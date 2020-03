Pratique avec le deuxième Pixel Feature Drop de Google

La deuxième fonctionnalité Pixel Drop de Google a été lancée hier avec la mise à jour de mars, et elle apporte quelques ajustements aux pixels de Google. Pour être honnête, c’est probablement une affaire encore plus importante que la première prévisualisation du développeur Android 11 en ce qui concerne les changements face à l’utilisateur – il existe de nombreuses améliorations individuelles. J’ai passé les deux derniers jours à me moquer de cette dernière expérience Pixel, et voici mes pensées.

Venez récupérer votre Pixel 4.1

Le plus grand bénéficiaire de cette deuxième Pixel Feature Drop est le produit phare de Google: le Pixel 4. Il possède les nouvelles fonctionnalités les plus exclusives, y compris la nouvelle fonctionnalité de presse “ferme” (qui, en plus d’être techniquement intéressante, a probablement attiré plus d’attention) qu’elle ne le mérite). Il existe également des améliorations du mode portrait en fonction de la profondeur pour la caméra frontale, un nouveau geste de lecture / pause et (apparemment) un écran plus lumineux à l’extérieur. Cela fait beaucoup de changements à empiler sur le dernier produit phare de la société, et avec tous les autres ajustements et détails, cela donne au Pixel 4 l’impression qu’il vient de recevoir une révision de 0,1.

La plupart d’entre nous ne remarqueront probablement pas les modifications apportées au mode portrait. (Je ne vois pas vraiment de différence en regardant une seule image, même si je n’ai pas de téléphone sur une version plus ancienne pour la comparer.) Et la nouvelle presse “ferme” est d’une utilité limitée, car elle ajoute simplement une autre façon d’accéder au même menu à pression longue auquel vous êtes habitué, et cela ne fonctionne que dans quelques applications. Mais ces deux fonctionnalités sont techniquement intéressantes, en raison de la façon dont Google les a retirées.

Un portrait de face amélioré. Cliquez pour agrandir et voir autour de mes cheveux et de mon col, encore quelques erreurs.

Ce n’est pas comme si l’entreprise était venue près de mon appartement pour remplacer mon téléphone ou son écran, ou m’avait donné une autre caméra frontale capable de générer des données de profondeur. Chacun est le résultat de Google combinant les choses que le téléphone avait déjà pour faire quelque chose de nouveau. Dans le cas de la fonction de presse “ferme”, cela fonctionne en utilisant un peu de magie d’apprentissage automatique pour la détection de “smoosh” des doigts, selon The Verge. Et je soupçonne que les nouvelles informations de profondeur recueillies pour le mode portrait avant font probablement partie du matériel utilisé pour le déverrouillage du visage (étant donné qu’il s’agit uniquement de Pixel 4). Mais il semble que nous obtenons tous une mise à niveau matérielle incrémentielle juste par le biais d’une mise à jour. Non pas que tous les changements m’excitent autant.

Je peux le déclencher à chaque fois, tout le monde ne le peut pas.

La nouvelle fonction de presse ferme ne fonctionne pas si bien pour tout le monde. Alors que mes gros doigts n’avaient aucun problème, les chiffres de Rita El Khoury d’AP se sont révélés trop délicats et trop difficiles à utiliser pour que la fonctionnalité fonctionne de manière fiable. Même si cela fonctionne, tout ce qu’il fait, c’est ajouter une nouvelle méthode d’interface dont vous ne savez pas qu’elle est là, qui se déclenchera accidentellement et ne fournira aucun avantage tangible. Apple a désactivé sa propre version de la fonctionnalité pour une raison. Je suppose que si vous avez du mal à le déclencher, la mise à jour comprend également un paramètre “augmenter la sensibilité au toucher” auparavant exclusif à Android 11, bien que ce soit probablement plus à utiliser avec des gants et des protecteurs d’écran.

Honnêtement, je ne peux pas dire si l’écran du Pixel 4 XL est parfois plus lumineux. (Image non modifiée, téléphone à l’extérieur en plein soleil avec une luminosité adaptative maximale.)

La mise à jour a également fourni un nouveau paramètre de luminosité plus élevé qui est censé passer à la vitesse supérieure en plein soleil en mode automatique / ambiant, mais je ne peux pas vraiment dire si cela fonctionne, même si parfois je sens que je peux remarquer une petite différence. Côte à côte avec mon Galaxy S10 + et OnePlus 7T, il est toujours sensiblement plus sombre et, isolément, il n’a toujours pas fière allure. Franchement, je ne peux pas dire si les changements sont placebo ou non, donc les différences peuvent être légères.

Beaucoup d’effets HBM (mode haute luminosité) caractéristiques, comme les couleurs trop saturées et les contrastes étranges, ne sont pas présents non plus, ce qui fait partie de ce qui me fait penser que cela peut ne pas fonctionner du tout. Autrement dit, s’il s’agit d’un mode haute luminosité, comme il a été précédemment découvert comme désactivé pour le Pixel 4 XL, et en supposant qu’il se comporte de la même manière que les autres solutions.

Comme je l’avais espéré, le nouveau geste Motion Sense semble également avoir apporté les améliorations que j’ai vues sur l’aperçu du développeur Android 11. Que vous soyez enthousiasmé par le nouveau geste de lecture / pause ou non, la fiabilité des gestes Motion Sense à tous les niveaux s’est considérablement améliorée pour moi avec le changement. Si Google avait offert ce niveau de fonctionnalité au lancement, je pense que de nombreux avis auraient été plus impressionnés par la fonctionnalité. J’étais très critique à ce moment-là, mais je le considère réellement utile maintenant, même s’il obtient toujours beaucoup de faux positifs dans des circonstances étranges.

À l’exception du changement de luminosité extérieure, tous ces petits ajustements combinés avec les autres fonctionnalités ci-dessous font presque du Pixel 4 un nouveau téléphone – et certainement un meilleur.

Portefeuille de type iPhone

Je suis également très excité par le nouveau portefeuille Cards & Passes (si c’est ainsi que la fonctionnalité finit par être appelée). Si vous avez utilisé un iPhone, vous savez que le portefeuille intégré est facilement l’une des meilleures fonctionnalités de la plate-forme. Ce n’est pas seulement pour les paiements sans contact, vous pouvez charger votre abonnement à la salle de sport, vos cartes de fidélité et une tonne de choses pour un accès facile à un bouton, et un raccourci matériel intégré vous fait gagner un temps non trivial par rapport au nettoyage dans les applications plusieurs fois par jour. C’est tellement pratique.

Un bouton pour les paiements est rapide.

Cependant, il y a quelques ajustements que j’aimerais voir. D’une part, je ne pense pas que la gradation en dégradé de la moitié supérieure de l’écran fasse assez pour séparer la nouvelle interface du portefeuille de l’application derrière elle, et avoir du texte lisible de l’application derrière elle n’est probablement pas idéal du point de vue de l’accessibilité . Un effet de flou serait probablement mieux.

Il y a aussi une grande ambiguïté et une maladresse à essayer d’échapper à l’interface du portefeuille. Si vous l’ouvrez pendant que vous êtes sur votre écran d’accueil, faire glisser vers le haut avec le geste “home” ne fait rien, vous êtes coincé dans le portefeuille, sauf si vous utilisez le geste de retour ou appuyez sur une partie vide de l’écran. J’ai l’impression que cela pourrait être mieux et plus intuitivement intégré pour rendre la sortie un peu plus facile.

Le flou d’arrière-plan serait bien ici, c’est beaucoup de texte.

Il faudra un certain temps avant que ce nouveau portefeuille Cards & Passes se lève pour offrir la parité avec Apple, et une partie de cela incombe aux développeurs. Par exemple, l’application de ma salle de sport locale fonctionne avec le portefeuille de mon iPhone, mais ils ne fonctionnent pas encore bien avec Google. Mais les outils sont à peu près en place, et je suis optimiste que Android aura enfin un portefeuille numérique qui sera bientôt en concurrence avec celui d’Apple.

Cela ressemble presque à Android 10 ½

D’autres changements donnent une ambiance presque Android 10.5. Habituellement, les nouveaux emoji sont réservés aux versions majeures, mais nous venons d’en recevoir un ensemble complet, ainsi que des mises à jour de la version du noyau, ce qui arrive rarement. Aucun de mes appareils n’avait la fonctionnalité “Règles” de type Tasker jusqu’à hier non plus. D’autres fonctionnalités repérées pour la première fois dans Android 11, comme la programmation des thèmes sombres (qui fonctionne très bien, mais nécessite un écran marche / arrêt pour changer complètement les thèmes) et le geste de lecture / pause mentionné précédemment, ajoutent au sentiment général que cela devrait presque être quelque chose plus grand que la version 10.0 continue dans les paramètres implique, surtout maintenant que Android 11 est sur notre radar.

Les “effets” Duo VR dans les appels en direct sont également chose maintenant. Ils sont quoi que ce soit.

Ces fonctionnalités sont géniales, mais elles sont aussi un peu déroutantes. La distinction entre les mises à jour est tellement floue entre les versions annuelles, ces baisses de fonctionnalités pas tout à fait 0.1, les déploiements côté serveur, les fonctionnalités Play Services et Project Mainline, il est presque impossible de savoir où vous avez obtenu quelque chose. Pour les blogueurs comme moi, c’est une sorte de problème, mais pour les clients qui attendent d’obtenir de nouvelles fonctionnalités, il semble presque que chaque téléphone possède un mélange unique de tests et de fonctionnalités A / B, et j’aimerais qu’il y ait une manière plus cohérente pour savoir ce que vous avez avant de le trouver, ou de vous inscrire.

La première goutte a mis du temps à frapper tout le monde, et même si le déploiement était plus rapide sur cette seconde, nous avons toujours vu des rapports selon lesquels toutes les fonctionnalités ne sont pas arrivées pour tout le monde en même temps – j’ai eu un peu de mal avec une ne pas apparaître immédiatement comme bien, et je ne sais toujours pas si les changements de luminosité m’ont jamais frappé. C’est formidable que Google ait tant de façons de déployer de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le boogeyman de la grande fragmentation de la plate-forme, mais c’est presque comme si nous obtenions une fragmentation des fonctionnalités encore plus granulaire à cause de cela. Je ne sais pas quelles sont les fonctionnalités d’un téléphone simplement en regardant les numéros de version pour les choses, et je ne peux pas toujours pointer nos lecteurs sur un moyen infaillible de savoir à court de fouiller.

Les Pixel Feature Drops sont excellents, ne vous méprenez pas, mais cela me fait presque manquer l’époque où Android a obtenu des versions 0.1 mineures, car au moins alors vous aviez quelque chose de concret avec un nombre à indiquer quand les choses ont changé. Quand les gens qui ne sont pas sur Pixels recevront-ils les nouvelles fonctionnalités non exclusives sur Pixel? Sans numéro de version qui leur est lié, nous n’avons aucun moyen de le savoir. Même les téléphones “Android 10” de Samsung ne peuvent toujours pas faire de navigation gestuelle en dehors de leurs lanceurs d’actions, une amélioration qui a fait ses débuts avec la mise à jour / Feature Drop de décembre.

Sans les numéros de version à signaler, ces différences de fonctionnalités émergentes sont toujours immédiatement claires, mais vous ne pouvez pas étiqueter leur présence de manière simple, vraiment. Chaque téléphone Android 10 a l’impression d’avoir une expérience différente et un ensemble de fonctionnalités différent en ce moment. Est-ce la nouvelle fragmentation?