Pouvons-nous l’arrêter avec les téléphones comiquement gros maintenant?

Poste d’opinion par

Simon Hill

La taille moyenne des smartphones augmente régulièrement depuis plus d’une décennie. Pendant ce temps, la taille moyenne des mains n’a pas changé du tout. Sûrement une erreur?

Ce n’est pas seulement que les téléphones grossissent en moyenne, les fabricants ont également cessé de fabriquer des téléphones plus petits. Si vous voulez un téléphone Android facile à gérer d’une seule main et qui tient confortablement dans une poche de jean skinny, alors vous n’avez pas beaucoup de choix.

En tant que porte-affiche actuel de la surpuissance dans la conception de smartphones, le Samsung Galaxy S20 Ultra est vraiment très gros. Il mesure 6,57 pouces et dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces. Rasez les énormes lunettes d’une vieille tablette Nexus 7 et c’est le genre de taille dont nous parlons.

Mettez ce monstre dans votre poche de pyjama et il est assez lourd pour le tirer vers le bas.

Non seulement il est trop grand pour être géré confortablement d’une seule main, mais le S20 Ultra est également lourd. À 222 grammes nus, cette chose est lourde. Vous êtes plus susceptible de tâtonner ce téléphone en raison de la taille et du poids. Puisqu’un écran brisé va vous coûter environ 400 $, un étui est essentiel, mais cela le rend encore plus lourd. Nous avons maintenant un appareil qui échoue au test du pantalon de pyjama. Mettez ce monstre dans votre poche de pyjama et il est assez lourd pour le tirer vers le bas.

Il n’est pas juste de distinguer l’Ultra, cela devient un problème répandu. J’ai développé cette étrange douleur au doigt il y a quelque temps. Je ne pouvais pas comprendre ce qui en était la cause. Serait-ce de l’arthrite? Une sorte de condition tendineuse? Peut-être une infection bizarre? J’ai finalement compris que c’était le téléphone de jeu que j’examinais à l’époque. Quand je l’ai tenu en paysage pour jouer, je posais le poids sur ce seul doigt – c’était le Red Magic 3 si vous êtes curieux.

Le fait est que nous nous sommes habitués à cela. Les téléphones intelligents se sont développés lentement, presque imperceptiblement au fil des ans. Si quelqu’un sort un énorme téléphone de sa poche et le tient à la tête, nous ne réagissons plus. Il y a à peine cinq ans, nous aurions remarqué et peut-être ri. Lorsque la première note a été publiée, Samsung a été ridiculisé pour avoir rendu un téléphone si gros.

Il avait un écran de 5,3 pouces.

Même avec d’énormes lunettes, il ne mesurait que 5,78 pouces. Le Pixel 4 est plus grand que cela.

Nous sommes comme le homard dans la casserole qui ne se rend pas compte qu’il est cuit parce que l’eau se réchauffe très lentement. Nous avons été conditionnés à penser que les énormes téléphones sont la norme.

Il n’y a pas de terrain d’entente entre les téléphones et les tablettes, les téléphones ont mangé ce terrain d’entente et ont grandi au cours du processus.

Le mot phablet a été discrètement retiré, malheureusement pas parce que les gens ont finalement réalisé que les portemanteaux sont horribles, mais plutôt parce qu’il n’a plus de sens distinct. Il n’y a pas de terrain d’entente entre les téléphones et les tablettes, les téléphones ont mangé ce terrain d’entente et ont grandi au cours du processus.

Pourquoi sont-ils devenus si gros? Je ne peux pas nier qu’il existe de bonnes raisons. Les écrans plus grands conviennent mieux pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Il y a plus de place pour des fonctionnalités supplémentaires comme plusieurs objectifs de caméra et la prise en charge de la 5G. Vous pouvez y emballer des batteries plus grandes et des systèmes de refroidissement efficaces. Bien que cela soit un peu poulet et œuf: les écrans plus grands nécessitent des batteries plus grandes, et nous tournons en rond.

Il y a aussi un moment où vous devez dire, c’est assez loin. Si un téléphone a besoin d’un mode spécial à une main dans le logiciel, ne reconnaissons-nous pas qu’il n’est pas vraiment utilisable d’une seule main?

Je suis un peu malhonnête ici. Alors que les téléphones sont devenus plus grands, leur largeur a également diminué. Vous ne trouverez pas aujourd’hui de nombreux téléphones de plus de 3 pouces de large. C’est pourquoi les iPhones ont parfois l’air trapus. La plupart des fabricants rendent leurs téléphones plus hauts, mais pas plus larges. Le S20 Ultra est de 2,99 pouces de diamètre, tandis que la note d’origine était de 3,27 pouces de diamètre.

Je ne veux pas non plus interdire les gros téléphones. Certaines personnes les aiment, et ça me va. J’apprécie un grand écran lorsque je joue. Je ne regarde probablement des films sur téléphone que lorsque je les teste, car j’ai une télévision. Mais certaines personnes aiment regarder beaucoup de vidéos sur leur téléphone et un grand écran a du sens pour elles. J’ai compris. Vraiment oui.

Prise de vue de la caméra 108MP: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10

La plupart des photographes chevronnés vous diront que les mégapixels ne sont pas tout – et ils auraient raison – mais les mégapixels sont exactement ce qui compte ici. C’est l’histoire de deux capteurs et du logiciel qui les prend en charge. …

Mais si nous voulons avoir de gros téléphones comiques, pourquoi les fabricants d’Android ne fabriquent-ils plus de petits téléphones? Parcourez les sections de commentaires et les forums à travers le pays, et vous trouverez souvent des lamentations sur la rareté des petits téléphones Android.

Les fans d’Apple ont l’iPhone 8, qui est toujours un gros vendeur étonnant. Selon les unités vendues dans le monde, c’était le téléphone le plus vendu en 2018, et il a quand même réussi à se classer à la septième place en 2019, selon IHS Markit.

Aucun téléphone Android n’est disponible aujourd’hui auprès d’un grand fabricant aussi petit que cela. Le Pixel 4 est désormais considéré comme un petit téléphone. Sony était le dernier récalcitrant avec la gamme Compact, mais elle a été retirée. En apparence, car pas assez de gens les achetaient. Est-ce parce que les gens ne veulent pas vraiment de petits téléphones, ou est-ce parce que la plupart des gens n’achètent plus de téléphones Sony?

Vraisemblablement, si les fabricants pensaient que les petits téléphones se vendraient bien, ils en feraient plus. Le Galaxy S10e était le dernier petit téléphone de Samsung et il n’a pas encore de successeur. Aimons-nous simplement l’idée de téléphones plus petits, mais la taille n’est tout simplement pas une raison suffisante pour conduire notre choix final? Samsung pourrait-il nettoyer avec un téléphone plus petit qui n’a pas été considérablement réduit sur la fiche technique? En achèteriez-vous un?

Lire ensuite: Un Pixel 5 de «milieu de gamme» est tout à fait logique

À tout le moins, pouvons-nous convenir que le S20 Ultra est aussi grand que les téléphones peuvent aller?