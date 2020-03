Powerbeats 4 à venir pour 149 $

Beats l’a officialisé: les nouveaux écouteurs Powerbeats 4 arrivent bientôt pour 149 $ US avec une augmentation de la durée de vie de la batterie et de la puce H1.

Powerbeats 4

Le Powerbeats 4 aura jusqu’à 15 heures d’autonomie, ce qui représente une augmentation de trois heures par rapport au modèle précédent. Ils comporteront également la puce H1 qu’Apple utilise avec AirPods Pro.

Cette puce permet des fonctionnalités comme le mode mains libres Hey Siri, le couplage rapide via Bluetooth, le partage audio et une plus grande portée Bluetooth. Le Powerbeats 4 se charge avec un connecteur Lightning et quelque chose appelé «Fast Fuel» qui vous donnera jusqu’à 1,5 heures d’autonomie de batterie après cinq minutes de charge.

Ils ont un design différent du modèle précédent, ressemblant au Powerbeats Pro avec le cordon assis derrière vos oreilles.

Les Powerbeats 4 seront disponibles à l’achat le mercredi 18 mars auprès d’Apple et d’autres détaillants Beats comme Best Buy. Ils viennent en blanc, rouge et noir.

Lectures complémentaires

[‘The Uncensored Library’ Bypasses Censorship in Minecraft]

[Apple Receives €1.1 Billion Fine From French Competition Authority]