Pratique avec la grande mise à jour Good Lock 2020 de Samsung (Mise à jour: Navstar est de retour)

Samsung a lancé Good Lock à l’époque où le Galaxy S7 était le dernier et le plus grand, et depuis lors, il est devenu un incontournable de l’expérience Samsung. Initialement permettant aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités à partir des futures mises à jour Android, Good Lock est rapidement devenu un outil pour peaufiner et personnaliser votre smartphone Galaxy exactement comme vous l’aimez. Jusqu’à présent, Good Lock était incompatible avec Android 10, quelque chose rectifié par Good Lock 2020. Cette mise à jour fait bien plus que restaurer les fonctionnalités existantes, ajoutant de nombreuses nouvelles options à choisir. Cette variété peut sembler intimidante au début, alors parlons de tout ce que Good Lock a à offrir et comment en tirer le meilleur parti.

L’application Good Lock elle-même a subi quelques améliorations avant d’accéder à l’un des modules. Un nouvel écran de démarrage, des éléments de conception modifiés pour correspondre à One UI 2.0 et une prise en charge du mode sombre pour empêcher l’application de vous aveugler la nuit. Tous les changements mineurs, mais ensemble, ils améliorent définitivement l’expérience.

Parc d’attractions

La gauche: Écran principal, Milieu: Écran de l’éditeur du parc à thème, Droite: le nouveau sélecteur de couleurs

Mes ajouts préférés sont à Theme Park, un module qui crée des thèmes personnalisés en fonction des couleurs d’un fond d’écran choisi. Initialement sorti en décembre pour Android 9 et 10, il était très aléatoire – il n’y avait pas de support en mode sombre et vous étiez limité aux couleurs extraites du fond d’écran. Avec cette mise à jour, ces deux problèmes sont résolus. En plus d’offrir des couleurs suggérées, l’option de créer les vôtres dans un mélangeur de couleurs est enfin possible.

De plus, la prise en charge du mode sombre corrige mon principal reproche avec la version précédente: En plus de rendre l’arrière-plan de vos paramètres et applications rapides sombre, vous pouvez définir une couleur d’accent différente de celle utilisée en mode clair. Il manque encore la possibilité de modifier les thèmes que vous avez déjà créés; une fois que vous en avez créé un, il est enregistré dans l’application des thèmes, et c’est tout. Vous pouvez l’appliquer ou le supprimer, mais pas de modification. Si vous repérez quelque chose manquant après l’avoir enregistré, vous devrez recommencer à zéro pour le corriger. J’espère que c’est quelque chose que Samsung pourra aborder plus tard.

Opération à une main +

Gauche et milieu: Nouvelles pages de paramètres, Droite: Nouveau thème en action

One Hand Operation +, à ne pas confondre avec le mode à une main de Samsung, a fait peau neuve, bien que la plupart des fonctionnalités restent les mêmes. Pour ceux qui ne sont pas familiers, One Hand Operation + ajoute des “poignées” sur les côtés de l’écran. Ces poignées sont similaires aux gestes du dos trouvés dans Android 10, avec des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez définir des actions personnalisées pour faire glisser vers le haut, directement sur le côté ou vers le bas à partir du bord de l’écran. Des actions supplémentaires peuvent être attribuées à des balayages longs ou courts, ce qui rend One Hand Operation + l’un des modules les plus personnalisables disponibles. Je suis heureux de l’utiliser à nouveau, car j’ai trouvé que c’était la meilleure façon de naviguer sur un téléphone aussi grand que mon S10 +.

J’utilise le système de gestes de Samsung, avec les «conseils de gestes» désactivés dans le menu des paramètres. De cette façon, je peux ignorer le système de gestes en bas de l’écran et utiliser exclusivement ce module Good Lock. Glisser en diagonale vers le haut de chaque côté ouvre mes applications récentes, directement à partir de la gauche ou de la droite, et revient en diagonale vers le bas à l’écran d’accueil. Si je le voulais, je pourrais ajouter un long glissement pour Google Assistant, réduire la nuance de notification ou même lancer l’application choisie.

Dans la version précédente, l’activation d’un geste montrait une petite flèche à l’intérieur d’un cercle qui suivait votre doigt. Dans Good Lock 2020, trois thèmes sont disponibles, avec le préréglage défini sur «ligne courbe», quelque chose qui ressemble presque aux animations trouvées sur les appareils Huawei ou à des applications comme la navigation fluide. Ce thème vous permet de changer la couleur de remplissage, de flèche et de contour pour répondre parfaitement à votre goût. Si vous ne l’aimez pas, “flèche 1” restaure l’interface utilisateur précédente où la flèche apparaît dans un petit cercle, et le nouveau thème “flèche 2” imite le style du geste de retour d’Android 10.

Changeur de tâches

La gauche: Menu Changeur de tâches, Milieu: Liste des thèmes, Droite: Nouveau thème en cours d’utilisation

Le changeur de tâches modifie l’écran de vue d’ensemble, en incorporant de nombreux thèmes différents. Il n’est pas surprenant qu’il ait fallu autant de temps à Samsung pour restaurer ce module, car Google a apporté des modifications importantes à cet aspect d’Android. Tous les thèmes précédemment trouvés dans Task Changer sont ici, avec un nouveau thème appelé Vertical Stack, qui est une variation du thème Stack existant, affichant les applications sous forme de grandes cartes qui se chevauchent, un peu comme un iPhone. Vertical Stack prend ce même langage de conception et le fait basculer de horizontal à vertical, comme son nom l’indique. Sinon, tout le reste fonctionne de la même manière qu’avant, offrant des options pour le “mini mode” pour une meilleure expérience à une main, un flou d’arrière-plan et un centrage sur l’application actuellement utilisée, plutôt que celle d’avant. Je recommande fortement d’activer ce dernier, car les animations semblent plus naturelles.

MultiStar

Menu des paramètres MultiStar

MultiStar, modifie l’expérience multitâche, de l’activation du multi-fenêtre pour toutes les applications, au choix de la couleur du diviseur d’écran partagé. Ces dernières années, de nombreux utilisateurs et moi avons raté la possibilité de maintenir la touche recents enfoncée pour activer rapidement le multi-fenêtre. Heureusement, Samsung a pu restaurer cette fonctionnalité, puis certaines. Par défaut, le maintien de la touche recents déclenchera l’écran partagé traditionnel auquel la plupart sont habitués. Plongez dans les paramètres, cependant, et vous pouvez réaffecter la pression longue pour déclencher la fenêtre contextuelle: de petites fenêtres de forme libre qui peuvent être redimensionnées et réduites au besoin.

L’activation du zoom d’écran multi-fenêtres modifie le DPI des applications ouvertes en écran partagé. En d’autres termes, le téléphone effectue un zoom arrière pour contenir autant de contenu de l’application que possible dans la petite fenêtre sans sacrifier la lisibilité. C’est un ajout subtil, mais bienvenu à la liste des fonctionnalités. Une autre nouvelle fonctionnalité appelée The Long Live App vous permet de mettre en liste blanche certaines applications d’être tuées par la gestion de la mémoire, ou le bouton Effacer tout. J’ai activé cela immédiatement pour YouTube Music, ce qui signifie que je ne peux pas arrêter ma musique par erreur lorsque je ferme toutes mes applications ouvertes. Je recommande aux utilisateurs de Spotify de faire de même.

LockStar

Selon le journal des modifications fourni par Samsung, LockStar est censé bénéficier d’une multitude de changements sous le capot, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles qu’une minuterie de veille d’affichage personnalisable pour l’écran de verrouillage et quelques améliorations de notification. Selon tous les comptes, cela devait être publié avec les autres modules nouveaux et améliorés, mais pour le moment, je suis bloqué avec l’ancienne version qui ne fonctionne pas sur One UI 2.0. Une fois que j’aurai installé la nouvelle version de LockStar, je serai sûr de mettre à jour ce message avec les détails.

NotiStar

La gauche: Liste de notification NotiStar, Droite: Concepteur de poignée pour écran de verrouillage

NotiStar est un module que j’ai toujours laissé éteint dans le passé, mais maintenant que je joue plus avec lui, j’aurais aimé l’essayer plus tôt. Nos téléphones nous bombardent de notifications, et parfois, appuyer sur ce bouton effacer tout est l’option la plus simple. Mais qu’en est-il des notifications importantes que vous avez manquées? NotiStar stocke les notifications des applications sélectionnées dans sa propre liste, même après que vous les ayez glissées loin de votre ombre de notification. Lorsque je quitte le travail et que je remets mes données sous tension, mon téléphone ne cesse de sonner alors qu’il essaie de rattraper son retard. Tout rejeter et ouvrir NotiStar pour afficher les messages les plus importants est incroyablement utile. De plus, avec LockStar 2020, vous pouvez ajouter un raccourci vers NotiStar sur votre écran de verrouillage, avec une position, une couleur et une opacité personnalisées.

QuickStar

La gauche: Menu indicateur de la barre d’état, Droite: Position de l’horloge

QuickStar est de retour, vous permettant de modifier la position de l’horloge de la barre d’état, ou de la supprimer complètement, ainsi que de masquer les icônes de la barre d’état choisies. J’ai raté cette fonctionnalité, car j’ai toujours Bluetooth activé et connecté à ma Galaxy Watch Active 2 (quelle bouchée), et je n’aime pas l’encombrement dans ma barre d’état, donc masquer l’icône Bluetooth est une option bienvenue. Ce module est essentiellement l’ancien System UI Tuner que Google a tué il y a quelques années.

NavStar

Navstar est de retour, bien qu’il ne semble pas y avoir quelque chose de nouveau. Donc, si vous utilisez la navigation à trois boutons, vous disposez d’une multitude d’options. En plus de changer de thème, Navstar vous permet d’ajouter des boutons supplémentaires qui effectuent une multitude d’opérations, comme abaisser le volet de notification en prenant une capture d’écran ou ouvrir une application de votre choix.

J’espère que Samsung ajoutera de nouvelles fonctionnalités et options de gestes au fil du temps, mais pour l’instant, il est agréable de récupérer les anciennes fonctionnalités.

Assistant son

Enfin, Sound Assistant a quelques nouvelles fonctionnalités promises qui ne seront disponibles que fin février, selon le même changelog fourni par Samsung. La plupart des changements seront en arrière-plan, améliorant les performances et les fonctionnalités existantes. La seule fonctionnalité accessible à l’utilisateur sera la possibilité de déplacer l’interface utilisateur du volume vers une barre verticale à côté des boutons de volume, tout comme Android. Pour ceux d’entre nous qui préfèrent la mise en œuvre de Google, ce sera un changement bienvenu.

Au cours des années passées, ceux d’entre nous qui voulaient modifier nos appareils devaient utiliser root ou installer des ROM personnalisées qui rendaient souvent l’expérience instable. Good Lock est tout aussi flexible, avec l’avantage supplémentaire d’être intégré au système par Samsung. Good Lock 2020 est maintenant disponible sur le Galaxy Store et APK Mirror, et j’espère que cette plongée dans les fonctionnalités de l’application vous aidera à naviguer dans la pléthore d’options disponibles.

Navstar a reçu sa mise à jour 2020, et mon intervention a été incluse.