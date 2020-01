PowerPhotos: Gestion des photos pour les photos (App)

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 366

Je prends des photos numériques depuis près de deux décennies et j’ai géré ma collection de photos dans l’application Photos d’Apple (anciennement iPhoto) pendant la majeure partie de ce temps. À un moment donné, j’ai décidé que ma bibliothèque iPhoto / Photos était trop grande et j’ai tout archivé avant 2014 dans une deuxième bibliothèque iPhoto / Photos. Je suppose que j’ai commencé à prendre plus de photos à ce moment-là parce que je devais le faire à nouveau en 2017 lorsque la deuxième bibliothèque de photos a atteint plus de 200 Go.

Je me suis retrouvé avec trois bibliothèques Photos distinctes contenant près de 20 ans d’images et de vidéos. Malheureusement, Photos ne vous permet d’utiliser qu’une seule bibliothèque de photos à la fois, donc tout en décomposant ma bibliothèque a facilité les sauvegardes et le stockage, cela a rendu la recherche d’une photo spécifique un cauchemar.

Je veux retrouver ma bibliothèque monolithique!

Avec des disques durs plus grands et moins chers maintenant abondants (pour les sauvegardes), j’ai décidé de fusionner toutes mes photos des trois bibliothèques en une seule bibliothèque Photos. De cette façon, je n’aurais qu’à chercher au même endroit n’importe laquelle de mes 62 000 photos et 3 000 vidéos.

La mauvaise nouvelle était, comme je l’ai mentionné, que Photos vous limite à une seule bibliothèque à la fois. Vous devez fermer la bibliothèque actuelle pour en ouvrir une autre, il n’y avait donc pas de moyen facile de fusionner leur contenu.

Je suppose que si j’étais une personne plus patiente, j’aurais pu exporter le contenu des deux bibliothèques d’archives et les importer dans la bibliothèque actuelle. Mais j’avais peur de pouvoir restaurer les fichiers modifiés à leur état d’origine, sans parler de tous mes albums soigneusement sélectionnés, des notes d’étoiles, des mots-clés, des métadonnées, etc.

Ensuite, je me suis souvenu avoir entendu Dave Hamilton mentionner PowerPhotos sur son podcast Mac Geek Gab, ravissant qu’il offrait les outils qui auraient dû être intégrés dans l’application Photos…

PowerPhotos à la rescousse!

Il avait raison. PowerPhotos (29,99 $) était exactement ce dont j’avais besoin. Il fonctionne conjointement avec l’application macOS Photos, ajoutant des outils qui vous aident à gérer et à organiser votre collection de photos, à créer et à gérer plusieurs bibliothèques et à copier des photos et des albums de bibliothèque à bibliothèque tout en conservant leurs métadonnées, y compris les mots-clés, descriptions, titres, dates et statut favori.

Deux fonctionnalités font de PowerPhotos un incontournable, du moins pour moi. La première consiste à fusionner plusieurs bibliothèques Photos en une seule.

Bien qu’une seule bibliothèque monolithique puisse ralentir l’application Photos de plus de trois plus petites, je voulais toujours tout au même endroit. Cela a pris toute la nuit, mais le lendemain, les 65 000 photos et vidéos étaient dans une seule bibliothèque. Alors que tout avait l’air bien et fonctionnait parfaitement, j’ai remarqué que je n’avais pas activé la suppression des doublons lors de la fusion.J’ai donc fini avec beaucoup de photos en double dans ma bibliothèque monolithique et englobante. .

Ce qui m’amène à la deuxième grande fonctionnalité: trouver des photos en double. J’ai essayé de nombreuses applications qui prétendent trouver des photos en double, mais aucune ne le fait aussi bien ou aussi facilement que PowerPhotos.

Mais attendez, il y a plus! Il possède également son propre navigateur d’images, vous pouvez donc rechercher des photos dans plusieurs bibliothèques sans même ouvrir l’application Photos. De plus, il peut facilement migrer d’anciennes bibliothèques iPhoto ou Aperture et les transformer en nouvelles bibliothèques Photos.

Enfin, si vous utilisez une ancienne version de macOS et utilisez iPhoto, Fatcat Software propose également le prédécesseur PowerPhotos, iPhoto Library Manager (29,99 $), mais voici une bonne touche: si vous achetez l’un ou l’autre, vous obtenez une licence pour l’autre à sans frais supplémentaires.