Pratique avec la montre Android Moto 360 de troisième génération compatible iPhone

La première montre Moto 360 est sortie en 2014, avec un système d’exploitation Android (maintenant porter OS) et un affichage circulaire, un choix de conception que certains propriétaires d’Apple Watch ont convoité.

Motorola a abandonné sa version du Moto 360, mais une version de troisième génération est sortie récemment parce que le nom a été concédé sous licence à une société appelée eBuyNow. Le nouveau Moto 360 a toujours le même aspect et la même sensation que les anciens modèles, il exécute Wear OS et il peut se connecter à un iPhone, nous avons donc pensé le vérifier et le comparer à la Apple Watch.

Au prix de 350 $, le Moto 360 de troisième génération de 42 mm continue d’utiliser le même design circulaire introduit avec le Moto 360 d’origine, et il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 3100, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque ainsi que de capacités GPS et NFC.

Il possède un panneau OLED 360 x 360 qui est toujours allumé, comme les nouveaux modèles ‌Apple Watch‌ série 5, ainsi qu’une charge rapide, une résistance à l’eau et une rondelle de charge. En un mot, c’est assez similaire à la plupart des montres Wear OS basées sur Android sur le marché.

Vous pouvez associer des montres qui exécutent Wear OS avec l’iPhone‌, de sorte que le Moto 360 peut être utilisé à la place d’une leApple Watch‌, mais étant donné le manque d’intégration native, cela n’en vaut pas la peine. La fonctionnalité est limitée à la lecture des SMS, à la notification des SMS et au suivi de la condition physique via Google Fit.

Il n’y a pas d’option pour répondre aux appels téléphoniques, interagir avec les messages texte ou interagir avec d’autres appareils comme le Mac. À 350 $, il n’y a aucune raison pour qu’un propriétaire d’iPhone achète une montre Wear OS comme celle-ci sur une montre Apple, même si la conception circulaire est attrayante.

Pour les utilisateurs d’Android, c’est un choix solide. L’écran OLED a fière allure pour une montre intelligente, il y a deux boutons pour la navigation et il peut exécuter des applications Google téléchargées directement depuis le poignet. Wear OS peut être personnalisé afin que des actions rapides comme le suivi des entraînements, le paiement des achats et l’envoi de SMS soient à portée de main, et combinées avec des applications, les fonctionnalités ne sont pas loin de ce que la «Apple Watch» peut faire.

À la baisse, c’est un peu lent et parfois ne répond tout simplement pas à l’entrée pendant quelques secondes, et il est parfois sujet à des déconnexions aléatoires. Google doit encore apporter des améliorations à Wear OS pour le mettre à égalité avec les plates-formes concurrentes comme watchOS, mais pour les utilisateurs d’Android à la recherche d’une option de montre intelligente, le nouveau Moto 360 mérite d’être envisagé même s’il n’est pas fabriqué par Motorola.

Que pensez-vous du Moto 360? Le design circulaire est-il quelque chose que vous aimeriez voir dans une future «Apple Watch»? Faites le nous savoir dans les commentaires.

