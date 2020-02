Pratique avec des étuis conçus pour les modèles iPad Pro 2020

Apple travaille sur des modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces mis à jour qui devraient sortir au premier semestre 2020, peut-être dès mars si les rumeurs d’un événement du 31 mars sont exactes.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Avant la sortie de nouveaux appareils, les fabricants de boîtiers s’efforcent souvent d’être les premiers à avoir des boîtiers prêts, et il existe déjà des boîtiers ‌iPad Pro‌ conçus pour les nouveaux modèles disponibles sur Amazon. Nous avons ramassé quelques cas et avons pensé que nous les vérifierions pour voir ce qu’ils révèlent à propos de la prochaine actualisation du ‌iPad Pro‌.

Les étuis proviennent du vendeur Amazon Dux Ducis, avec des options disponibles pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces, qui devraient tous deux être actualisés cette année.

En ce qui concerne la taille, ces étuis conviennent aux modèles actuels 11iPad Pro inch de 11 et 12,9 pouces, car nous ne nous attendons pas à des modifications de la conception générale du ‌iPad Pro‌. Les dimensions et l’épaisseur devraient rester les mêmes avec les nouveaux modèles.

Il existe cependant une découpe de caméra carrée destinée à accueillir la caméra à triple objectif qui serait répandue pour les modèles ‌iPad Pro‌ mis à jour. Les caméras à triple objectif ont été introduites pour la première fois dans l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, et sont également répandues pour la gamme actualisée d’Apple iPad Pro.

La plupart des gens n’utilisent pas leur iPad pour des photos sérieuses, nous avons donc vu pourquoi une tablette aurait besoin d’un système de caméra à triple objectif, mais des rumeurs suggèrent qu’il s’agit d’un système de caméra 3D à temps de vol qui utilise un laser pour capturer la profondeur des informations sur le monde qui vous entoure.

Un système de caméra à temps de vol mesure le temps nécessaire à un laser pour se rendre de la caméra au sujet à chaque point d’une image, créant une carte 3D de la zone environnante. Cela a des implications intéressantes pour les capacités de réalité augmentée, et dans une note antérieure, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a suggéré que l’iPad Pro serait capable de capturer des modèles 3D qui pourraient ensuite être modifiés avec l’Apple Pencil pour une “toute nouvelle expérience de productivité”. ”

Cette technologie devrait également être introduite dans les iPhones 2020, et il est intéressant de noter que les rumeurs indiquent que de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo arriveront sur l’iPad avant en ce qui concerne l’iPhone.

Mis à part la découpe de l’appareil photo de forme carrée, les étuis ‌iPad Pro‌ sont à peu près identiques à ceux que vous pouvez obtenir pour les modèles currentiPad Pro‌ actuels. Un modèle factice du nouveau ‌iPad Pro‌ que nous avons obtenu l’année dernière s’intègre parfaitement dans le nouveau boîtier.

Parallèlement à ces étuis d’Amazon, de grands fabricants comme Pad & Quill ont également commencé à proposer des étuis pour les modèles 2020 ‌iPad Pro‌, ce qui laisse entendre qu’un lancement d’appareil est probable à venir très bientôt.

Outre le nouveau système de caméra, les modèles ‌iPad Pro‌ mis à jour devraient également disposer de processeurs améliorés, et plus tard cette année, des modèles haut de gamme supplémentaires pourraient sortir avec des fonctionnalités telles qu’un mini-écran LED et une connectivité 5G.

Les rumeurs actuelles suggèrent qu’Apple prévoit d’organiser un événement le 31 mars, mais il n’est pas clair si les problèmes de coronavirus pourraient affecter les plans d’Apple, car il y a des rumeurs de retards de production et de problèmes potentiels avec de grands rassemblements, car de nombreuses entreprises ont annulé des événements ces dernières semaines.

.