plus populaires via les liens ci-dessous ou les consulter tous en cliquant ici.

Faites-nous savoir quelles questions vous ont semblé les plus difficiles et partagez votre résultat avec les autres dans les commentaires!

