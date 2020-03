Powerbeats 4: tout ce que vous devez savoir

Source: Beats Electronics LLC

Vous avez peut-être entendu récemment quelques réflexions sur une nouvelle paire d’écouteurs Powerbeats (pas les pros). Ils se sont glissés sur les étagères du magasin Walmart, probablement accidentellement, il y a quelques jours, et depuis que le chat est sorti du sac, ils ont été officiellement annoncés par Beats Electronics (AKA: Beats by Dr.Dre). En quoi diffèrent-ils de leur prédécesseur? Combien coûtent-ils? Et surtout, de quelle couleur viennent-ils? Toutes vos questions trouvent une réponse ici.

Câblé sans fil

Powerbeats 4

Lorsque vous souhaitez une connexion sans fil à partir de votre téléphone, mais que cela ne vous dérange pas d’être câblé d’une oreille à l’autre.

Cette version améliorée a une durée de vie de la batterie plus longue, une charge plus rapide, une puce H1, et plus encore. De plus, avec un nouveau design, les Powerbeats ne fonctionnent plus sur la forme.

Quelle est la différence entre Powerbeats 4 et Powerbeats 3?

Bien que la plupart des mêmes fonctionnalités du modèle précédent soient intactes avec le nouveau modèle, il existe des mises à niveau définitives, quelques nouvelles fonctionnalités et même une refonte du Powerbeats 4. Commençons par les mises à niveau.

Le modèle de 4e génération dispose d’une nouvelle puce de processeur H1, ce qui rend la commutation entre les appareils et la réponse aux appels beaucoup plus rapide. La connexion Bluetooth est plus stable et la latence de jeu est nettement améliorée.

Au lieu d’un port micro USB, les Powerbeats 4 sont chargés avec un port Lightning. C’est certainement une mise à niveau du Powerbeats 3, mais malheureusement, pas compatible USB-C.

La durée de vie de la batterie est améliorée, passant d’environ 12 heures de lecture à environ 15 heures et le modèle de 4e génération prend en charge la charge «rapide», qui chargera environ une heure d’utilisation de lecture en seulement cinq minutes.

Le crochet d’oreille et la base du Powerbeats 4 sont une refonte complète du Powerbeats 3, qui devrait avoir un effet positif sur sa capacité à rester solidement dans vos oreilles. Les boutons dépassent plus que sur leur prédécesseur pour une recherche plus facile en milieu de course et il y a un bouton de contrôle de lecture à l’avant pour mettre en pause, jouer et répondre aux appels.

Combien coûtent-ils?

Source: Beats Electronics LLC

Les Powerbeats de quatrième génération sont en fait moins chers que leur prédécesseur. Tout neuf, vous pouvez les obtenir pour 150 $ (Powerbeats 3 coûte 200 $

De quelles couleurs viennent-ils?

Vous pouvez les obtenir en rouge, noir et blanc, et je ne parle pas principalement de noir avec du rouge. L’option rouge est entièrement rouge.

Sont-ils résistants à la transpiration? Imperméable?

Les Powerbeats 4 sont résistants à la sueur et à l’eau avec un indice IXP4. Cela signifie que vous pouvez transpirer beaucoup en eux et y jeter de l’eau, mais vous ne pouvez pas les prendre sous la douche ou aller nager avec eux.

Que diriez-vous de la vie de la batterie?

Les Powerbeats de quatrième génération sont estimés à obtenir jusqu’à 15 heures de lecture audio. Les Powerbeats Pro n’offrent que 9 heures et les AirPods Pro ne proposent que jusqu’à 6 heures.

À quelle vitesse se rechargent-ils?

Source: Beats Electronics LLC

Grâce au «Fast Fuel», également disponible avec le Powerbeats Pro, vous pouvez obtenir une heure de charge en environ 5 minutes. Cela fonctionne parfaitement avec le Powerbeats Pro, donc je vais supposer la même chose pour le Powerbeats 4.

Viennent-ils avec un étui de recharge?

Ils ne. Les écouteurs sont livrés avec un sac de transport en tissu doux et un câble Lightning, mais pas d’étui de charge rigide. Pour cela, vous devrez trouver une offre tierce.

Ont-ils des embouts d’oreille personnalisables?

Oui. Comme leur prédécesseur, les Powerbeats 4 sont livrés avec quatre oreillettes différentes: petite, moyenne, grande et double bride (qui sont plus étroites que petites, même si elles sont techniquement plus grandes).

Travaillent-ils avec des lunettes?

En raison de la conception du crochet d’oreille, vous allez devoir trouver une position confortable pour vos lunettes et Powerbeats 4. D’après mon expérience personnelle avec Powerbeats Pro (qui ont un design d’oreille très similaire au Powerbeats 4), ils ressentent une peu maladroit, mais le porteur de lunettes René Ritchie ne les trouve pas du tout mal à l’aise.

Sont-ils antibruit ou ANC?

Source: Beats Electronics LLC

Non. Les Powerbeats 4 n’ont pas de microphones ou de pilotes internes qui réduisent numériquement le bruit. Ils sont à suppression de bruit passive, ce qui signifie que la conception des écouteurs eux-mêmes (intra-auriculaires et avec un embout scellé), ils étoufferont un peu de son, mais pas tout.

Fonctionnent-ils avec des téléphones autres que l’iPhone?

Oui. Grâce à la connectivité Bluetooth standard, vous pouvez utiliser Powerbeats 4 avec n’importe quel appareil prenant également en charge Bluetooth, y compris les téléphones Android, les tablettes et même les téléviseurs.

Comment sonnent-ils?

Être déterminé. Cependant, les informations marketing de Beats indiquent qu’il a le même pilote 12 mm, les mêmes microphones à double formation de faisceau et la même distorsion harmonique totale et la même gamme dynamique que le Powerbeats Pro, qui est à ce jour ma paire d’écouteurs intra-auriculaires préférée dans en termes de qualité sonore. J’ai donc de grands espoirs.

Utilisent-ils l’USB-C?

Non. Les Powerbeats 4 se rechargent à l’aide d’un câble Lightning vers USB-A. Désolé les fans d’USB-C, nous n’en sommes pas encore là (je pensais que nous l’étions aussi).

Pouvez-vous passer et recevoir des appels avec eux?

Oui. Semblables aux Powerbeats Pro et AirPods Pro, ces écouteurs ont des microphones à double formation de faisceau et un accéléromètre de détection de la parole pour se concentrer sur votre voix et filtrer les appels externes.

Où puis-je les acheter?

Lorsqu’ils seront disponibles, vous pourrez certainement les obtenir chez Walmart, mais ils seront également disponibles auprès d’Apple et du site Web de Beats au lancement. Bien qu’ils ne soient peut-être pas disponibles immédiatement, nous les verrons probablement également disponibles auprès de Target, Best Buy et bien sûr d’Amazon.

Quand puis-je les acheter?

Ils seront disponibles à l’achat le mercredi 18 mars.

