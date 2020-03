Pratique avec le nouveau S20 Ultra de Samsung: vaut-il 1400 $?

Samsung a annoncé en février son smartphone non pliable le plus cher à ce jour, le Galaxy S20 Ultra, qui a un prix de départ de 1400 $, soit 300 $ de plus que le prix de départ de l’iPhone 11 Pro Max de 1099 $ d’Apple.



Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Apple est souvent critiqué pour ses prix élevés, mais cette année, Samsung est allé au-delà des smartphones chers d’Apple. Nous avons récemment acheté l’un des smartphones Galaxy S20 Ultra de Samsung pour voir s’il valait le prix de 1400 $.

Tout d’abord, le S20 Ultra dispose d’un écran OLED de 6,9 ​​pouces qui a l’air fantastique. Hors de la boîte, il est réglé sur 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais vous pouvez augmenter ce taux jusqu’à 120 Hz pour un défilement ultra fluide. Si vous souhaitez utiliser le paramètre QHD avec une résolution plus élevée, vous serez limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, probablement en raison de problèmes d’autonomie de la batterie.

Le Galaxy S20 Ultra comprend 12 à 16 Go de RAM (16 Go pour l’option la plus haut de gamme au prix de 1600 $), 128 ou 512 Go de stockage (là encore pour ce modèle à 1600 $), un slot d’extension pour carte SD, un processeur Snapdragon 865 (le plus récent et le plus rapide de Qualcomm puce), un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et une batterie de 5000 mAh, qui offre une autonomie impressionnante.

Samsung a également équipé l’Ultra de certains appareils photo impressionnants, bien que certaines des nouveautés soient un peu fantaisistes. Il y a un objectif grand angle de 108 mégapixels qui peut prendre de superbes photos, mais les images de 108 mégapixels sont de taille massive et ne sont pas superbes lorsque vous prenez un tas de photos et utilisez le stockage sur smartphone.

L’objectif utilise un grand capteur qui laisse entrer beaucoup de lumière pour créer des effets de profondeur de champ naturels, mais nous avons eu du mal à faire correctement la mise au point de l’appareil photo en raison de certains bugs que Samsung n’a pas encore résolus.

Il existe également une fonction de zoom spatial 100X impressionnante en surface car elle vous permet de zoomer très loin, mais une photo avec zoom 100X n’est pas réellement utilisable car elle est si granuleuse et peu claire. Le zoom 30x plus modeste est cependant assez bon.

Vous pouvez faire un enregistrement 8K sur le Galaxy S20 Ultra, mais avec le manque de suivi de la mise au point, le facteur de recadrage énorme et les grandes tailles de fichier, cela n’en vaut pas vraiment la peine car la vidéo 4K est plus qu’adaptée et offre de meilleurs outils de mise au point. Nous allons faire une comparaison complète de l’appareil photo avec le S20 Ultra et le ‌iPhone 11 Pro Max‌ plus tard cette semaine, alors assurez-vous de vérifier pour cette vidéo.

Le S20 Ultra, comme toute la gamme S20, est livré avec une connectivité 5G, ce qui est un argument de vente majeur. La plupart des gens ne peuvent pas encore vraiment profiter des réseaux 5G car ils en sont encore aux premiers stades de leur déploiement, mais les personnes qui possèdent des smartphones S20 seront prêtes à profiter de la 5G lorsqu’elle sera prête.

À l’heure actuelle, la 5G est une sorte de succès. La 5G la plus rapide, mmWave, est limitée à certaines zones urbaines et souffre des interférences des bâtiments et des arbres, tandis que la 5G à 600 MHz, conçue pour les zones rurales, n’est pas beaucoup plus rapide que la LTE à l’heure actuelle. La 5G va s’améliorer et elle s’améliorera rapidement une fois que la 5G sera standard sur tous les smartphones, mais pour l’instant, ce n’est pas une fonctionnalité entièrement nécessaire.

Il n’est pas vraiment juste de comparer les smartphones de février 2020 de Samsung avec les smartphones de septembre 2019 d’Apple, car Apple travaille sur des iPhones mis à niveau avec des spécifications qui correspondent mieux à celles de la gamme S20, mais jusqu’à ce que ces nouveaux iPhones sortent à l’automne, la gamme S20 de Samsung et la Le S20 Ultra en particulier, est l’un des smartphones les plus puissants du marché.

Beaucoup de gens peuvent acheter leurs smartphones sur des plans qui répartissent les paiements sur 24 mois et proposent également des mises à niveau régulières avec échange, mais 1400 $, c’est encore beaucoup à payer même sur plusieurs mois. Le Galaxy S20 Ultra en vaut-il la peine? Non, pas pour la plupart des gens.

Tout comme le ‌iPhone 11 Pro Max‌ n’est pas pour tous les utilisateurs, le Galaxy S20 Ultra s’adresse à ceux qui veulent le meilleur du meilleur en termes de spécifications. Nous ne recommanderions pas le ‌iPhone 11 Pro Max‌ à l’utilisateur moyen par rapport à l’iPhone 11, et le Galaxy S20 Ultra n’est pas non plus pour l’utilisateur moyen, c’est pourquoi Samsung le vend aux côtés du 999 $ S20 et du 1200 $ S20 +.

Que pensez-vous du Samsung S20 Ultra? Souhaitez-vous débourser cette somme d’argent pour un smartphone? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.