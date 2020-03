Pratique avec le nouveau MacBook Air à 999 $

Parallèlement aux nouveaux iPad Pros la semaine dernière, Apple a également actualisé le MacBook Air, en ajoutant plus de stockage, des processeurs de 10e génération plus rapides et un clavier mis à jour. Nous avons choisi l’une des nouvelles machines pour jeter un œil à certaines des mises à niveau ajoutées dans la mise à jour 2020.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Du point de vue de la conception, il n’y a pas de réels changements externes au corps du ‌MacBook Air‌, bien que pour accueillir le nouveau clavier, il est juste un peu plus épais. Il est de 0,63 pouces d’épaisseur à son point le plus épais, contre 0,61 pouces.

Il est toujours disponible en argent, gris sidéral et or, et il utilise le même écran Retina qui a été introduit pour la première fois dans la refonte du MacBook Air 2018. La plupart des nouveautés sont internes, mais il existe un tout nouveau Magic Keyboard avec des interrupteurs à ciseaux, qui est le même clavier ajouté au MacBook Pro 16 pouces sorti en octobre dernier.

Les interrupteurs à ciseaux sont plus fiables que les interrupteurs à papillon et ne sont pas sujets à la même défaillance en raison de la poussière et d’autres petites particules. En fait, les claviers à interrupteur à ciseaux étaient utilisés dans les MacBook avant les rafraîchissements de MacBook et de MacBook Pro 2015 et 2016 qui nous ont apporté le clavier papillon, alors Apple revient à un ancien favori.

Le nouveau clavier se sent bien avec son débattement de 1 mm, mais les touches sont un peu plus douces, plus silencieuses et plus musculaires, donc pour certains, il ne sera pas aussi satisfaisant d’une expérience de frappe que le clavier papillon, mais la plupart des gens apprécieront le changement et les améliorations de fiabilité.

Il y a des touches fléchées en T inversé pour les retrouver plus facilement au toucher, et les touches ont le même rétro-éclairage que le modèle 16 pouces BookMacBook Pro‌. À côté des touches de fonction, il y a un capteur d’empreinte digitale Touch ID pour déverrouiller le Mac avec un doigt.

Le “ MacBook Air ” ne dispose toujours que de deux ports Thunderbolt 3, mais les écrans 6K sont désormais pris en charge, il fonctionne donc avec le Pro Display XDR d’Apple si vous souhaitez obtenir un écran de 5000 $ avec votre machine à 999 $.

Les autres modifications apportées au «MacBook Air» sont internes. Il utilise des puces Intel de 10e génération, avec une option Core i7 quadricœur qui, selon Apple, double les performances du processeur par rapport aux modèles de la génération précédente «MacBook Air».

Cette puce Core i7 est une mise à niveau haut de gamme, cependant, et le modèle de base que nous avons sous la main dispose d’un processeur Core i3 bicœur de 10e génération à 1,1 GHz, et les gains de performances sont beaucoup plus modestes.

Les performances du GPU avec Intel Iris Plus Graphics sont jusqu’à 80% plus rapides que les performances du GPU avec le précédent Intel UHD Graphics 617, ce qui représente un saut plus important pour le modèle de base.

Apple a également augmenté le stockage, de sorte que le “ MacBook Air ” prend désormais en charge jusqu’à 2 To d’espace de stockage et le modèle de base est livré avec 256 Go de stockage au lieu de 128 Go de stockage, ce qui est beaucoup étant donné le nouveau prix de départ inférieur à 999 $. Les machines d’entrée de gamme sont toujours livrées avec 8 Go de RAM, et la mise à niveau de 16 Go coûte 200 $.

Avec la baisse des prix, la mise à niveau du stockage, le rafraîchissement du GPU et de nouvelles puces, le 2020 MacBook Air est une excellente machine d’entrée de gamme idéale pour les personnes qui ont besoin de quelque chose pour le travail de bureau, la navigation Web, la consommation de contenu, la retouche photo légère et les tâches similaires qui ne nécessitent pas la puissance du «MacBook Pro».

Pour la plupart des consommateurs, le «MacBook Air» 2020 d’entrée de gamme est plus que suffisant, et pour quelques centaines de dollars, il peut être conçu pour l’avenir avec une vitesse de processeur accrue et une RAM supplémentaire.

Que pensez-vous de l’actualisation 2020 du «MacBook Air»? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.