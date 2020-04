Pratique avec le nouveau boîtier de clavier de Logitech avec trackpad pour iPad Air [Updated]

Quand Apple a lancé le nouveau Magic Keyboard with Trackpad pour l’iPad Pro, Logitech a également annoncé de nouveaux claviers avec trackpads qui tirent parti de la fonctionnalité du trackpad dans iPadOS 13.4 mais sont conçus pour les iPads plus anciens, y compris le plus récent iPad Air, le iPad 10,5 pouces. Pro‌ et l’iPad de 7e génération.

Nous avons mis la main sur l’un des nouveaux étuis pour clavier tactile Logitech Combo Touch avec Trackpad conçu pour le ‌iPad‌ Air, et nous avons pensé le vérifier pour voir comment cela fonctionne et s’il vaut le prix d’achat de 150 $.

Côté design, il s’agit d’un étui de clavier de haute qualité qui a un aspect et une sensation Microsoft Surface grâce à la construction en tissu, offrant une protection complète pour le ‌iPad‌, sauf pour la section où le clavier se connecte. Cependant, avec le clavier connecté, l’iPad est protégé lorsque le boîtier est fermé et n’est pas utilisé.



Une béquille escamotable offre 40 degrés d’ajustement afin qu’elle puisse être réglée sur différents angles pour taper, regarder du contenu multimédia et naviguer sur le Web, et c’est une béquille solide qui fonctionne bien. Il y a aussi un porte-crayon Apple pratique en haut pour garder cet accessoire caché lorsqu’il n’est pas utilisé.



Le combo trackpad et clavier est fantastique avec l’intégration du trackpad iOS 13.4, et il ajoute un nouveau niveau de productivité aux étuis qui ne proposent que des claviers. Le trackpad est un peu ferme et il y a une petite zone en haut où il ne peut pas être cliqué, mais cela n’entrave pas l’utilisation quotidienne.

Le défilement fluide, le toucher pour cliquer et la prise en charge des gestes en font une expérience d’utilisation agréable, et il est clair que cela a été conçu à partir de zéro avec iOS 13.4 à l’esprit. C’est une expérience solide qui surpasse le Brydge Pro + avec le trackpad que nous avons également récemment examiné.



L’étui Logitech Combo Touch Keyboard prend en charge les mêmes gestes que ceux que vous obtenez avec un Magic Trackpad 2. Un balayage de trois doigts vers la gauche ou la droite permute entre les applications, un balayage de trois doigts vers le bas va à l’écran d’accueil, un balayage de deux doigts vers le bas apporte la recherche Spotlight et un balayage à trois doigts ouvre l’interface multitâche.

Le clavier est un peu à l’étroit lors de la frappe, mais les touches se sentent bien sous les doigts avec une course décente. Nous avons rencontré un problème où certaines touches ne fonctionnaient pas parfois, ce qui, comme indiqué dans la mise à jour ci-dessous, a été résolu en modifiant les paramètres du clavier.



Les touches sont rétro-éclairées et la luminosité peut être basculée à l’aide des touches de fonction, avec d’autres options disponibles pour accéder à l’écran d’accueil, régler la luminosité de l’écran, accéder à la recherche et accéder aux commandes multimédias.



Lorsque vous utilisez ce clavier sur les genoux sans surface plane, cela fonctionne, mais ce n’est pas la meilleure expérience. C’est simple à taper, mais il y a une certaine oscillation de l’écran selon la force avec laquelle vous tapez.

Dans l’ensemble, c’est une option de clavier solide pour ceux qui n’ont pas de ‌iPad Pro‌ et ne pourront pas obtenir le Magic Keyboard. Pour ceux qui souhaitent ajouter plus de fonctionnalités à leur iPad et les utiliser pour beaucoup de tâches et de tâches où un trackpad serait utile, les étuis à clavier tactile Combo de Logitech valent bien le prix d’achat et peuvent être récupérés auprès d’Apple Boutique.

Mettre à jour: Comme suggéré par sur les forums MacRumors, le bug où les touches ne fonctionnaient pas correctement a été corrigé en ouvrant les paramètres, en accédant au paramètre général et en changeant la langue du clavier en anglais américain au lieu d’automatique.

.