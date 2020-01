Pratique avec l’accessoire flash pour appareil photo iPhone certifié par Apple d’Anker

En décembre, Anker a lancé un nouvel accessoire de flash LED unique car c’est la première option de flash pour iPhone certifiée Apple avec l’approbation Made for ‌iPhone‌.

Anker a commencé à accepter les précommandes pour le flash plus tôt ce mois-ci avant son lancement fin janvier, et nous avons pu mettre la main sur le flash LED pour l’essayer.

Au prix de 50 $, le flash LED d’Anker est conçu pour fonctionner avec les derniers iPhones d’Apple, ce qui signifie qu’il est compatible avec l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Il y a eu d’autres accessoires flash sur le marché dans le passé, mais ils ont tous fonctionné via Bluetooth. Le flash LED d’Anker possède un câble Lightning qui se branche directement sur le port Lightning du ‌iPhone‌, il est donc parfaitement synchronisé avec les caméras arrière et s’éteint au bon moment.

Côté design, le flash est un petit cube avec une ampoule LED à l’avant, un câble Lightning en bas et un bouton d’alimentation sur le côté. Il est équipé d’une pochette de rangement et d’un petit accessoire diffuseur pour rendre l’éclairage moins dur lorsque vous souhaitez un look plus doux. Sur le côté opposé au bouton d’alimentation, il y a un support pour trépied afin que vous puissiez le monter si vous le souhaitez, mais le tenir est également une option.

Le flash d’Anker est équipé d’une batterie de 700 mAh, ce qui est bon pour environ 10 000 prises de vue en mode flash ou 50 minutes de lumière pendant la capture vidéo. L’utilisation du flash pour la vidéo nécessite de le mettre en mode lampe de poche, ce qui peut être fait en appuyant sur le bouton d’alimentation.

Une fois la batterie épuisée, elle devra être rechargée, ce qui peut être fait avec un chargeur 5W et un câble USB vers Lightning. La recharge dure environ 75 minutes.

L’utilisation du flash avec l’iPhone ne nécessite aucune configuration en raison du câble Lightning. Une fois branché, il fonctionne avec l’application Appareil photo intégrée du ‌iPhone‌ lorsque le flash est activé, et il peut également fonctionner dans des applications tierces.

Selon Anker, l’accessoire flash est censé offrir 4 fois plus de lumière que le flash intégré standard de l’iPhone, qui a toujours été faible et souvent très peu utilisé pour la plupart des images.

Le flash d’Anker fournit un éclairage plus uniforme sur toute l’image et une température de couleur plus froide. Vous pouvez voir la différence entre l’absence de flash, le flash intégré, le mode nuit et l’accessoire de flash Anker dans les images ci-dessous.

Le flash LED d’Anker émet un peu de lumière, ce qui est utile pour les photos et les vidéos dans des conditions de faible éclairage. Le diffuseur est également un outil utile, comme le montrent ces images de comparaison.

Pour ceux qui aiment la photographie sur iPhone, le petit flash cube d’Anker est un outil qui vous donnera plus d’options lors de la capture d’images et de vidéos, et il est certainement plus utile que le flash intégré d’Apple.

Les personnes intéressées par le flash Anker peuvent le précommander d’Amazon pour 50 $, les commandes devraient être expédiées le 25 janvier.

