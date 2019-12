Pratique avec le chargeur portable premium de Courant pour iPhone

Il existe d'innombrables options pour les banques d'alimentation portables, mais lorsque vous les limitez à des options qui fournissent une sortie et une entrée sans fil avec une construction plus classe que la moyenne, il y a peu de choix. Suivez-nous pour découvrir le chargeur portable Courant’s Carry pour iPhone.

Courant n’existe pas depuis trop longtemps, mais a rapidement gagné en popularité, ses chargeurs sans fil ayant été adoptés par des hôtels de luxe comme le Ritz Carlton et le Four Seasons. Et des détaillants haut de gamme comme Neiman Marcus et Nordstrom ont commencé à proposer les produits Courant.

Nous avons précédemment examiné le double chargeur sans fil de la société et nous avons maintenant pu tester son chargeur iPhone sans fil haut de gamme, Carry.

Spécifications

Certifié Qi

Entrée et sortie sans fil

Entrée et sortie USB-C 18W

Capacité de 8 000 mAh

Aluminium et cuir italien grainé

Construction et matériaux

Tout comme avec le Catch: 2 que nous avons testé, la qualité de construction avec Carry est fantastique. Il est super solide et raffiné avec l'aluminium noir se mélangeant en douceur avec le cuir italien à grain de galet.

Il présente des coins bien arrondis et un coussin en cuir à l'arrière pour empêcher l'aluminium d'être rayé.

Il n'y a qu'un seul bouton sur le côté gauche de la batterie externe portable qui sert à allumer l'appareil et à vérifier également le niveau de la batterie.

Pour le chargement, Courant a USB-C pour l'entrée et la sortie en plus d'offrir le même pour le chargement sans fil de votre iPhone ainsi que de la banque d'alimentation.

Carry est livré avec un sac de transport, un câble USB-C vers USB-A tressé en nylon et est disponible en cinq couleurs: noir, frêne, os, rose poussiéreux et bleu pacifique.

Utilisé

Le portage est un régal au quotidien. Pour moi, l'un des aspects les plus agréables est de ne pas avoir du tout à jouer avec les câbles avec l'entrée et la sortie sans fil qu'elle offre. Et si vous souhaitez recharger plus rapidement via USB-C, vous en aurez probablement toujours un à portée de main.

Je pense aussi que Courant a atteint un bel équilibre avec la capacité de la batterie de 8 000 mAh. C'est un peu plus de deux fois ce que l'iPhone 11 Pro Max est et ils ont toujours pu le rendre agréable et compact. Il est juste timide de la hauteur d'un iPhone 11 Pro et un peu plus épais.

La construction en cuir et en aluminium procure une sensation agréable et, bien qu'elle augmente certainement le prix, elle distingue le Carry de la concurrence.

Une autre option intéressante est que vous pouvez recharger sans fil Carry tout en chargeant sans fil votre iPhone, ce que Courant appelle la «charge empilable». Et la recharge sans fil a bien fonctionné dans mon utilisation, même à travers mon étui portefeuille Mujjo, y compris mon ID et ma carte de crédit.

Verdict

Si vous recherchez une banque d'alimentation sans fil premium pour votre iPhone, Courant’s Carry vérifie toutes les cases que vous pourriez demander. La seule chose que j'aurais aimé voir serait un câble USB-C vers USB-C dans la boîte, mais la plupart des gens en ont probablement déjà beaucoup.

Carry se vend 150 $ directement auprès de la société et Courant offre une livraison gratuite le lendemain pour les commandes de plus de 250 $ passées avant le 23 décembre afin qu'elles arrivent à temps pour Noël.

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=NezzEOXZSzg (/ intégré)