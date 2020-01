Pouvez-vous utiliser des disques physiques sur PlayStation 5?

Meilleure réponse: Oui, les disques physiques seront toujours pris en charge sur la PlayStation 5, qui comprend un lecteur Blu-ray Ultra HD.

Puis-je utiliser des disques physiques sur PlayStation 5?

Oui. Mark Cerny, architecte en chef de la PlayStation 5, a confirmé que la PlayStation 5 dispose d’un lecteur Blu-ray Ultra HD, qui permettra à la console de jouer à des jeux à partir de disques physiques ainsi que de supports numériques. Cerny a également confirmé que les jeux PlayStation 5 seront livrés sur des disques Blu-ray de 100 Go.

L’utilisation de disques plus gros permet d’éviter que les jeux ne soient livrés sur deux disques, ce qui a commencé à se produire sur PlayStation 4 avec des jeux comme Red Dead Redemption 2 et The Last of Us Part II. Étant donné que les jeux seront installés sur un SSD, vous devriez également voir des temps de chargement plus rapides, bien que l’augmentation exacte de la charge de jeu plus rapide varie en fonction du jeu et de la façon dont il a été conçu.

Et mes disques PlayStation 4?

Vos disques PlayStation 4 joueront également sur la PlayStation 5, car la console est conçue comme rétrocompatible avec la PS4. Si vous avez une collection de jeux PlayStation 4 physiques, vous pourrez également les utiliser sur PlayStation 5. Les jeux PlayStation 4 pourront également profiter de l’augmentation de vitesse fournie par l’installation sur un SSD, bien qu’ils n’en profiteront probablement pas aussi bien qu’un jeu PlayStation 5.

Puis-je regarder mes films ou émissions physiques?

Naturellement, ce type de lecteur optique amélioré signifie que la PlayStation 5 pourra également lire des films Blu-ray 4K. Vous devriez également pouvoir regarder des disques Blu-Ray ou des DVD réguliers que vous avez collectés.