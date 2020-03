Pouvons-nous remettre le style dans la conception des smartphones?

Poste d’opinion par

Robert Triggs

Peut-être que je fais ça depuis trop longtemps, mais quand la conception des smartphones est-elle devenue si ennuyeuse? Le matériel interne n’a jamais été aussi bon et nous entrons dans une nouvelle ère de 5G, mais l’industrie est coincée dans une ornière esthétiquement.

Prenez par exemple la nouvelle gamme Samsung Galaxy S20. Alors que certains se réjouissent du retour de l’écran plat, le combiné semble beaucoup plus générique. Une partie de la conception de signature de Samsung au cours de la dernière décennie est perdue, peut-être pour toujours. La société n’essaie pas non plus d’embellir son boîtier de caméra. Optez plutôt pour un renflement carré laid de Google Pixel à l’arrière. Le téléphone a l’air si peu attrayant, surtout dans ce gris ciment brutaliste. Qu’est-il arrivé à créer de belles choses?

Pour être juste, Samsung n’est certainement pas le pire contrevenant pour les conceptions dérivées ennuyeuses. Ce titre appartient à la horde de fabricants chinois. Boîtier de caméra arrière saillant vertical? Vérifier. Corps en céramique et verre partiel? Vérifier. Un écran à encoche ou découpé avec un cadre minimal? Vérifier. Cela n’aide pas que de nombreuses marques chinoises soient des filiales de BBK Electronics. Oppo, Oneplus et Realme partagent des ressources. Même ainsi, jetez un œil aux différents téléphones ci-dessous et dites-moi qu’ils ne peuvent pas également être de la même marque.

Une concurrence agressive accorde à chaque fabricant l’accès aux dernières technologies et processus de fabrication. C’est une bénédiction et une malédiction. En conséquence, peu de fabricants cultivent quelque chose qui ressemble à un look unique. Sony, Motorola et les marques de téléphones de jeu font peut-être la coupe, mais ils ne sont plus exactement au sommet de la hiérarchie. Le Huawei Mate 30 Pro est peut-être l’un des téléphones les plus uniques à voir et à manipuler ces dernières années, mais peu l’ont jamais vu.

La dernière et la plus grande innovation de l’industrie est d’offrir des téléphones dans une gamme de couleurs funky. Ne vous méprenez pas, je suis moi-même partisan d’une touche de couleur frappante, mais la conception des smartphones ne devrait pas se résumer à gagner les consommateurs avec le travail de peinture le plus excitant. Ce ne sont pas des jouets pour enfants dont nous parlons. Un excellent design concerne à la fois la forme et la fonction, mélangeant les deux pour créer quelque chose qui se démarque de la foule.

Le facteur de forme est-il vraiment parfait?

Ah mais un téléphone est un téléphone, je vous entends dire. Il n’y a pas grand-chose à faire avec ce qui est essentiellement un grand écran avec une caméra à l’arrière. Il est vrai qu’il y a des limites sur le facteur de forme, et nous ne voulons certainement pas voir plus de gadgets que personne n’a demandé. Rappelez-vous les téléphones modulaires? Cependant, la plupart des fabricants jouent trop prudemment, refusant d’adopter des fonctionnalités que certains consommateurs aimeraient vraiment.

Conception de caméra lisse. Monstrueusement laid.



À titre d’exemple, la pression pour les lunettes ultra-minces signifie que les consommateurs manquent les haut-parleurs frontaux. Le métal a cédé la place à la tendance de la recharge sans fil, qui reste un créneau. Nous avons même le Mate 30 Pro incorporant maladroitement des fonctions de bouton à l’écran, tandis que l’excellente idée de bascule du volume arrière de LG reste à oublier. Je ne prétends pas avoir les réponses, mais ce sont ces fonctionnalités apparemment petites qui font ressortir un téléphone.

J’échangerais volontiers une charge sans fil lente contre juste un flash de métal magnifique.

Autre exemple, les capteurs d’image plus grands nécessitent plus d’espace. La plupart des fabricants construisent des boîtiers d’appareil photo saillants au lieu d’embrasser des téléphones légèrement plus épais avec des batteries plus grosses et sans bosses. Mais est-ce la meilleure solution? Voyez à quel point l’arrière du LG G8 et du Huawei Mate RS Porsche Design a l’air agréable avec un boîtier d’appareil photo affleurant par rapport au Pixel 4, à l’iPhone 11 et au Galaxy S20.

Les concepteurs de smartphones évaluent comment les choix technologiques affectent la conception esthétique. Au cours des dernières années, la plupart des entreprises ont privilégié quelques fonctionnalités sélectionnées, principalement des caméras et des lunettes minces, par rapport à d’autres excellentes fonctionnalités et des conceptions plus intéressantes. Moi-même, et probablement quelques autres, serions très heureux de voir les choses se mélanger un peu plus.

Les pliables offrent de l’espoir, peut-être

Il y a une exception évidente à ma critique des conceptions ennuyeuses sur le marché actuel des smartphones – les pliables. La raison pour laquelle il y a tellement d’intérêt pour ces téléphones est qu’ils sont si différents, accrocheurs et peut-être même un meilleur facteur de forme que les modèles actuels. Un peu de nostalgie pour le clapet est probablement aussi un facteur.

Bien sûr, il y a un risque que les pliables puissent un jour fusionner autour d’une philosophie de conception commune. Du moins pour l’instant, l’espace est largement ouvert à l’expérimentation. Nous espérons que nous continuerons à voir des idées intéressantes pendant que les développeurs trouveront le meilleur moyen de tirer parti des appareils qui peuvent fonctionner à la fois en position ouverte et fermée.

Samsung Galaxy Z Flip Review: l’amour pour toutes les mauvaises raisons

Le Samsung Galaxy Z Flip est un téléphone très étrange à examiner. Pas parce que c’est mauvais, mais parce que c’est bizarre. Habituellement, un examen fonctionne comme une évaluation entre pairs. Nous comparons un produit avec…

À tout le moins, les téléphones pliables – ainsi que les flexibles à double écran comme le prochain Microsoft Surface Duo – rompent la monotonie actuelle du design. Plus de choix et de variété rappellent l’ère pré-smartphone, que je peux pleinement soutenir.

Fade ne battra jamais l’emblématique

Mon grief global se concentre vraiment sur deux tendances actuelles dans l’industrie du mobile. Tout d’abord, des designs phares laids qui semblent ignorer l’esthétique et l’innovation en matière de design. Deuxièmement, des combinés plus abordables qui sont pratiquement des copies carbone les uns des autres et refusent d’essayer quelque chose de plus intéressant.

Les superbes designs iconiques sont un mariage à la fois de forme et de fonction.

Je pense que ce sont les deux symptômes d’une industrie qui fait preuve de prudence. Les produits phares ressentent le besoin de pousser les spécifications et les enveloppes de l’appareil photo, quel que soit le téléphone. Pendant ce temps, les combinés plus abordables ont très peu de marge bénéficiaire pour dépenser de l’argent sur de nouvelles idées ou des innovations de conception.

Cela ne doit pas être comme ça cependant. Dans un marché de plus en plus saturé de spécifications matérielles et visuelles identiques, la création de quelque chose de plus unique se démarquera facilement. Les fabricants devraient viser à construire le prochain smartphone emblématique, et non à le jouer en toute sécurité avec un design qui sera finalement oublié.

À cette fin, je vous laisse tous avec quelques photos de certains de mes appareils Android préférés. Ils se démarquent certainement par rapport aux lancements de smartphones les plus récents. Pour prouver mon point, je parie que vous pouvez les nommer.